Politică 2 Iulie 2020, ora 11:03 Echipa PACE a lui Gheorghe Cavcaliuc se extinde. Campioni mondiali, avocați, profesori, oameni de afaceri și funcționari de stat au ADERAT la noul proiect politic Marime Font



Inițiativa de creare a Partidului Aducem Europa Acasă (PACE), condus de Gheorghe Cavcaliuc, care a fost lansată la mijlocul lunii iunie 2020, se bucură de tot mai mare succes în rândul cetățenilor R. Moldova. Zi de zi, numărul membrilor crește cu oameni de calitate, profesioniști, care nu au mai fost în politică – din toate domeniile, toate raioanele țării, dar și din diasporă, astfel că în prezent a ajuns deja la peste 3 000 de membri. Printre noii susținători ai PACE se numără cunoscuți oameni de afaceri, profesori, activiști civici, avocați, influenceri, sportivi de talie europeană și mondială și alții. La data de 30 iunie, la sediul PACE a avut loc un eveniment în cadrul căruia au fost prezentați 19 membri noi ai viitoarei formațiuni politice, informează TRIBUNA. Iată cine sunt personalitățile care au decis să-l susțină pe Gheorghe Cavcaliuc în edificarea formațiunii politice PACE: Tudorean Oleg Loading...

Absolvent al Colegiului Pedagogic ”Alexei Mateevici”, specialitatea: Educație fizică și sport. Absolvent al Universității de stat de educației fizică și sport; În prezent, student la Universitatea „Dunărea de jos” din Galați cu sediul la Usefs, Facultatea Transfrontalieră specialitatea – educația fizică și sportivă !Experiență profesională de mai bine de 8 ani în domeniul sportului și anume Powerlifting și Armwrestling; Multiplu campion național, vice campion mondial, triplu campion european și campion mondial la Powerlifting; Multiplu campion național, vice campion al României, dublu campion al României, dublu campion național la seniori și tineret, campion European, campion Mondial și vicecampion mondial seniori la Armwrestling; Diploma de onoare din partea președintelui RM, Maestru internațional al sportului Armwrestling, Maestru internațional al sportului powerlifting. Oancea Lucia Studii superioare, licențiată în drept public, magistru în drept; Experiență juridică de 12 ani în cadrul Curții Supreme de Justiție în calitate de asistent al judecătorului, consilier al Vicepreședintelui Curții Supreme de Justiție; consilier al Președintelui Curții Supreme de Justiție, Experiență profesională în calitate de lector la catedra de discipline juridice a Institutului de Studii Aplicative Integrate. În prezent – specialist principal al Direcției evaluare, prevenire și implementare a politicilor în cadrul unei autorități publice independente. Chișca Maxim Studii superioare, licență și magistratură în drept; Experiență profesională de mai bine de 10 ani în domeniul jurisprudenței. Experiență de 8 ani în calitate de Co-fondator și avocat asociat al Biroului Asociat de Avocați ”Partenerii Justiției”; În prezent, Mediator în cadrul Biroului Asociat de Avocați ”Partenerii Justiției”. Cepraga Ludmila Studii superioare, Licență în „Servicii de Turism”, ASEM; Masterat în servicii publice, ASEM; Experiență profesională de mai bine de 10 ani în calitate de Fondator Administrator în cadrul SRL ”Five Star Travel Agency” ;Experiență managerială de mai bine de 4 ani în cadrul mai multor companii precum: SRL ”Aron Group ” și SRL ”Skyline ”; A fost lector în cadrul Colegiului Național de Comerț ASEM. În prezent, Administrator Fondator în cadrul SRL „Aron Group” și „Five Star Travel Agency” , Administrator SRL „Skyline”. Botnari Vladimir General de poliție; Absolvent al Academia naţională a organelor afacerilor interne din or. Kiev, Ucraina, licență în drept; Peste 26 ani de activitate în sistemul afacerilor interne în diferite funcții, inclusiv deținând funcția de prim-viceministru al Afacerilor Interne; 7 ani a ocupat funcția de Șef a departamentului de Securitate în diverse companii private din Republica Moldova și de peste hotare și instituții bancare; Şef al Inspecţiei de Stat în Construcţii în cadrul Agenţiei Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului; Viceministru al Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Președinte al Uniunii Veteranilor Conflictelor Armate şi ai Ministerului Afacerilor Interne «DECEBAL»; Actualmente Șef al Departamentului de Securitate al Moldtelecom. Bucur Cristina Studii superioare, absolventă a Academiei de Muzică, teatru și arte plastice; Licență în domeniul limbilor străine (engleză,spaniolă) și masterat în turism rural; Experiență de 7 ani în calitate de traductor,instructor și coordonator de proiecte internaționale; Experiență de mai bine 2 ani în calitate de coordonator de programe Erasmus+; În prezent, profesoară de limbă engleză în cadrul ”Easy English Solutions”. Demenciuc Roman Studii superioare, licență în drept și economie, master în drept; 13 ani activitate în sistemul afacerilor interne; Peste 9 ani experiență în calitate de avocat; În prezent este avocat în cadrul Biroul Asociat de Avocați „Facultatea de Drept” . Bogdevici Ana Studii Superioare, licență și masterat în design industrial; Experiență de mai bine de 4 ani în domeniul designului în cadrul mai multor companii private; Experiența la nivel european cu Designeri și Arhitecți din Italia/Milano in calitate