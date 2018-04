Eugenia și Ion Ceban – doi dintre peștișorii de aur ai PSRM

Candidatul socialist la funcția de primar al Chișinăului și mama sa își donează ultimii bani pentru partid, dar în același timp își cumpără bunuri de milioane

Informațiile apărute în presă, precum că în R. Moldova există partide finanțate din exterior, par să se adeverească mai bine ca niciodată în timpul campaniilor electorale, când oameni cu venituri modeste jertfesc sute de mii de lei unor formațiuni politice. Este și cazul lui Ion Ceban, candidatul socialist la funcția de primar al mun. Chișinău, și al mamei sale, Eugenia Ceban, care nu numai donează Partidului Socialist bani cu nemiluita, dar își cumpără şi bunuri de lux. Deşi cheltuielile mamei şi fiului nu corespund veniturilor declarate, această familie nu a intrat în vizorul CNA, care deocamdată le oferă imunitate deplină tuturor socialiştilor, fără nicio excepţie.



În 2014, a donat partidului mai mult de jumătate din venit

Potrivit declarației cu privire la venituri și proprietate, în anul 2014, socialistul Ion Ceban, care era pe atunci deputat, a câștigat 155 de mii 556 de lei din salariu și alte 63 de mii 185 de lei din indemnizații. Soția sa a avut în acel an un venit de 59 mii 400 de lei, iar în urma dobânzilor de la bancă, ea s-a ales cu 13 794 de lei. Pe atunci, familia Ceban dispunea de un teren intravilan și unul extravilan, și de o mașină Toyota Prius, fabricată în 2005, costul căreia, după cum era indicat în aceeaşi declaraţie, era de 68 de mii de lei.

Până aici toate parcă ar fi fost bune și frumoase. Însă, tot în 2014, Ion Ceban ar fi donat partidului mai mult de jumătate din cei circa 292 mii de lei, pe care i-a câștigat cu soția, în sudoarea frunţii, timp de un an. Raportul financiar depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) de către PSRM arată că, în perioada alegerilor parlamentare din acel an, Ceban a donat partidului peste 185 de mii de lei. Mai exact, cu circa 30 de mii de lei mai mult decât salariul pe care l-a primit în același an. O altă şmecherie este că donațiile au fost făcute în două etape. Astfel, pe 31 octombrie 2014, socialistul a donat 90 de mii de lei, iar peste mai puțin de o lună, pe 26 noiembrie 2014, a mai scos din buzunar 95 de mii 670 de lei. Aceasta s-a întâmplat, deoarece, la acel moment, conform unei Hotărâri a Comisiei Electorale Centrale din 2010, contribuţiile financiare virate concurenţilor electorali, ce depăşeau suma de 100 mii de lei, erau transmise Fiscului, care verifica provenienţa acestor bani.





Solicitat de TIMPUL, candidatul socialist la șefia Capitalei, ne-a spus că nu-și mai amintește cât a donat partidului, acum patru ani, în schimb ne-a asigurat că acești bani ar fi provenit din economiile familiei. „Nu mai țin minte cât am donat exact, trebuie să verific. Toate donațiile au fost făcute din economiile familiei, pe care le puteți vedea cu ușurință în declarația cu privire la venituri și proprietate”, a specificat Ceban. Adică, se referea la depozitele bancare prezentate în declarația de avere pentru anul 2013.

