HOROSCOP SPECIAL: Un moment o dată la 500 ANI, 12 ianuarie 2020. Influențe MASIVE pentru tot restul vieții

Saturn cel batran si serios, aflat in Capricorn, lordul karmei, planeta responsabilitatii, muncii, a faptelor dupa rasplata, a scurgerii timpului si a ciclurilor finite pe acest pamant, si Pluto, planeta transformarii si renasterii s-au apropiat tot anul 2019 unul de celalalt iar momentul la care sunt cel mai mult unul langa altul, numit si conjunctie, are loc duminica 12 ianuarie 2020.



Acesta este un eveniment astrologic monumental care va pune fundatia pentru o lume cu totul noua, atat la nivel colectiv cat si individual.

Saturn si Pluto sunt cele mai reci si dure planete. Ele simbolizeaza ciclurile implacabile ale naturii si finalul tuturor lucrurilor, creand restrictii si fortand schimbarea drept instrument necesar. Un nou deceniu si o noua era astrologica nu aveau cum debuta fara un asemenea moment unic ! In unele privinte, la fiecare dintre noi ceva nu va mai fi la fel cum a fost. Poate pe moment nu ne vom da seama pentru ca Saturn si Pluto nu sunt precum Luna sau Mercur, cu efect imediat de la o zi la alta, ci fiind planete de miscare lenta genereaza efecte ce se manifesta in timp, luni sau ani. Insa peste o vreme, poate chiar cativa ani, privind in urma vom sti : da, totul a inceput cam in preajma inceputului lui 2020, cand Saturn a fost in conjunctie cu Pluto in Capricorn!



Ca sa supravietuim pe un anumit plan al vietii si sa mergem mai departe bine, ceva trebuie sa se incheie si sa trecem la un nou mod de a trai.

Acest ceva nu mai poate fi ignorat. Anul 2019 a pregatit terenul despre ce e vorba „ca sa ne prindem”. Ce s-a stricat trebuie reparat, ce nu mai merge trebuie inlocuit. Este timpul sa crestem, sa ne recunoastem momentele de final si de nou inceput si sa ne asumam responsabilitatea pentru viitoarea viata !

Dupa o asemenea intalnire intr-o zodie, un ciclu Saturn-Pluto dureaza in medie cam 34 ani. Ultima lor conjunctie a avut loc in 1982 si a marcat nasterea capitalismului global. Cea anterioara a fost in 1947 si a fost momentul cand a crescut masiv natalitatea (intre 1947 si 1964), copiii fiind numiti „baby boomers”. Aceste conjunctii pun semintele pentru o lume total noua care creste in cateva decenii, apoi ajung la un final natural ca si ciclu, predand stacheta urmatorului ciclu Saturn-Pluto. Si acum suntem martorii multor schimbari in lume fata de cum a fost ea dezvoltata in ultimii 30 ani. Se anunta constructia unor noi structuri politice, sociale, financiare, corporatiste iar anii urmatori vor fi despre curatarea a ce nu mai functioneaza pentru a face loc celor noi care vor sustine mai bine viata asa cum a ajuns ea la acest moment.

Acest mesaj al schimbarii este sustinut de Cosmos prin faptul ca in aceleasi zile cu marea conjunctie a avut loc si eclipsa de Luna plina pe axa Rac-Capricorn dar si revenirea socantului Uranus in Taur dupa 5 luni de stationare retrograda. Unele lucruri trebuie facute chiar daca nu sunt placute.

Si aceasta nu e tot: acum si Mercur, planeta gandirii si comunicarii, este in conjunctie cu Saturn si apoi cu Pluto (Mercur se misca mult mai repede, deci alinierea sa pe rand cu cei doi grei dureaza mai putin dar are efecte mai rapide). De aceea, datorita celor trei planete aliniate in Capricorn ne putem astepta sa auzim vesti foarte mari pe plan global si international.

Cand Mercur se aliniaza cu Saturn, apare o poveste ce tine de autoritate si putere. Oamenii vor fi fortati sa actioneze impotriva celor care ii tin inapoi sau care ii controleaza total. Iar cand Mercur se aliniaza si cu Pluto, sunt expuse abuzurile de putere cu scopul de a transforma lumea.

