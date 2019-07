Eliminarea mirosului neplăcut al hainelor – 5 trucuri

Odată cu canicula care ne pândește ziua, vin și țânțarii care ne fac nopți albe. O rețetă simplu de preparat acasă, care are drept ingredient principal bicarbonatul, te ajută să scapi de ei.

Laptele de capră este consumat de un număr mic de persoane, chiar dacă acesta reprezintă o alegere mult mai sănătoasă, comparativ cu laptele de vacă. Puține persoane știu că laptele de capră are capacitatea de a preveni cancerul și reușește să trateze o mulțime de boli.

Vinetele oferă multe beneficii pentru sănătate. Acestea au puține calorii, fiind ideale pentru slăbit. În plus, vinetele îmbunătățesc circulația și conțin antioxidanți.

Zeama a două lămâi O cană de oțet de mere (250 ml) Mod de preparare Stoarce zeama a două lămâi și combin-o cu oțetul de mere într-un vas adânc. Mod de utilizare De asemenea, poți să pui amestecul într-unul dintre compartimentele mașinii de spălat și să setezi mașina pentru a începe un ciclu normal de spălare. O altă variantă ar fi adăugarea soluției într-un lighean și înmuierea hainelor timp de 40 de minute. Spală hainele așa cum faci de obicei și usucă-le la soare. Hainele tale capătă un miros urât chiar și după spălare? Dacă ți se întâmplă des, ține cont de aceste trucuri și ia-ți adio de la această problemă. Îți recomandăm totuși să verifici în mod regulat dacă dulapul sau mașina ta de spălat are mucegai care cauzează aceste mirosuri neplăcute.

Din fericire, pe lângă produsele din comerț, există câteva trucuri 100% naturale care ajută la eliminarea mirosului neplăcut al hainelor, multe dintre acestea fiind, probabil, produse care le ai deja acasă. Cu acest prilej, am adunat 5 soluții pentru eliminarea mirosului neplăcut al hainelor, care te pot ajuta să rezolvi această problemă.