În același an, a economisit jumătate din salariul său

După victoria lui Dodon, mama i-a dăruit un apartament de un milion de lei

Într-adevăr, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, adică la 28 martie 2014, familia Ceban deținea în conturile bancare 187 mii 500 de lei. Dacă excludem din aceste economii donațiile de peste 185 de mii de lei pe care Ion Ceban le-a făcut Partidului Socialist în toamna lui 2014, atunci fostul purtător de cuvânt a președintelui Dodon ar fi trebuit să rămână cu 2500 de lei la bancă. Însă, potrivit declarației de venituri și proprietăți pentru 2014, în luna februarie 2015, familia Ceban avea 228 mii 900 de lei în conturi bancare. Ultimul cont, pe care se aflau 88 de mii de lei, a fost deschis chiar în anul electoral 2014. Numai pentru a aduna această sumă, Ion Ceban ar fi trebuit să nu cheltuiască mai bine de șase luni niciun sfanț din salariul său lunar de 12 963 de lei.Nici la prezidențialele din 2016, candidatul socialist la Primăria Chișinău nu și-a găsit liniștea. Gândindu-se că partidul e mult mai important decât familia sa, pare-se, el a scotocit iarăși prin buzunare și a donat mai bine de patru salarii de ale sale, adică 50 de mii de lei, pentru campania electorală a lui Igor Dodon. În declarația de avere și interese personale pentru 2016, el indică un salariu anual de la Parlament, unde activa în Cabinetul fracțiunii PSRM, de 125 508 lei. Alți 13 615 lei și 149 USD, familia Ceban i-a obținut sub formă de dobândă din depunerile la instituții financiare, iar 59 400 de lei constituie indemnizația pentru copil, primită de soția sa. Iar în conturile bancare, la data depunerii declarației, familia deținea 5 000 USD și 183 944 de lei.

Interesant e faptul că, în același an, la doar trei zile după victoria lui Igor Dodon în alegerile prezidențiale, pentru care Ion Ceban a cheltuit din banii săi, acesta s-a ales cu un apartament cu o suprafață de 230 m.p. și valoarea cadastrală de 991 775 de lei. Oficial, ar fi primit această locuință printr-un act de donație la 16 noiembrie 2016.

În discuția cu TIMPUL, Ion Ceban a precizat că apartamentul i-a fost donat de către părinții săi. Potrivit candidatului socialistul, în anul 2012, ei ar fi vândut o casă împreună cu terenul adiacent, imobile pe care le dețineau din anii ’80, Din banii obținuți după această tranzacție, ar fi procurat acest apartament, pe care părinții i l-ar fi donat patru ani mai târziu. „Și eu am trăit în acea casă, în care am făcut reparație. Ea a aparținut părinților mei și a fost vândută împreună cu terenul adiacent din centrul Capitalei. Dacă doriți, până la urmă a fost un schimb”, a concretizat Ceban.

Și-a cumpărat o mașină la un preț de opt ori mai mare decât leafa sa

Apartamentul pe care fostul purtător de cuvânt al lui Dodon l-a primit în dar la finele anului 2016 costa circa un milion de lei. Dar peste numai câteva luni, el și-a cumpărat o mașină, care l-a costat jumătate de milion. Potrivit declarației de avere pentru anul trecut, candidatul socialist a ridicat din salariul de la Preşedinţie numai 34 de mii 19 lei, iar din indemnizațiile de consilier municipal – numai 20 de mii 749 de lei. Având asemenea venituri, oamenii simpli se aleg cu datorii enorme, cel puţin, la serviciile comunale, însă Ceban s-a făcut cu o maşină de lux nouă. Valoarea declarată a autoturismului Skoda Kodiaq, fabricat în 2017, este de 455 de mii 400 de lei, adică de opt ori mai mare decât leafa sa pentru tot anul.

Candidatul socialist spune că și banii din care și-a cumpărat mașina i-a obținut legal. „Noi am vândut automobilul pe care l-am avut în proprietate, după care am retras o anumită sumă din economiile de la bancă, iar în ultimă instanță am luat și un credit. Toate aceste date sunt indicate în declarația de avere”, a menționat Ion Ceban pentru TIMPUL.

În documentul depus de către el în 2017 la Autoritatea Națională pentru Integritate, se arată că, în anul trecut, el și-a vândut mașina Toyota Prius, fabricată în 2005, contra sumei de 90 de mii de lei. E un lucru cam ciudat, dacă avem în vedere faptul că, începând cu 2014, în toate declarațiile de avere ale lui Ion Ceban, costul acestui automobil era estimat la doar 68 de mii de lei. De asemenea, în 2017, el a declarat şi salariul soției, de 40 mii 800 de lei, primit de la Asociația națională a companiilor private din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Tot în 2017, familia Ceban a primit o indemnizație pentru îngrijirea copilului de 59 de mii 400 de lei. Din depunerile bancare, familia a obținut aproximativ 9 500 de lei. Iar în depozitele bancare erau investite 185 de mii 348 de lei și 210 dolari americani. La capitolul datorii, în 2017, familia Ceban a contractat într-adevăr un credit de șapte mii de euro. În același an, consilierul PSRM a obținut 18 mii 669 de lei din vânzarea unui lot pomicol din comuna Bălăbănești, r-nul Criuleni.



