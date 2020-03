Felicitări de 8 martie pentru mame și soacre. 50 de mesaje și urări de Ziua Mamei!

Felicitari de 8 martie pentru mame. In fiecare an, de 8 martie, se serbeaza Ziua internationala a femeii. In Romania, insa, sarbatoarea are o conotatie si mai speciala, pentru ca la aceasta data se serbeaza MAMA.



O mama atat de minunata ca tine merita ca fiecare zi sa fie 8 martie! La multi ani, mama!



Mama! Ce cuvant simplu… ce semnificatie mirifica… Mama e cea care iti da viata, te invata primii pasii in viata, primele cuvinte… Ea te invata tot ce e important in viata ta! Pretuiti-o pana o mai aveti! Mama e ingerul nostru pazitor. La munti ani de 8 martie!

Iti multumesc ca m-ai iubit si m-ai invatat sa iubesc si pe ceilalti, dar mai ales pe tine. La multi ani, mama!

Exista o singura fiinta pe lume fata de care vom ramane intotdeauna datori: “Mama…”

Mama este fiinta aleasa de Dumnezeu pentru a-i fi reprezentanta pe pamant. La multi ani de Ziua Mamei!

Pentru o mama super-eroina, LA MULTI ANI de 8 Martie!

La multi ani, mama. Multumesc pentru tot ceea ce m-ai invatat si pentru lucrurile viitoare pe care o le „fur” de la tine!

De 8 martie iti urez o primavara frumoasa, cu soare, fericire şi toata dragostea prinsa intr-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primaveri!

Parfumul florilor de primavara, roua diminetilor calde, adierea vantului bland, toate acestea sa-si gaseasca locul in sufletul tau in cel mai frumos anotimp al anului. La multi ani!

Mami, te iubesc. Pentru mine esti unica, esti primavara mea insorita! La multi ani!

Poate ca pentru lume tu esti numai o persoana, dar pentru anumite persoane tu esti intreaga lume!

Unei singure fiinte din viata mea ii datorez tot ceea ce eu am si ceea ce sunt azi. Ea mi-a dat nastere, m-a crescut si m-a invatat sa iubesc. Nu exista cuvinte care sa o descrie! Te iubesc, mama! La multi ani de 8 martie!

Precum sunt florile gingase, soarele luminos, apele limpezi si izvoarele cristaline, asa sa fii tu, draga mama, buna, inteleapta si frumoasa! La Multi Ani de 8 martie!

Ziua de 8 Martie imi ofera prilejul potrivit pentru a-ti spune cat de mult insemni pentru mine. Vreau sa-ti multumesc pentru tot ceea ce am invatat de la tine: cum sa daruiesc neconditionat, cum sa am increde in mine. Tu ai fost cea care m-a iubit fara a cere nimic in schimb, tu esti cea care mi-a oferit sprijin si incurajari cand aveam nevoie, tu ai fost mereu alaturi de mine cand viata parea impotriva mea.Te iubesc! La multi ani de Ziua Mamei!

Un gand marunt pentru iubirea imensa pe care ti-o port. La multi ani, mama!

Draga mamica mea, primavara calda sa fie in sufletul tau toti ce-ti doresti si multe multumiri si iti mai multumesc ca ai avut grija de mine cu atata atentie .Te iubesc din tot sufletul

Singura persoana care va avea intotdeauna incredere in mine, care va fi intotdeauna langa mine, care ma va iubi intotdeauna … intotdeauna mama mea! La multi ani de 8 martie!

Atunci cand am deschis ochii pentru prima data, te-am vazut pe tine MAMA! Iti multumesc pentru tot! Te iubesc! La multi ani, MAMA!

Un buchet de lacramioare, un manunchi de sentimente frumoase si o gramada de imbratisari pentru tine, mamico! La multi ani de 8 martie!

Sper ca 8 martie va fi ca o raza de soare pentru tine si ca florile de la mine vor umple casa cu ganduri vesele. La multi ani, mamica mea!

Prima data cand am deschis ochii, te-am vazut pe tine MAMA. Acum, ca m-ai crescut sunt fericita ca mi-ai dat viata si vreau sa iti multumesc! Te iubesc si iti urez un sincer La multi ani, MAMA!

Tu, mama mea draga, ne indrumi pasii si ne sprijini sa mergem pe drumul drept. Noi iti multumim si te iubim. La multi ani de Ziua Mamei!

Mama, te iubesc. Esti unica, esti primavara mea insorita! La multi ani de 8 martie!

