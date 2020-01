Ești tot timpul agitat? Iată 6 obiceiuri care reduc anxietatea

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Aflat la o distanță de 10 luni, scrutinul prezidențial din Republica Moldova are parte în următoarele săptămâni de o repetiție generală, la scară locală, cu ocazia unor alegeri parlamentare anticipate (alegeri „noi”, cum sunt denumite ele în Codul...

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor (A.U.R.), a vizitat recent cel mai mare viaduct rutier din Europa de Est, care, de altfel, se află în România. Cunoscut sub numele de autostrada Bechtel, românii au investit în acest proiect mai bine de...

Iesi afara din birou cel putin o data pe zi Cand ai o clipa libera mergi sa faci o baie de soare. Vitamina D, pe care organismul o produce numai atunci cand se afla expus in razele soarelui este esentiala pentru o stare de spirit pozitiva si o buna functionare a creierului. Chiar si atunci cand nu este o zi insorita, o iesire iti poate imbunatati starea de spirit. Gaseste o cale pentru a te conecta cu natura. Chiar daca in apropierea biroului este un singur copac mergi si stai langa el. Ramai acolo timp de cateva clipe si practica respiratia constienta.

Evita produsele care iti zapacesc creierul Stai departe de alimentele care afecteaza negativ modul de functionare a creierului. Este vorba, in special, despre produsele bogate in zahar si gluten.

Mananca alimente care te calmeaza Alimentele pe care le consumi au o influenta benefica sau, dimpotriva, negativa asupra modului in care organismul raspunde la stresul de la birou. Consuma ulei de nuci de cocos ori avocado care iti hranesc creierul.

Evita barfele de la birou Este usor sa te lasi prins in plangerile legate de un anumit coleg, client ori sef. Barfele si discutiile negative au ca efect generarea unui mediu toxic la birou. Atunci cand auzi o barfa, mergi mai departe sau incearca sa schimbi subiectul. Fii tu insuti schimbarea pe care vrei sa o vezi la munca.

Vremurile pe care le traim parca sunt pe repede inainte. Asa pot aparea agitatia si anxietatea. Iata care sunt obiceiurile pe care ar trebui sa le adopti ca sa te poti relaxa si sa reduci anxietatea. Evita mesajele si urmarirea lor prin social media Pana la 60% dintre angajati isi verifica conturile de pe retelele de socializare de mai multe ori pe zi in timp ce se afla la munca. Cercetatea repetata a statusului, a „like” – urilor, a mesajelor etc te fac sa pierzi concentrarea pe momentul prezent, te distrage si vei inregistra o scadere a productivitatii.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)