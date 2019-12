Fostul șef INI, reținut pentru luare de mită și îmbogățire ilegală

Camera Reprezentanților va vota miercuri punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, pe cale să devină cel de-al treilea președinte al SUA pentru care se inițiază o procedură de destituire, a anunțat marți lidera democraților din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP și Reuters. La...

O femeie şi-a pierdut viaţa, marţi, după ce a fost lovită de obiecte căzute de pe o clădire din apropierea celebrei intersecţii Times Square din New York, conform media americane citate de DPA. Femeia în vârstă de 60 de ani a fost lovită în timp ce mergea pe jos pe...

Începutul de an este abundent în deja celebrele și numeroasele confuzii între rit și stil (vechi). Parcurgând întâmplător site-urile românești, aflăm despre pregătirile hotelierilor pentru Crăciunul pe rit vechi, documentarea fotografică a...

Multe femei cred ca taierea varfurilor duce la cresterea mai rapida a parului. Mit sau realitate? Aflati ca aceasta presupunere este falsa in totalitate, iar motivul este unul simplu: parul creste de la radacina, nu de la varfuri, in consecinta, taierea varfurilor nu influenteaza ritmul...

Prin urmare, reținerea acestuia a avut loc în baza mandatului și încheierii judecătorești emise la solicitarea procurorilor, în decembrie 2016, după ce învinuitul s-a eschivat de la urmărirea penală. – Aceasta, chiar dacă oamenii legii au folosit toate metodele legale de citare a învinuitului. Prin urmare, sub conducerea procurorilor anticorupție, autoritățile au solicitat Interpolului anunțarea învinuitului în căutare internațională și emiterea unui mandat de arest în privința acestuia.

Fost șef din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al MAI – reținut de Procuratura Anticorupție pentru îmbogățire ilicită și corupere pasivă Miercuri, 18 decembrie 2019 – Procurorii anticorupție au reținut, de comun cu ofițerii CNA, un fost șef al unei direcții a Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, învinuit că ar fi comis faptele penale de îmbogățire ilicită și corupere pasivă. Fostul funcționar are vârsta de peste 40 de ani și este locuitor al capitalei. Procurorii au dat în vileag faptul că acesta a fost implicat în diverse acțiuni ilegale, care au făcut posibile alte infracțiuni: deghizarea veniturilor pe care le-a obținut prin încălcarea legii în bunuri care creau impresia că erau obținute cu respectarea legii. Acesta și-a început activitatea ilegală de care este învinuit în 2016, iar la sfârșitul acestui an a fost pornită cauza penală, așa cum acesta s-a eschivat de la urmărirea penală și a trebuit să fie dat în căutare Internațională.

