Guvernul României cere oficial includerea sitului de la ROȘIA MONTANĂ în patrimoniul mondial UNESCO

În urmă cu un an și jumătate, guvernul PSD a stopat procedura de includere a localității Roșia Montană în patrimoniul UNESCO. Motivul invocat ar fi fost faptul că România încă purta, la acea vreme, un proces cu Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montană Gold Corporation.

„În urma analizei și consultărilor am luat decizia ca procedura de a înscrie situl Roșia Montană în lista patrimoiului mondial UNESCO să fie reluată. Notificarea va fi depusă astăzi, astfel încadrându-ne în termenul necesar ca dosarul să fie discutat în ședința din această vară a Comitetului patrimoniului mondial care va avea loc în China”, a spus ministrul Culturii.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Doua persoane infectate cu coronavirus au fost confirmate pe teritoriul Federatiei Ruse, ambii cetateni din China. Despre asta a anuntat, seful sediului pentru prevenirea si raspandirea noilor infectii in Rusia, Tatiana Golikova, scrie presa rusa.

Actualitate 31 Ianuarie 2020, ora: 15:12

Dacă ai avut probleme cu greutatea o viață întreagă și vrei să te schimbi, am niște sfaturi pentru tine. Sunt o studentă de 21 de ani. Am nevoie disperată de sfaturi pentru slăbit. Sunt la specializarea biologie și aș vrea să intru la medicină, așa că am multe de...