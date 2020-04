FOTO // O studentă coase gratuit măşti transparente speciale pentru persoanele surde

Ashley Lawrence, o studentă din Kentucky, Statele Unite, coase împreună cu mama măști speciale pentru a ajuta comunitatea de persoane surde şi cu deficienţe de auz.

Ideea i-a venit după ce a văzut pe Facebook cum mulţi dintre prietenii săi îşi coseau singuri protecţiile. Aşa că a adaptat unul dintre numeroasele modele găsite pe internet şi s-a apucat de treabă.

„Am modificat modelul pentru a fi adaptat celor care citesc buzele sau care, în timpul comunicării cu limbajul semnelor, se bazează pe expresii faciale pentru a înţelege semnificaţiile şi intenţiile, expresiile faciale fac parte din gramatica limbajului de semne, precum şi buzele. Informaţiile se pierd dacă nu se poate vedea faţa”, spune tânăra.

