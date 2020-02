Horoscop DRAGOSTE săptămânal 24 februarie – 1 martie 2020. Un nou început!

Horoscop dragoste. Iata horoscop saptamanal dragoste pentru 24 februarie – 1 martie 2020. Aceasta saptamana contine celebra zi de 29 februarie cu care ne intalnim doar o data la 4 ani si este sambata, fiind urmata si de martisor si de debutul calendaristic al primaverii, deci ne asteapta un weekend special. Incepe un nou sezon si planetele ne sustin sa gandim nou, sa facem ceva nou, sa ne imbracam diferit, sa iesim cu oameni noi, sa ne exprimam in moduri noi.



Horoscop dragoste Berbec

Viata ta sentimentala pare a trece printr-o perioada calma. Sunt sanse mici sa apara vreun conflict intre tine si jumatatea ta. Nu irosesti niciun strop de energie pe lucrurile care nu merg asa cum iti doresti si, prin urmare, relatia de cuplu are numai de castigat. Daca esti singur, vei „citi” corect o persoana cu care faci cunostinta in aceasta saptamana. Acest lucru te va ajuta sa iei decizi corecta in ceea ce privesti intrarea sa in viata ta. Ai incredere in instrinctele tale.



Horoscopul dragostei Taur

Relatia de cuplu a depasit momentul in care era macinata de anxietate si insecuritati. Ai inceput sa te simti bine in pielea ta asa ca esti capabil sa-ti controlezi impulsurile. De aceea, esti calm si intr-o dispozitie linistita in compania partenerului. Poate ca acum relatia voastra nu mai este intensa, pasionala insa unerori pur si simplu simti nevoia sa stai alaturi de jumatatea ta. Fara nori, fara dispute, doar sa va bucurati unul de celalalt. Iar daca esti singur, capul sus! Va veni soarele si pe strada ta.

Horoscop dragoste Gemeni

In viata amoroasa esti in cautarea independentei si a autoprotectiei. Modul in care alegi sa faci aceste lucruri va afecta relatia de cuplu. Daca ii ceri persoanei iubite si luna de pe cer pentru ca tu sa-ti pastrezi libertatea, atunci lucrurile o vor lua razna. Daca, pe de alta parte, iti doresti sa ramai asfel incat tu si relatia de cuplu sa ramaneti in armonie atunci te afli pe drumul cel bun. Esti singur? Nu esti inca pregatit sa renunti la libertate de dragul unei persoane care nu parte sa se ridice la nivelul asteptarilor tale.

Horoscopul dragostei Rac

Esti capabil sa mentii un statut decent pentru relatia de cuplu, prin evitarea certurilor si exagerarilor. Nu te lasi acaparat de insecuritate si poti pastra o linie de damarcatie intre viata personala si cea profesionala. In timpul weekend-ului tu si jumatatea ta va veti relaxa. Daca esti singur, este momentul sa cuceresti persoana interesanta pe care ai pus ochii.

Horoscop dragoste Leu

Individualitatea ta se rasfrange asupra vietii amoroase. Iti afirmi cu tarie libertatea si refuzi sa te lasi afectat de cerintele celorlalti, inclusiv de cele ale partenerului. Acum este momentul sa iti demonstreze ca merita sau nu sa fie de partea ta. Iti respecta personalitatea sau incearca sa te controleze? Daca ultima parte este adevarata atunci drumurile voastre se vor desparti. Ai fost singur in ultima vreme? Nu se va schimba nimic in acest weekend.

Horoscopul dragostei Fecioara

Viata ta sentimentala este extrem de echilibrata in aceasta saptamana. Rationalitatea te va ajuta sa reinstaurezi armonia in relatia de cuplu. Esti intr-o dispozitie senzuala si emotionala. Tensiunile au disparut de mult, s-a reinstaurat calmul intre tine si jumatatea ta. Viata de cuplu este placut, plina de caldura. Emani calm si serenitate, daca esti singur, iar aceste lucruri vor atrage o persoana interesanta. Treci la actiune, nu lasa indoiala sa te opreasca.

Horoscop dragoste Balanta

Petreci cateva momente minunate alaturi de partenerul de cuplu datorita sugestiilor inteligente pe care le faci. Rezultalele placute vor justifica alegerile tale si va vor da o dispozitie de calm si voie buna. Ai grija, totusi, pentru ca pari a avea dificultati in a accepta orice sugestie facuta de partener. Mai bine spune-i ce te deranjeaza decat sa reactionezi copilareste. Daca esti singur, calmul si caldura te vor face mai accesibil si vei cunoaste pe cineva.

Horoscopul dragostei Scorpion

Viata amoroasa se afla pe drumul cel bun. Reusesti sa tii lucrurile in echilibru, ceea ce iti aduce pacea interioara. Canalele de comunicare intre tine si jumatatea ta sunt deschise asa ca va intelegeti mai bine ca niciodata. Profita de aceasta perioada pentru a-i spune partenerului gandurile si ingrijorarile tale. Nu te va judeca, iar tu vei fi deschis la sugestiile sale. Ai un sarm irezistibil care te va ajuta sa cuceresti pe oricine vrei. Nu respinge nicio invitatie de a iesi in oras.



Horoscop dragoste Sagetator

Exista un climat excelent intre tine si persoana iubita. Discutati despre cursul relatiei voastre ca si despre viitorul comun. Amandoi va doriti sa faceti anumite schimbari, asa ca gasiti o modalitate comuna de a trece la actiune fara ca vreunul dintre voi sa aiba senzatia ca isi pierde libertatea. Daca nu esti intr-o relatie serioasa, ceva neasteptat se poate intampla. Cunosti pe cineva? Se dezvolta interesant o relatie cu cineva cunoscut? Totul este posibil.



Horoscopul dragostei Capricorn

Daca reusesti sa eviti disputele lucrurile vor evolua intr-o maniera pozitiva. Nu deschizi gura inainte sa te gandesti de doua ori, iar aceasta atitudine iti va aduce pacea mintii. Asadar, totul se desfasoara intr-o maniera placuta. Esti singur? Ai o aura pozitiva, iar persoanele de sex opus se simt atrase de tine.

Horoscop dragoste Varsator

Aceste zile te obliga sa iti asumi responsabilitatea si sa rezolvi problemele care iti afecteaza de ceva vreme relatia de cuplu. Asa ca vei incepe sa te simti mai bine. Mai ales ca weekendul in care Luna se afla in Pesti ca aduce armonie si buna dispozitie ceea ce este benefic pentru legaturile dintre voi doi. Daca nu esti intr-o relatie, calmul pe care il afisezi te face accesibil pentru sexul opus. Asa ca sunt sanse mari sa fii abordat de o persoana care a pus ochii pe tine.

Horoscopul dragostei Pesti

Te vei apropia si mai multe de partener printr-un dialog sincer. Asa ca relatia voastra va fi pusa pe o fundatie mult mai puternica. Abia astepti sa faci urmatorul pas, indiferent care va fi acesta. Daca te-ai saturat de singuratate, in aceasta saptamana este posibil sa intalnesti pe cineva interesant.