FOTO / Cernobîl, 26 aprilie 1986. Cea mai mare catastrofă nucleară civilă se petrecea cu 34 de ani în urmă

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Pluto a inceput de ieri miscarea retrograda si isi va pastra aparentul mers inapoi pana in 4 octombrie. Pluto se misca incet. Ii ia 21 de ani sa treaca prin fiecare semn zodiacal, ceea ce inseamna ca va influenta puternic si profund fiecare capitol din viata fiecarei zodii. Cu toate acestea,...

Kim Jong Un ar fi murit, potrivit unui post din Hong Kong, iar conform unei reviste japoneze dictatorul nord-coreean s-ar afla în ”stare vegetativă” după ce a fost supus unei operaţii la inimă luna aceasta, relatează New York Post preluat de news.ro/ Experții susțin că...

Se vorbește mult despre Cernobîl și de un an încoace, după ce mini-seria omonimă de la Netflix din 2019 a reușit, poate mai bine decât orice altă sursă de informare, să le arate oamenilor proporțiile dezastrului și drama umană. Filmul a impresionat în așa măsură, încât Cernobîl deja intrase - până să vină pandemia, desigur - pe harta unor circuite turistice.

Totuși, cel mai amplu studiu despre Cernobîl, publicat de Academia de Ştiinţe din New York în 2013 şi redactat de trei prestigioşi oameni de ştiinţă, a arătat că 985.000 de oameni au murit, marea majoritate de cancer.

Era 26 aprilie 1986, ora 01 şi 23 de minute şi 58 de secunde. Reactorul scapă de sub control şi se produce o explozie violentă. Acoperişul reactorului, greu de o mie de tone, este aruncat în aer. Învelişul de grafit ia foc şi 190 de tone de substanţe radioactive ajung la peste 1.000 de metri în atmosferă şi sunt purtate de curenţii de aer pe distanţe imense.

