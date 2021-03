Felicitări de 1 Martie. Cele mai frumoase urări și mesaje de Mărțișor

Nu este o metaforă şi mi-aş fi dorit să fie un fake-news. Nici una, nici alta. Ştirea are de ce să producă fiori, pentru că bagă direct omenirea într-un teritoriu neexplorat,...

Am privit acum seara "Secretele puterii" - o emisiune, avându-l drept moderator pe Alex Cozer. Evident, am urmărit cu atenție comentariile în timp real și vă expun...

Noi imagini video care susțin că prezintă practici de tortură a deținuților ruși, dintre care unul ar fi murit la scurt timp după filmare, au fost publicate, scrie The Moscow Times,...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

In prag de Primavara, Martisorul sa alunge spiritele rele si sa-ti umple sufletul de bucurie si speranta. La multi ani!

Primavara sa iti aduca un martisor de sanatate, un ghiocel de noroc, o adiere calda de fericire, un nor de iubire si un soare stralucitor asemeni sufletului tau. La multi ani!

Intr-o zi cu soare in care miroase a sarbatoare, iti dau si eu mesaje primavaratice cu arome de martisoare si iti urez: O primavara ca-n povesti! La multi ani!

Ghioceii timpurii, mangaierile calde ale soarelui, albastrul senin al cerului, mirosul tare de verde crud, toate ne readuc speranta optimismul, credinta in mai bine si spor in toate. E timpul sa lasam grijile deoparte si sa insufletim noi planuri, vise si idealuri! La multi ani!

De sub zapada a rasarit un ghiocel si mi-a soptit ceva la ureche: A sosit primavara! La multi ani de 1 martie!

In aceasta zi de primavara, cand toate florile zambesc pentru tine, primeste-n dar acest martisor alaturi de urarile mele de bine! La multi ani!

Primeste primavara in viata si in suflet… deschide-ti aripile si incearca sa zbori… inchide ochii si incearca sa visezi… nu-i asa ca e minunat? La multi ani!

Sufletul sa-ti vibreze in acordurile bucuriei si dragostei de viata! O primavara fericita si implinita! La multi ani!

O primavara superba, bucuria si speranta sa dainuiasca in sufletul tau! La multi ani!

O primavara noua, un nou inceput in viata! La multi ani de 1 Martie!

Fie ca puritatea si candoarea acestei primaveri sa iti inspire simfonia bucuriei si fericirii, a sperantei si optimismului, a credintei in mai bine si in toate! La multi ani!

Iti doresc un 1 Martie fericit si o primavara care sa dureze intregul an. La multi ani!

Si in inima lumina

Sa-ti intre primavara in suflet

Si va duce in zbor, usor,

Parfumul florilor de primavara, roua diminetilor calde, adierea zefirului din cel mai frumos anotimp, toate acestea sa-si gaseasca locul in sufletul tau. La multi ani de 1 Martie!

In cea mai minunata primavara, se-ndreapta catre tine un martisor. La multi ani!

Priveste in jurul tau. Daruieste. Zambeste. Viseaza. Primeste un Martisor! La multi ani!

Vad lumea in ochii tai si ochii tai peste tot in lume. La multi ani de 1 Martie!

Anotimpurile vin si trec, dar fiecare om pastreaza in sufletul sau un anotimp. Incearca sa pastrezi primavara. La multi ani!

Bucura-te de soare, bucura-te de ghiocei, bucura-te de frumoasele zile ale primaverii si primeste cu drag martisorul in sufletul tau! La multi ani!

Ghiocei sa-ti rasara in suflet si sa-ti umple inima de fericire si bucurie! La multi ani!

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

