Dureri de splină: cauze, simptome și tratament

Splina este un organ situat în compartimentul superior al cavității peritoneale, în partea stângă a abdomenului, care îndeplinește funcții importante în hematopoieză la embrion și în limfopoieză la persoanele adulte. Concret, aceasta se găsește în spatele stomacului, și servește la filtrarea celulor roșii. Când există o afecțiune la nivelul acestui organ, durerile se pot resimți acut în partea stângă.



Așadar, splina are rol de depozitare și distrugere a celulelor sangvine senescente sau alterate. De cele mai multe ori, o persoană poate acuza dureri de splină atunci când acest organ este mărit, afecțiune cunoscută sub numele de splenomegalie, și poate manifesta episoade de oboseală sau astenie.



Care sunt cauzele durerilor de splină

Cauzele durerilor de splină pot fi multiple, iar cele mai des întâlnite sunt cele inflamatorii generate de infecții bacteriene virale, tuberculoză, splenomegalie sau ruperea splinei.



Ruperea splinei



Splina este acoperită de o membrană protectoare, iar în cazul unei lovituri aceasta împiedică sângele să se evacueze. Astfel, sângele acumulat sub acea membrană presează organul, iar acesta explodează. Acest fapt este urmat de o hemoragie internă masivă, cu potențial fatal.

Simptome pe care le ai dacă se rupe splina

Primul semn al ruperii splinei este o durere abdominală severă, însoțită de stări de leșin, vedere încețoșată, greață, vărsături, paloare, stare de nervozitate. Tahicardia și amețelile sunt alte două simptome pe care le vei avea, în cazul rupturii de splină.

Multe dintre aceste simptome sunt provocate de o presiune sangvină scăzută, din cauza sângerării splinei. Ruptura splenică este întotdeauna o urgență medicală, deoarece poate avea urmări catastrofale în ceea ce privește gradul de hemoragie care apare și necesită imediat evaluarea din partea unui medic specialist și tratament.

Splenomegalie sau splină mărită

Mărirea splinei, sau splenomegalia, este un alt motiv pentru apariția durerilor de splină. Acest lucru poate fi cauzat de traume fizice, afecțiuni maligne, metabolice sau obstructive.

Dacă te confrunți cu splenomegalie, vei avea următoarele simptome: vei avea senzația de sațietate,chiar dacă nu ai consumat o cantitate mare de mâncare, disconfort în partea stângă, oboseală, învinețirea rapidă a pielii, anemie, infecții repetate.

Cauzele splenomegaliei includ:

- infecții virale, precum mononucleoza infecțioasă (virusul Epstein Barr), infecții bacteriene, ciroza hepatică virală, toxică sau de cauză alcoolică, fibroză chistică, cancer, leucemie, poliartrita reumatoidă etc.;

- afecțiuni inflamatorii, cum ar fi amiloidoza și sarcoidoza;

- infecții virale, cum ar fi citomegalovirusul sau mononucleoza infecțioasă;

- infecții bacteriene acute, precum endocardita bacteriană;

- infecții bacteriene cronice, incluzând malaria, sifilisul, bruceloza și tuberculoza;

- afecțiuni hepatice, cum ar fi ciroza, sau tromboza venelor splenice, determinând obstrucția fluxului sangvin hepatic;

- anemia hemolitică, inclusiv cele cauzate de hemoglobinopatii, cum ar fi talasemia, cu distrugerea celulelor sangvine din splină, sau fragilitate anormală a celulelor roșii, cum ar fi sferociteoza ereditară.

Multe medicamente induc durerea splinei prin efectele lor adverse. Acestea includ:

- toxicitate directă la celulele splenice;

- interferența patologică cu funcția sistemului imunitar sau a ficatului;

- hemoliza severă;

- hipertensiune.

Reacțiile adverse induse de medicamente sunt, de obicei, temporare, iar durerea din zona splinei dispare odată cu stoparea administrării medicamentului în cauză.