Draga mama, de ziua mamelor eu iti urez multa sanatate si sa te bucuri de toti cei ce te inconjoara! La multi ani de 8 martie!

Draga mama, o primavara calda sa fie in sufletul tau. Iti multumesc ca ai avut grija de mine cu atata atentie.Te iubesc din tot sufletul! La multi ani de 8 martie!

Din suflet iti daruiesc, ca in fiecare an, firavul martisor si odata cu el toata dragostea ce ti-o port. Te iubesc, mama! La multi ani de 8 martie!

Draga mama, azi de ziua ta vreau sa iti spun ceva: iti multumesc pentru grijile avute noptile pierdute si iti mai spun ceva te iubesc cu toata inimioara mea.

Mama – lacrima tarzie, vesnica icoana, inger de-naltare, candela aprinsa! Candela a vietii, care nu se stinge, care lumineaza si pe veci vegheaza!

La multi ani, mama! Esti minunata si vreau sa impart cu tine ce am mai de pret. Iata de ce m-am gandit sa-ti trimit copiii vreo luna.

La multi ani, mamica mea! Sa fi fericita si sa te iubeaca toata lumea cum o face puiul tau.

Daca viata ta ar depinde de iubirea pe care ti-o port…..ai fi nemuritoare! LA MULTI ANI, scumpa mea mama!

Draga mea mama, am cautat sa gasesc un cadou potrivit pentru tine… si cred ca l-am gasit. Sper sa-ti umple ziua de bucurie atunci cand il vei primi. E inima mea! La Multi Ani de 8 martie!

Stiu ca nu ti-am aratat mereu ca am apreciat ceea ce ai facut pentru mine. Iti sunt recunoscatoare ca exist. Tie iti datorez omul care sunt astazi, datorita tie sunt un om mai bun. Tu m-ai invatat sa ma respect si sa respect pe altii, tu esti cea care m-a invatat sa fiu toleranta, tu esti cea care m-a ascultat intotdeauna si care a fost alaturi de mine mereu

Mama – cel dintai cuvant, cel mai dulce zambet, cel mai sincer suflet, cel din urma vis. Cea mai dulce voce, cea mai grea durere, cea mai mandra floare, cea mai scumpa carte. La multi ani de Ziua Mamei!

Prima data cand am deschis ochii, te-am vazut pe tine MAMA. Acum ca m-ai crescut sunt fericit ca mi-ai dat viata si vreau sa iti multumesc! Te iubesc si iti urez un sincer LA MULTI ANI, MAMA!

Tu, mamico draga, ne indrumi pasii si ne sprijini sa mergem pe drumul drept. Noi iti multumim si te iubim.La multi ani!

Iti multumesc ca ma iubesti si m-ai invatat sa iubesc si pe ceilalti. La multi ani, mamica mea frumoasa!

Pe aripi de primavara, 8 martie lin coboara si in a lui privire poarta noroc si fericire! La multi ani, mamica mea frumoasa!

Tu esti pentru mine o femeie frumoasa, o prietena speciala si o mama minunata. Ma simt mandra si norocoasa pentru ca esti mama mea. La multi ani!

Si soacrele sunt femei, nu? Merita si ele un mesaj de 8 martie!

Fie ca primavara iubirii sa iti inunde sufletul cu bucuria si parfumul tuturor florilor sale. Iti doresc un 8 Martie cat mai frumos!

La multi ani! Va doresc sa aveti in suflete minunatele culori ale primaverii de care sa va bucurati! La multi ani de 8 martie!

Te admir din toata inima pentru cine esti, pentru eleganta ta, pentru calmul tau, pentru frumusete, pentru generozitate, pentru delicatete… Iarta-ma pentru toate momentele in care uit sa-ti arat asta. Iti multumesc! Sunt recunoscatoare ca esti in viata mea! La multi ani frumosi, luminosi, plini de iubire!

De 8 Martie, ganduri curate impletite din iubire, alaturi de un sincer La multi ani, celei mai grozave soacre!

Mi-ai adus bucuria de a avea doua mame. Iti multumesc pentru ca m-ai primit si adoptat cu atata caldura, bucurie si mandrie. La multi ani de 8 Martie, mama soacra!

Fie ca toate implinirile, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc un 8 Martie special!

O primavara calda si lumina in suflet si in priviri. La multi ani de 8 Martie!

La multi ani pentru cea mai super tare soacra de pe planeta! Te iubesc!

Si premiul pentru cea mai buna soacra se duce la… La multi ani de 8 Martie!

De ziua ta… Ce as putea sa-ti doresc mai mult decat sa ai in suflet vesnic primavara?

