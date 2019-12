Foamea ascunsă este cauzată, cel mai adesea, de lipsa acestor vitamine și minerale. Poate duce la obezitate și la slăbirea sistemului imunitar

Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea unui tânăr de 22 de ani la pedeapsa cu închisoarea pentru un termen de 13 de ani, pentru viol, jaf și tâlhărie, comise într-un interval estimativ de 30 de minute, la niciun an de la...

Olandezul, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul, a fost eliberat din arest. Judecatorii au dat curs solicitarii avocatului inculpatului si l-au eliberat sub control judiciar. Potrivit procurorilor PCCOCS, demersul de prelungire a arestului preventiv a olandezului a...

Tensiunea vedetelor de la Hollywood a atins cote maxime după ce a fost anunţată lista nominalizărilor pentru Globurile de Aur. În topul producţiilor cinematografice a fost plasat filmul „The Irishman” urmat de „Joker” şi „Once upon a time în...

Evitarea meselor ca parte a unui plan alimentar controlat elaborat de nutriționiști și care are ca rezultat un aport mai mic de calorii poate duce la o sănătate mai bună. Cu toate acestea, evitarea meselor în timpul zilei și apoi supraalimentarea la masa de seară determină modificări metabolice dăunătoare în organism.

Deficiențele de vitamină A și zinc afectează negativ sănătatea și supraviețuirea copilului prin slăbirea sistemului imunitar. Lipsa de zinc afectează creșterea și poate duce la oprirea creșterii la cei mici. Deficitele de iod și fier împiedică copiii să-și atingă potențialul fizic și intelectual. Starea nutrițională a femeilor în perioada de concepție și în timpul sarcinii are efecte pe termen lung pentru creșterea și dezvoltarea fătului. Aproape 18 milioane de bebeluși se nasc anual în întreaga lume cu leziuni cerebrale din cauza deficitului de iod.

