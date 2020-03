Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020. Mai multă energie în relații

Horoscop lunar dragoste APRILIE 2020 iti dezvaluie care sunt oportunitatile, provocarile sau situatiile de care avem nevoie de la Univers. Luna APRILIE se anunta intensa din punct de vedere astral. Afla in continuare cum se vor rasfrange acestea asupra vietii amoroase.

Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020 pentru BERBEC

Incearca sa scapi de stresul care iti impovareaza viata de zi cu zi si te indeparteaza de cei dragi. Lasa totul deoparte si incearca sa imbunatatesti relatia cu partenerul si cu familia. Planetele te vor ajuta sa gandesti mai matur sis a gasesti o modalitate de a-ti remedia aceste probleme. Daca esti singur, incearca sa socializezi mai mult in mediul online. Iti vei extinde cercul de cunoscuti pe care, apoi ii poti cunoaste si in realitate.

Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020 pentru TAUR

Pot aparea niste fluctuatii in viata amoroasa si o stare de instabilitate, dar ai tot timpul din lume ca sa remediezi acesta problema. Partenerul iti poate face niste destainuiri care te vor soca, dar nu opri liniile de comunicare. Vei vedea o imbunatatire a atmosferei dintre voi. Fii mai calm si conciliant, iar rezultatele se vor vedea. Daca esti singur, nu te stresa. Sfarsitul lunii iti poate aduce eliberarea de care simti atat de multa nevoie! Ai rabdare si pastreaza-ti optimismul!

Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020 pentru GEMENI

Planetele iti vor oferi impulsul necesar sa pui lucrurile in ordine in relatia ta de cuplu. Te poti apropia de partener, prin momente de dragost si tandrete. Pana la sfarsitul lunii, vei simti si mai mult senzualitatea si pasiunea dintre tine si partener. Este un moment prielnic sa-i spui ce ai pe suflet, sa rezolvati fiecare lucru neinteles intre voi. Daca esti singur, nu astepta ca lucrurile sa ti se intample. Participa tu la implinirea lor. Da-i un mesaj persoanei pe care o placi. Pot iesi conversatii placute care sa mai alunge monotonia.

Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020 pentru RAC

Esti optimist in ceea ce priveste relatia ta de cuplu. Petreci mai mult timp cu partenerul, va spuneti pasurile, sporeste intimitatea si cresc pasiunea si senzualitatea. Partenerul este incantat si iti va raspunde cu aceasi moneda. Relatia va cunoaste un nou start si va inflori. Planificati viitorul dupa ce va trece si aceasta situatie. Daca esti singur, nu-ti fie frica sa-i spui persoanei pe care o placi ce simti. Trimite-i un mesaj si vezi ce iese din asta.

Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020 pentru LEU

Relatia de cuplu este infloritoare. Timpul petrecut impreuna va da posibilitatea sa lamuriti multe aspecte neclare care va dadeau batai de cap. Simti cum armonia se reinstaleaza intre tine si partener si gasiti noi modalitati, care mai de care mai inventive de a depasi aceasta perioada. Daca esti singur, lucreaza mai mult la increderea de sine. Nu te izola de tot, mediul online iti poate oferi o portita de “antrenament” pentru flirt.

Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020 pentru FECIOARA

Luna aceasta iti ofera prilejul sa te apropii si mai mult de partenerul de cuplu, sa va bucurati impreuna de lucruri frumoase, sa rememorati amintiri placute de la inceputurile relatiei voastre. Petreceti mai multe momente romantice si senzuale, iar atmosfera devine intensa intre voi. Lasati tot ce este negativ in urma si priviti cu incredere inainte. Daca esti singur, fa tu prima mutare si abordeaza persoana care ti-a starnit interesul. Succesul sta de partea celor indrazneti.

Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020 pentru BALATA

Viata amoroasa este pe cale sa ajunga pe noi culmi. Timpul petrecut impreuna va duce la rezolvarea multor tensiuni aparute de-alungul vremii. Pui ordine in viata ta, te eliberezi de insecuritatile legate de partener. La randul lui, acesta isi deschide sufletul in fata ta si puteti avea acea conservatie oneste care sa va elibereze. Daca esti singur, stelele sunt favorabile unei idile. Virtuale deocamdata, dar nu se stie cum se va incheia dupa ce trece totul.

Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020 pentru SCORPION

Simti nevoia sa vorbesti deschis cu partenerul despre lucrurile care au dus la racirea dintre voi. Depuneti amandoi eforturi sa construiti ceva nou, mai solid, sa o luati de la capat si sa credeti unul in altul. Un viitor luminos se arata inainte. Poate ca nu va fi usor drumul, dar cu siguranta sunteti dispusi sa-l parcurgeti impreuna si sa va dati silinta sa fie bine. Daca esti singur, nu te indeparta de prieteni. Vorbeste cu ei, trimite-le mesaje. Din fericire, tehnologia iti permite sa ramai aproape de ei, chiar daca esti la distanta.

Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020 pentru SAGETATOR

Viata amoroasa trece printr-o perioada buna. Reconstruiesti relatia cu partenerul de cuplu, aveti mai mult timp pentru a sta impreuna, pentru a pune o noua baza si solida viitorului vostru. Renunti la a te mai plange de orice, incetezi sa-ti mai obosesti partenerul cu presiunea vinovatiei. Va puteti distra mai mult decat o faceati inainte, chiar daca nu iesiti. Esti suficient de iventiv pentru a fi altfel in fiecare zi. Daca esti singur, aura ta are nevoie de mai multa energie. Nu te descuraja. Stai cu familia, discuta cu cei dragi, vorbeste cu prietenii. Te poti folosi de mediul online pentru a-ti extinde cercul de cunostinte. Iti va face bine si socializarea virtuala.

Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020 pentru CAPRICORN

Simti nevoia sa cresti nivelul de tandrete si senzualitate in cuplu. Vorbeste deschis cu partenerul, evita sa faci acuzatii si construieste impreuna cu el ceea ce-ti doresti. Ai sansa sa clarifici multe locuri umbroase din relatia ta si sa pui in ordine totul. DAca esti singur, socializarea iti poate face bine. Nu poti iesi, dar poti vorbi online. Tine ochii bine deschisi, chiar daca te crezi “protejat” in spatele ecranului. Nu dezvalui prea multe, ca sa-ti protejezi intimitatea.

Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020 pentru VARSATOR

Viata amoroasa poate traversa o perioada pozitiva, gratie timpului petrecut impreuna. Comunica mai mult, spune ce ai pe suflet. Exprima-ti sentimentele, ingrijorarile, chiar daca poti avea revelatii socante. Acum este momentul potrivit sa vindeci rani si sa-ti construiesti viitorul in armonie cu partenerul. Daca esti singur, flirtul te poate ajuta sa depasesti momentele dificile. Dar asta nu inseamna ca poti flirta cu oricine. Fa o selectie riguroasa a celor cu care comunici online.

Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020 pentru PESTI

Simti nevoia sa corectezi lucrurile din viata ta si sa scapi de tot ce este negative. Fii calm si rabdator. Sunt multe de pus la punct. Relatia de cuplu se poate imbunatati daca ai grija atat de nevoile tale, cat si de cele ale partenerului. Arata0ti sensibilitatea, tandretea, romantismul. Va raspunde si el in aceeasi masura. Daca esti singur, abordeaza persoana pe care o placi. Poate fi distractiv sa va petreceti izolarea separati, dar impreuna. O idila poate incepe de aici, iar pe parcurs sa devina ceva serios.