de manager/coordonator în realizarea proiectului individual de design; Experiența în Statele Unite Ale Americii timp de 4 luni in baza programului Work and Travel. Experiență în domeniul HoReCa. Absolventă a cursului de Mediator; A organizat și a participat in realizarea proiectului de caritate în calitate de voluntar/donator la colectarea resurselor financiare. Experiență în calitate de manager de vânzări în companii mari; studii superioare în finanțe și bănci. Stratan Alexandru De 11 ani activează în calitate de Co-fondator și formator al Școlii de șoferi „Driver Plus”, Chișinău; 25 de ani de experiență la volan și peste 10 ani experiență în domeniul siguranței auto. Specialist în derularea antrenamentelor pentru programul „Conducere defensivă”. A organizat peste 3.000 ore de training-uri și seminare și peste 1000 de ore de curse individuale de grup. A instruit peste 2.500 de șoferi în diferite programe de răspuns la situații de urgență. A realizat instruiri pentru companii precum „Orange Moldova”, „Lafarge Moldova”, „Petrom Moldova”, „BEMOL RETAIL” „Gas Natural Fenosa”, „LUKOIL-MOLDOVA” „Bayer”, „Inspectoratul Național de Patrulare” și alte companii. Rotaru Tatiana Studii superioare, licență în medicină internă şi cardiologie, master în business administrare, doctorand în reumatologie; Experiență profesională în calitate de cercetător şi director de studii în probleme clinice; A studiat procese medicale precum: artrita reumatoida, diabetul zaharat, psoriazis, VHD cronică; În prezent, Director RTL SM/Cardiolog cercetător la IMSP Institutul de Cardiologie. Bacalîm Lilian Studii superioare – licenţiat în drept. Anchetator al SA a CPS Ciocana MAI, Chișinău ș 2005–2007 Procuror, Procuratura raionului Briceni Procuratura Generală 2007–2012 Procuror, Procuratura sect. Centru, mun. Chișinău ș Procuratura Generală 2012–2016 Procuror, Procuratura Generală Procuratura Generală 2016–2020 – Procuror, șef al Biroului de Combatere a infracțiunilor economico-financiare la Procuratura Generală. În prezent este avocat la C.A. „Lilian Bacalîm”. Satiucova Svetlana Studii superioare, licență în drept; Experiență de 6 ani în domeniul culinăriei în cadrul a mai multor restaurante naționale și internaționale”; Experiență profesională de 15 ani în domeniul HoReCa; Absolventă a cursurilor culinare printre care se enumeră Cursul de culinărie vegetariană din Paris, Cursul de gastronomie moleculară din Kiev și Cursul de cofetărie din Moscova; În prezent este bucătar-șef la un restaurant din capitală. Știrban Nicolae Absolvent al Colegiului Pedagogic,, Alexandru cel Bun”. Experiență administrativă în cadrul Societății Comerciale „NICNATEX” SRL. Experiență profesională în calitate de Conducător Muzical în cadrul grădiniței – ,,Peștișorul de Aur”. Experiență de 10 ani în calitate de interpret. În prezent – conducătorul Formației ,,Moldova”. Arnaut Ion Studii superioare, licențiat în business și administrare; Experiență de 5 ani în calitate de antrenor personal acreditat internațional; Experiență profesională de 2 ani în domeniul administrării; În prezent, Președinte a organizației nonguvernamentale „Rise Up for a Change”, Câștigătorul proiectului regional „Transparență și acces la informații publice”; Influencer în cadrul rețelei de socializare „Instagram” cu peste 30.000 de urmăritori”. Nazari Andrei Studii superioare, licență în jurisprudență; Experiență de peste 20 ani în sistemul afacerilor interne; Experiență managerială de 5 ani în companii mari; În prezent – director general al companiei de drept “ГАРАНТ”. Țurcan Alexandru Experiență de 4 ani în cadrul unei companii private în calitate vânzător, agent comercial, key account manager și supervisor (șef departament); Experiență managerială de peste 3 ani în companie privată în secția de export (responsabil de țările Polonia, Rusia, Ucraina, Belarus, Kazahstan); În prezent, administrator și fondator al unei companii private. Talmaz Dan Elev în cadrul Liceului Teoretic „Dragoș-Vodă”; Experiență de 2 ani în calitate de voluntar în cadrul A.O. „Bunicii Grijulii”; Experiență de mai bine de 3 ani în domeniul sportului și anume lupte libere în cadrul Clubului Sportiv „Calea Fericirii” și K1 în cadrul Clubului Sportiv „ThaiBoxingClub“; Absolvent al proiectului „Din culisele Poliției”; În prezent – Președinte al Nepoților Grijulii, sec. Centru. Cîrpa Alexandru Studii superioare, licențiat în drept; Formator în cadrul proiectului “Promovarea participării social-economice a tinerilor. Formator în cadrul proiectului “Dreptul pe înțelesul tinerilor” Membru al grupului de lucru în cadrul proiectului “Omul și Legea”. Bugăescu Maxin Absolvent al Liceului „Nicolae Iorga”; Voluntar în cadrul: Consiliului Elevilor I.P.L.T ,,Nicolae Iorga”, Chișinău; Republican Volunteer Center, Chișinău; Centrul Municipal de Tineret Chișinău; A.O. “Bunicii Grijulii”, Chișinău; Deținător al Cambridge FCE Cambridge B2. „Din grupul de inițiativă fac parte personalități din diferite domenii, dar care nu au mai fost în politică niciodată. Echipa este formată din profesioniști în medicină, sport, business, sfera cercetării, artă, personalități notorii din diasporă, cunoscuți conducători de instituții publice”, notează sursa citată.

