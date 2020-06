FOTO / Cum arată trenul diesel produs la Pașcani, cum a fost construit și câteva specificații tehnice

Producția de serie va începe odată cu semnarea unui contract de vânzare. La aceasta dată, ca perspectivă, se are în vedere piața României, flota de vehicule feroviare fiind în stare critică și se au în vedere achiziții prin fonduri europene. Deocamdată NU există însă un contract ferm în acest sens.

Trenul a ajuns la Făurei în octombrie 2019, iar testele de la Predeal s-au făcut în decembrie 2019. Trenul a rulat și cu 120 km/h între Pașcani și București. Automotorul are și sistem electronic de informare a călătorilor, dar și sistem de numărare a lor, pentru a monitoriza constant gradul de ocupare.

Automotorul diesel este produs de Electroputere VFU Pașcani, este destinat transportului pe distanțe medii cu viteză maximă de 120 km/h și este alcătuit din trei vagoane (vagon motor + vagon remorcă+ vagon motor). Pot călători în total 164 de pasageri (142 la clasa a 2-a și 22 la clasa 1), iar trenul are 60 de metri lungime.

Actualitate 22 Iunie 2020, ora: 12:18

