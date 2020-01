Horoscop 2020 SĂNĂTATE! Predicții și sfaturi pentru toate zodiile

Horoscop 2020 SANATATE. Anul 2020 abia inceput are o activitate planetara intensa. Este anul surprizelor, anul redefinirilor, al oportunitatilor. Anul 2020 este un an cu eclipse, cu Luni pline si Luni noi, cu planete retrograde si tranzite cum nu au mai fost de zeci zi chiar sute de ani. Cum te vor afecta toate acestea in ceea ce priveste starea de sanatate? Citeste in continuare si vei afla!



Horoscop 2020 SANATATE Berbec

Lasa grijile deoparte si onoreaza-ti corpul! Daca nu ai timpul necesar sa faci miscare, urmareste-ti regimul alimentar. Petrece mai mult timp in natura, iesi cu prietenii, vorbeste cu oamenii, astfel incat sa—ti ridici tot timpul starea de spirit. Cu cat petreci mai putin timp in drame (ale tale sau ale altora), cu atat vei avea mai multa energie. In perioada iunie-august, evita activitatile care ar putea genera accidente.



Horoscop 2020 SANATATE Taur

Bucura-te de viata, iar starea de sanatate va fi infloritoare. Nu te lasa influentat de gandurile negative. Ramai tot timpul pozitiv. Petrece mai mult timp in natura, evita munca in exces. Fa-ti o rutina de exercitii fizice sau de miscare in aer liber. Nu te angaja in mai multe proiecte simultan. Fa o lista de prioritati si incepe ceva nou numai dupa ce ai finalizat un proiect vechi. Gaseste echilibru intre viata profesionala si cea de familie.

Horoscop 2020 SANATATE Gemeni

Un an satisfacator in ceea ce priveste sanatatea, insa asta nu inseamna ca nu e nevoie sa te ingrijesti de starea fizica si mentala. Evita consumul de alcool, in special in a doua jumatate a anului. Prezenta lui Saturn in casa a opta din zodia ta nu este chiar benefica, de aceea trebuie sa fii precaut. Excesul de alimentar iti poate cauza, de asemenea, neplaceri, daca nu esti atent. Ai nevoie de un program de exercitii si alimentatie bogata in fibre. De asemenea, nu este indicat sa neglijezi capitolul odihna.

Horoscop 2020 SANATATE Rac

Daca ti-ai neglijat sanatatea in ultima vreme, acum tragi ponoasele. Jupiter se afla in a sasea casa din zodia ta din iulie pana la mijlocul lui noiembrie, ceea ce poate atrage cateva aspecte la care trebuie sa fii foarte atent. Nu neglija alimentatia, in special daca ai kilograme in plus. Nu ignora problemele medicale. La cel mai mic simptom ar fi bine sa ceri sfatul medicului. Nivelul energiei poate fi fluctuant, de aceea este indicat sa ai un program de exercitii fizice sau miscare usoara care contribuie la cresterea imunitatii si a ratei metabolice.

Horoscop 2020 SANATATE Leu

Lucrurile sunt cat de cat clare la acest capitol. Este un an pe care vrei sa-l dedici dezvoltarii personale, trezirii spirituale. Faci eforturi sa-ti creezi un regim alimentar optim, precum si sa iei ore de yoga. Vrei sa iti tii stresul sub control si esti convins ca un astfel de program te va ajuta. Esti pregatit sa incerci lucruri noi, esti deschis catre noi orizontori. Atentie la un aspect important. Pentru ca vrei sa faci atat de multe, esti tentat sa nu te culci, ceea ce poate duce la o acumulare de oboseala.

Horoscop 2020 SANATATE Fecioara

Totul va fi bine atat timp cat iti vei pastra mici obiceiuri sanatoase. Atentie, insa, nu pune prea multa presiune pe tine. Ai tendinta de a te stresa excesiv, din diverse motive.Incearca sa nu iti fortezi limitele. Daca esti fumator sau consumi alcool, de regula, poate ca ar fi mai bine sa renunti la aceste obiceiuri, mai ales daca ai peste 50 de ani.

Horoscop 2020 SANATATE Balanta

Semne bune anul are la capitolul sanatate, desi pot aparea mici dureri de cap, junghiuri sau indigestii. Incearca sa nu-ti dezvolti obiceiuri neglijente, caci ai aceasta tendinta de a fi lenes. Consulta doctorul ori de cate ori ai probleme si incearca mai multe tehnici de relaxare. Poate yoga ar fi potrivita pentru tine sau exercitii fizice simple care sa iti creasca pofta de viata. Ai putea avea grija de cineva din familie care are o suferinta, ceea ce ar putea sa-ti creeze un stres mental.

Horoscop 2020 SANATATE Scorpion

Ai de ales intre a duce o viata ordonata si a fi lipsit de probleme de sanatate si una dezordonata care sa-ti dea mai batai de cap in plan fizic si psihic. Poti avea cateva probleme de sanatate la inceputul anului si numai de tine depinde ce vei face mai departe. Ai nevoie de mai multa ambitie ca sa iti faci o rutina sanatoasa, sa duci un stil de viata sanatos. Petrece mai mult timp cu prietenii, practica hobby-urile care iti umplu sufletul de bucurie. Mananca echilibrat si sanatos.

Horoscop 2020 SANATATE Sagetator

Starea de sanatate se anunta in parametri normali in acest an. Te pot supara cateva mici probleme, in special din cauza stresului, insa poti face schimbarile pozitive care sa te mentina in forma. Daca simti ca nu poti face fata singur, nu ezita sa consulti un psihoterapeut. Atentia la munca in exces, da-ti voie sis a te odihnesti si sa te bucuri de viata privata. Este recomandat sa eviti alcoolul in acest an, deoarece pot aparea tulburari in zona ficatului.

Horoscop 2020 SANATATE Capricorn

Un an mixt pentru tine, cu bune si cu mai putin bune. Daca traiesti sau studiezi departe de casa, atentie mare la obiceiurile alimentare. Daca te confrunti cu o problema mai veche, sunt semne ca ai putea gasi leacul anul acesta. Renunta la leneveala, dar nici sa te epuizezi nu este in regula. Nu ocoli in 2020 dentistul. Ai putea un mic disconfort in aceasta zona.

Horoscop 2020 SANATATE Varsator

Atentie la nivelul de stres. Din cauza lui ai putea avea probleme serioase de sanatate. Evita sa stai in compania oamenilor negativi. Iar daca nu ii poti ocoli, sunt mai mult decat necesare exercitii de respiratie si de relaxare care sa iti dea o stare de bine. Atentie si la dieta. Alimentele prajite si cu grasimi iti pot “fura” energia si sa te simti mai tot timpul obosit si epuizat. Bea multa apa, consuma mai multe fructe si legume si dormi mai mult.

Horoscop 2020 SANATATE Pesti

Anul acesta iti merge bine, fara griji prea mari la capitolul sanatate. Te poti simti slabit din cauza excesului de munca. Ai grija sa nu iti fortezi limitele rezistentei la oboseala si stres. Schimba-ti putin rutina, acorda mai multa atentie miscarii. Plimba-te mai des in aer liber pentru a creste fluxul de oxigen. Nu trebuie sa renunti, fii perseverent!