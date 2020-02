Felicitări de 1 Martie. Cele mai frumoase urări și mesaje de Mărțișor

Felicitari de 1 Martie. Prima zi a primaverii poate fi un bun prilej de a le transmite, cu ocazia Martisorului, cele mai frumoase urari persoanelor dragi din familia ta, prietenelor sau colegelor.



Un mic martisor si un ghiocel iti daruiesc, ca sa stii ca a venit primavara. E timpul sa zambesti! La multi ani!



Martie sa-ti aduca soare, zambete, copilarie si dulci soapte… de iubire! La multi ani!



Firul alb inseamna sanatate, cel rosu, posperitate. Amandoua, impreuna, formeaza o cununa pentru succes si voie buna. La multi ani!



Aceasta primavara sa-ti aduca un martisor norocos, multe raze de iubire si calde adieri de fericire! La multi ani!



Ghiocei sa-ti rasara in suflet si sa-ti umple inima de fericire si bucurie! La multi ani!



Bucura-te de soare, bucura-te de ghiocei, bucura-te de frumoasele zile ale primaverii si primeste cu drag martisorul in sufletul tau! La multi ani!



Anotimpurile vin si trec, dar fiecare om pastreaza in sufletul sau un anotimp. Incearca sa pastrezi primavara. La multi ani!



Sa te gandesti la mine ori de cate ori rasare un ghiocel. Tu esti Martisorul meu! La multi ani!



Vad lumea in ochii tai si ochii tai peste tot in lume. La multi ani de 1 Martie!



Un buchet de ghiocei si o primavara superba pentru o persoana mai speciala decat toate anotimpurile!Te iubesc! La multi ani!



Priveste in jurul tau. Daruieste. Zambeste. Viseaza. Primeste un Martisor! La multi ani!



Din departari, pe aripi nestiute, purtat de-un dulce si mirific dor,



In cea mai minunata primavara, se-ndreapta catre tine un martisor. La multi ani!



Un martisor virtual doar pentru tine si toate urarile mele de bine! La multi ani!

Ani frumosi sa-ti vina-n cale! Sanatate si… parale! La multi ani!

Parfumul florilor de primavara, roua diminetilor calde, adierea zefirului din cel mai frumos anotimp, toate acestea sa-si gaseasca locul in sufletul tau. La multi ani de 1 Martie!

La multi ani de martisor! Toate florile din lume pentru primavara mea! Te iubesc!

Un buchet de ghiocei si o primavara superba pentru o persoana/colega deosebita! La multi ani!

Cu dragoste: Un martisor virtual purtator de sentimente 100% veritabile. Te iubesc. La multi ani de martisor!

Zambetul tau e primavara mea! Te iubesc si de 1 Martie! La multi ani!

1 Martie lin coboara,

Pe aripi de primavara,

Si va duce in zbor, usor,

Un martisor.

La multi ani!

Sa-ti intre primavara in suflet

Si sa-ti dea aripi sa zbori/

Si in inima lumina

Si credinta-n viitor!

La multi ani!

La multi ani si ganduri bune, primavara senina si imbratisari… cat cuprinde! La multi ani de 1 Martie!

Primavara aceasta sa fie ca zambetul, bunatatea si optimismul tau! O primavara fericita! La multi ani!

Iti doresc un 1 Martie fericit si o primavara care sa dureze intregul an. La multi ani!

Fie ca puritatea si candoarea acestei primaveri sa iti inspire simfonia bucuriei si fericirii, a sperantei si optimismului, a credintei in mai bine si in toate! La multi ani!

O primavara noua, un nou inceput in viata! La multi ani de 1 Martie!

O primavara superba, bucuria si speranta sa dainuiasca in sufletul tau! La multi ani!

Un fir rosu, altul alb

Anotimpuri se despart,

Primavara iarasi vine

De la mine, numai bine!

La multi ani de 1 Martie!

O primavara insorita si plina de bucurii, impreuna cu un gand curat! La multi ani de 1 Martie!

Primavara sa-ti aduca soare, zambete, copilarie si dulci soapte de iubire! La multi ani!

Sufletul sa-ti vibreze in acordurile bucuriei si dragostei de viata! O primavara fericita si implinita! La multi ani!

Fie ca acest martisor sa ne aduca linistea si fericirea de care avem nevoie toti si iubirea sa ne imbratiseze sufletul. La multi ani!

Sa ai gingasia lacramioarelor, parfumul toporasilor, prospetimea zambilelor si puterea ghiocelului care razbate prin pamantul inghetat. La multi ani de 1 Martie!

Primeste primavara in viata si in suflet… deschide-ti aripile si incearca sa zbori… inchide ochii si incearca sa visezi… nu-i asa ca e minunat? La multi ani!

In aceasta zi de primavara, cand toate florile zambesc pentru tine, primeste-n dar acest martisor alaturi de urarile mele de bine! La multi ani!

Primavara este anotimpul renasterii, al trezirii la viata. Iti doresc sa ai o primavara minunata, plina de dragoste si realizari. La multi ani!

Iti doresc o primavara minunata, cu multe realizari! La multi ani de 1 Martie!

Puritatea si candoarea acestei primaveri sa-ti inspire simfonia bucuriei si fericirii! La multi ani!

De sub zapada a rasarit un ghiocel si mi-a soptit ceva la ureche: A sosit primavara! La multi ani de 1 martie!

Martie cel calator

Iti trimite-un martisor

Nu e lucru de valoare

Dar atentia e mare!

La multi ani!

Ghioceii timpurii, mangaierile calde ale soarelui, albastrul senin al cerului, mirosul tare de verde crud, toate ne readuc speranta optimismul, credinta in mai bine si spor in toate. E timpul sa lasam grijile deoparte si sa insufletim noi planuri, vise si idealuri! La multi ani!

Un buchet de ganduri bune, un amalgam de sentimente frumoase si o gramada de imbratisari… special pentru tine! La multi ani de 1 Martie!

Lumina, viata si mult dor sa primiti de Martisor! La multi ani de 1 Martie!

O primavara plina de energie, entuziasm si bucurii! La multi ani!

1 Martie reprezinta inceputul primaverii, anotimpul iubirii. Sa te indragostesti pasind prin raze, culegand ghiocei si impartind zambete… Te iubesc! La multi ani!

Intr-o zi cu soare in care miroase a sarbatoare, iti dau si eu mesaje primavaratice cu arome de martisoare si iti urez: O primavara ca-n povesti! La multi ani!

Natura a impletit din flori si din raze de soare martisorul fericirii, pentru ca eu sa ti-l pot oferi azi impreuna cu toata dragostea mea. La multi ani!

Primavara sa iti aduca un martisor de sanatate, un ghiocel de noroc, o adiere calda de fericire, un nor de iubire si un soare stralucitor asemeni sufletului tau. La multi ani!

Viata, lumina, caldura… parfumul de fericire este esenta primaverii, iar Martisorul simbolul ei. Iti doresc ca razele soarelui somnoros sa-ti deschida petalele sufletului asemeni ghiocelului odata cu sosirea primaverii! La multi ani!

In prag de Primavara, Martisorul sa alunge spiritele rele si sa-ti umple sufletul de bucurie si speranta. La multi ani!

Pe poiana amortita

Soarele vaslea usor,

Si din iarba vestejita

A iesit un Martisor!

La multi ani!