Eugenia Ceban economisește 14 mii de lei anual pentru socialiști

A donat de două ori mai mult decât pensia anuală

Ion Ceban nu este singurul membru din familia sa, care reușește din venituri modeste, nu doar să-și cumpere bunuri de milioane, dar și să jertfească sute de mii de lei pentru a susține partidul în campaniile electorale. Un donator mult mai implicat este mama sa, Eugenia Ceban. Potrivit actelor prezentate la CEC, în campania electorală din 2014, ea ar fi donat pentru socialiști circa 171 mii de lei. Donațiile au fost făcute, ca și în cazul fiului Ion Ceban, în două tranșe. La 31 octombrie 2014, consiliera socialistă a făcut o donație de peste 86 de mii de lei și respectiv la 25 noiembrie, ea a mai livrat în contul partidului peste 84 de mii. Pe atunci Eugenia Ceban, era coordonator de proiecte la fundaţia „Soluția” a PSRM. Nu știm ce salariu avea, dar pentru a agonisi această sumă, mama socialistului ar fi trebuit să pună la ciorap lunar câte 14 mii 250 de lei timp de un an.Și mama candidatului, consiliera municipală Eugenia Ceban, ex-șefă a Direcției asistență socială a Primăriei Chișinău, a fost la fel de generoasă la alegerile prezidențiale din toamna lui 2016. Femeia a donat pentru campania lui Dodon circa 61 mii de lei. Această sumă este de câteva ori mai mare decât pensia pe care ea a primit-o în același an. În declarația sa de avere și interese personale pentru 2016, Eugenia Ceban scrie că pensia sa anuală a constituit circa 25 de mii de lei, iar a soțului său - circa 55 de mii de lei. Ea a mai câștigat 76 de mii de lei din salariul de asistentă a deputatului Bogdan Țârdea și alte 40 de mii din indemnizațiile de la Primărie.

Din cei 197 de mii de lei câștigați în anul 2016, părinții lui Ceban au reușit să doneze bani partidului și să se mute în casă nouă. Imobilul se află în comuna Tohatin, mun. Chișinău, are o suprafață de circa 190 de metri pătrați și costă 505 mii de lei. Conform datelor cadastrale, recepția finală a acestei locuințe a fost semnată în vara anului 2016, iar, în declarația de avere a Eugeniei Ceban, se menționează că această casă a fost ridicată timp de trei ani. Presa nota că, până atunci, Eugenia Ceban ar fi locuit în apartamentul pe care l-a dăruit fiului său. Anterior, Eugenia Ceban a declarat jurnaliştilor că a avut suficienţi bani, ca să-şi permită să-i doneze apartamentul feciorului său, dar și să finalizeze construcția casei în care locuiește în prezent.

Solicitată de TIMPUL în repetate rânduri, pentru a ne explica prin ce minune face rost de atâtea parale, consiliera socialistă a refuzat să vorbească, motivând de fiecare dată, şi dimineaţa, şi seara, că se află în şedinţă.

Destul de stranie în această privinţă este încă o situaţie. În timp ce susținătorii socialiştilor, unii cu venituri modeste, cum ar fi Eugenia și Ion Ceban, alţii săraci pe cinste, au dăruit partidului sume de bani impresionante, la parlamentarele din 2014 Dodon a dăruit formaţiunii sale doar 89 mii 300 de lei, în timp ce Zinaida Greceanîi, Andrei Neguța, Vladimir Țurcanu - oameni foarte avuţi, nu au jertfit nici o copeică...