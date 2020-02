Două mașini s-au ciocnit violent pe strada Alba Iulia din capitală // FOTO

Actualitate 20 Februarie 2020, ora: 09:24

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi JOI 20 FEBRUARIE 2020. Astazi are loc un aspect astral minunat, sextilul dintre norocosul Jupiter in Capricorn si Neptun in Pesti, setand o tendinta frumoasa, incantatoare si plina de semnificatie ce ne va colora tot anul 2020. Este timpul sa...