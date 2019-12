Fostă învățătoare din România, condamnată în Italia pentru că a forțat o minoră să se prostitueze

Warner Bros. a anunţat că cel de-al patrulea film din seria cinematografică "The Matrix" şi lungmetrajul "The Flash" vor fi lansate pe marile ecrane în 2021 respectiv 2022 şi a retras filmul "Akira" din calendarul său oficial de lansări, informează...

Numele femeii apare și într-un dosar de trafic cu țigări de contrabandă O fostă învățătoare din comuna vasluiană Tătărăni, condamnată în Italia la 6 ani și 6 luni de închisoare, pentru că ar fi forțat o minoră să se prostitueze, a fost reținută de polițiști și a fost plasată sub control judiciar de magistrații Curții de Apel din Iași, scrie Mediafax. O femeie din Huși a fost ridicată de acasă de procurori și polițiști, care au pus astfel în aplicare un mandat european de arestare emis pe numele acesteia. Femeia este condamnată de Curtea de Apel Bologna într-un dosar de pornografie infantilă și exploatare sexuală, după ce a obligat o minoră să se prostitueze. „Dosarul vizează o faptă de exploatare sexuală și pornografie infantilă, după legislația din Italia. Pe numele persoanei este un mandat de executare de pedeaspă de 6 ani și 6 luni și o amendă de 15.000 de euro, iar fapta constă în aceea că a obligat o minoră să practice prostituția într-un club din Bologna", a declarat, pentru Mediafax, Adina Bocai, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. Numele femeii apare și într-un dosar de trafic cu țigări de contrabandă Procurorii ieșeni au emis pe numele femeii un mandat de reținere pentru 24 de ore și apoi au cerut arestarea provizorie, însă magistrații Curții de Apel Iași au respins solicitarea.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)