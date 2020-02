FOTO // Panică la AMSTERDAM. Două explozii puternice au fost provocate de colete capcană trimise prin poștă

Două explozii s-au înregistrat miercuri dimineață în Amsterdam, prima dintre ele într-o clădire de birouri din cartierul Sloterdijk, iar cea de-a doua la oficiul poștal din Kerkrade. Poliția suspectează că deflagrațiile au fost provocate de colete capcană, potrivit Times Netherlands.



În niciuna dintre explozii nu au fost răniți, a anunțat poliția din Amsterdam și Limburg pe Twitter.

Explozia din Amsterdam a avut loc într-o clădire de birouri din cu puțin înainte de ora locală 08.00 (09.00 ora României – n.r.). Din primele informații explozia a fost provocată de un colet suspect trimis prin poștă.

This morning, an explosion took place in a mailroom of a building on the Bolstoen just before 8 am, presumably caused by a bomb letter. No injured. Police spokesperson is on the spot.