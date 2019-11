Durerea de călcâie: cauze și remedii

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Poliția britanică a arestat 17 persoane, în urma unei operațiuni care a vizat destructurarea unei rețele internaționale de trafic de carne vie, informează The Evening Standard. Au fost efectuate raiduri în 16 orașe din Marea Britanie, echipa britanică de intervenție fiind...

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că există riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina să se întrerupă, relatează Reuters, preluată de Agerpres. Prezentul acord privind tranzitul de gaz între Rusia şi Ucraina expiră la finalul acestui an şi...

1. Fasciita plantară Reprezintă inflamarea ligamentelor care fac legătura între osul călcâiului și vârful piciorului. Acest tip de durere apare datorită conformației piciorului și se va resimți sub călcâi, în special după perioade prelungite de repaus. Pot apărea și crampe musculare.

Durerea de călcâie apare din ce în ce mai des și în majoritatea cazurilor nu este cauzată de o accidentare. La început poate fi de o intensitate redusă, dar este posibil să devină severă și să te împiedice să te miști liber. Durerea de călcâie este resimțită de obicei sub călcâi sau exact în spatele lui. Nu este cauzată de leziuni specifice, fiind declanșată adesea de purtarea pantofilor foarte joși. De obicei dispare cu ajutorul remediilor simple, utilizate acasă, însă disconfortul va fi accentuat. De ce apare durerea de călcâie? Această durere nu este provocată de o leziune singulară, cum ar fi o entorsă ori o căzătură, ci de presiunea exercitată în mod repetat asupra călcâielor. Iată care sunt cauzele principale ale durerii de călcâie:

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)