Splina și stresul

Confom calmclinic.com, splina poate fi afectată de stres, însă, din punct de vedere medical, nu există o afecțiune care să fie asociată cu stresul sau anxietatea. Un studiu realizat de cercetătorii de la The National Center for Biotechnology Information, cu sediul în Maryland, Statele Unite ale Americii, arată faptul că stresul are un rol important în modificarea leucocitelor de la nivelul splinei. Expunerea repetată la stres este un factor de sporire a procentului de anticorpi CD11b, de pe suprafața celulor mieloide, de granulocite și de anticorpi CD11c, în timp celulele NK (limfocite citotoxice care compun sistemul imun înnăscut și care mai sunt supranumite celulele Natural Killer) au scăzut, potrivit acelorași date. Cu alte cuvinte, stresul este unul dintre factorii care submineaza rolul imunitar al splinei.

Exunerea la stres nu provoacă neapărat dureri de splină, însă este unul dintre factorii destabilizatori ai acestui organ important din organismul uman.

Durere de splină după ce alergi

În cazul în care durerea de splină apare după ce ai făcut efort fizic, trebuie să încerci să te relaxezi și să te prezinți imediat la medicul specialist. Cel mai bine este să consulți un medic hematolog sau internist, care va efectua un set de analize complete și va stabili cauza exactă a durerii.

În cazul splinei mărite, unii oameni nici nu știu că au această afecțiune, deoarece nu apar simptome.

Simptomele frecvente ale splinei mărite includ:

- Nu poți mânca o porție întreagă de mâncare;

- Există o senzație de durere și disconfort în partea stânga-sus a abdomenului;

- Durerea radiază de la abdomen până la umărul stâng;

- Pierdere în greutate;

- Oboseală;

- Infecții frecvente;

- Sângerare ușoară;

- Icter;

- Anemie.

Dacă ai dureri care se agravează atunci când respiri profund, consultă imediat medicul. Acesta îți va adresa întrebări despre istoricul medical și va examina splina apăsând și palpând-o. Testele se vor face pentru a stabili cauza și pot include teste de sânge, ultrasunete sau o tomografie computerizată.

Dacă ai o ruptură de splină, aceasta reprezintă în mod clar o urgență medicală gravă, care îți poate pune viața în pericol.

Durerea în caz de ruptură de splină poate fi simțită în partea stângă a abdomenului, care radiază către urmărul stâng.

Alte simptome includ:

- Vedere neclară;

- Amețeală;

- Confuzie;

- Leșin;

- Şoc;

- Anxietate sau neliniște;

- Greaţă;

- Piele de culoare galbenă;

- Senzație de stomac plin;

- Sughițuri;

- Respirație greoaie.

Scăderea bruscă a tensiunii arteriale și frecvența cardiacă rapidă, în special la o persoană tânără, sunt semne că starea este severă și este necesar un tratament de urgență. Un medic va palpa, de obicei, zona abdominală, care poate fi tare și umflată din cauza sângerării interne.

Tratament pentru durerea de splină

Tratamentul variază în funcție de cauzele durerii de splină. Astfel, pentru splenomegalie, acesta constă în tratarea infecțiilor, dacă aceasta este cauza, dar și îndepărtarea chirurgicală a splinei, în cazurile severe. În cazul ruperii splinei, tratamentul constă în intervenția chirurgicală, pentru evitarea șocului hipovolemic și a decesului.

Cum tratezi natural durerile de plină

Pătrunjelul ajută la diminuarea durerilor de plină. Fierbe o mână de pătrunjel uscat într-un litru de vin alb și pune o lingură de oțet de vin și 100 de grame de miere. Lichidul se strecoară și se bea zilnic, după fiecare masă.

Și sucul de castravete este un leac bun pentru durerile de splină. Stoarce sucul de la un castravete și amestecă la blender cu 6-7 curmale. Consumă amestecul în fiecare dimineață pe stomacul gol.

Durerile de splină pot avea diverse cauze, însă, pentru stabilirea exactă a diagnosticului, un medic este cel mai în măsură să facă acest lucru!