Este periculoasă tehnologia 5G pentru sănătate? Ce spun experții

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Poliamoria este practica, starea sau capacitatea de a avea, în același timp, mai multe relații de iubire sexuale în care toți partenerii sunt în cunoștință de cauză și își exprimă acceptul. Iar fiica de 18 ani a actorilor Will Smith și Jada Pinket-Smith nu este...

Ati uitat cum l-ati ridicat in slavi pe Voronin, de ne apuca greata, si va inchinati lui ca la sfintele moaste, in timp ce noi luptam cu el si cu regimul lui?

Dar pericolele? La nivelurile utilizate pentru tehnologiile mobile de 5G (și tehnologiile mobile anterioare), efectele de încălzire nu sunt dăunătoare, spune Prof Rodney Croft, consilier al International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Nivelul maxim de frecvență radio la care o persoană ar putea fi expusă este atât de mic încât nu s-a observat o creștere a temperaturii până în prezent.

Potrivit Guvernului britanic, nivelul câmpurilor de radiație radio din zonele frecventate este cu mult sub cel maxim recomandat. „Deși o creștere mică a nivelului de expunere la unde radio este posibil cu adăugarea rețelelor 5G, nivelul de expunere va continua să fie unul mic“, conform Guvernului britanic. Totodată, frecvența semnalelor 5G se situează în aria neionizată a spectrului electromagnetic, astfel că nu există nici un fel de indicii cu privire la presupuse riscuri de sănătate.

Tehnologia 5G are nevoie de multe relee care să primească și să transmită semnale pentru telefonia mobilă. Însă, pentru că sunt mai multe transmițătoare, acestea pot funcționa la nivele mai mici de putere comparativ cu tehnologia 4G, ceea ce înseamnă că nivelul radiațiilor provenite de la antenele 5G vor fi mai mici.

Plaja de frecvențe a undelor radio, utilizate în rețelele de telefonie mobilă, nu este una ionizată „astfel că nu are suficientă energie pentru a afecta ADN-ul și a afecta celulele“, consideră medicul și cercetătorul în afecțiuni cancerigene David Robert Grimes. Mai sus în spectrul electromagnetic, mult peste frecvențele utilizate în telefonia mobilă, există un risc evident asociat cu expunerile prelungite. Razele ultraviolete se încadrează în această categorie nocivă și pot favoriza apariția cancerului.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)