Aceste conjunctii sunt foarte importante pentru ca ele semnifica lupta, furia impotriva a orice masinarie care ne domina, scoate la lumina ce ne inlantuie sau cum ne inlantuim singuri si despre care trebuie sa ne exprimam. Vedem deja cum climatul politic international este tensionat (SUA si Iran), lumea se asteapta la rebeliuni si proteste impotriva guvernelor si patriarhiei. Vedem si alte modele de rebeliune cum nu s-au mai pomenit, decizia printului Harry de a se rupe de controlul monarhiei si a incepe o viata libera departe de regulile autoritatii in care a trait nu doar el ci toate generatiile dinaintea lui. Cam asa arata si se simte aceasta puternica energie !

Traim vremuri in care trebuie sa mergem mai departe ca sa construim lumea noua !

BERBEC

Este timpul sa iti asumi responsabilitatea pentru directia incotro se indreapta viata ta, Berbecule. Te ascunzi in spatele unor roluri si titluri ? Dai vina pe altii pentru greselile tale ? Si cariera sau calea aleasa de tine iti reprezinta cu adevarat scopurile si chemarea autentica ? Este timpul sa te opresti din a te preface. Nu mai ai cum sa mentii aparente dupa ce Saturn si Pluto ajung in conjunctie si in varful hartii tale. Daca ai refuzat sa cresti sa fii responsabil pentru viata ta in acesti ani, acest esec nu va putea fi ignorat. Daca ai abuzat de putere pe de alta parte, poti plati. Cum vrei sa fii retinut de oameni ? Ce vrei sa se aleaga din viata ta ? Este timpul sa decizi.

TAUR

Ce dogme rigide si calcifiate iti distrug viata, draga Taur ? Ce credinte perimate, religii, filozofii, moralitati ai adus cu tine din trecut ca sa te tina acum inlantuit ca in inchisoare ? Acestea se misca in constructii mentale fara sens pe care le-ai facut ca sa ti se arate ce sunt ele de fapt. Nu te teme de necunoscut si nu te mai ascunde in spatele principiilor tale. Afirma-ti propriul adevar ! Este timpul sa iti asumi responsabilitatea pentru cum va arata viata ta si sa sa iti reformulezi viziunile despre lume si viata. Aspecte internationale, de imigrare, de educatie, de religie si de legislatie dar si de media si publicare vor avea lectii importante sa iti predea cu aceasta ocazie.

GEMENI

Te-ai inchis singur intre ziduri asa de mult, draga Gemeni, incat acum aproape ca te sufoci ! Te-ai imprumutat in exces, financiar ? Sau poate te-ai inchis in fata oamenilor, din frica de a nu fi ranit, incat acum te intrebi de ce nu ai suport ? Este timpul pentru o reforma totala a relatiilor tale cele mai apropiate dar si a atitudinii tale financiare cand vine vorba de banii impartiti. Un comportament iresponsabil cu banii altora nu va mai fi tolerat. Si daca vrei sa dai vina pe altii cu care esti in relatii de iubire sau de bani, gandeste-te mai bine : tu ce ai facut, cu ce ai contribuit ca sa ii faci sa fie asa cu tine ? Cum le-ai inchis o usa in nas ? Cum le-ai luat din putere ? Este timpul sa te opresti in a te mai astepta ca altii sa fie de vina ca sa te simti tu mai bine si sa iti asumi responsabilitatea. O puternica transformare a ta este pe rol, atat emotional cat si financiar.

RAC

Relatiile tale pot fi in afara echilibrului, draga Rac, si este timpul sa cureti atitudinile stricate si sa construiesti unele noi de la zero. Daca esti intr-o relatie sau intr-un parteneriat important de afaceri, ai putea simti cum partenerul are acum toata puterea. Aceasta asociere se poate simti ca si cum cantareste greu pe umerii si fiinta ta. Dar a da vina pe altii este un drum infundat ! Opreste-te. Tu cum ai contribuit la aceasta situatie ? Cum ti-ai cedat puterea altora ? Nu mai acuza si ia-ti puterea inapoi. Romantic, daca esti singur, intreaba-te onest de ce. Ce este de care te temi asa de mult ? Este timpul sa te maturizezi si sa intelegi ca relatiile sunt despre a da dar si a lua. Sunt despre a derula o intelegere corecta. Nu te teme sa te intalnesti cu ceilalti la jumatate de cale comuna. Si nu te teme sa iti ceri partea dreapta ce ti se cuvine.

LEU

Rutina ta zilnica poate ca a scapat de sub control in ultimii ani si ai putut constata ca munca ta sau sanatatea ta nu sunt chiar ce erau sau ti-ai dori sa fie. Totul se opreste aici. Este timpul sa cureti balariile obiceiurilor vechi si proaste si sa iti asumi raspunderea pentru propria ta stare de bine. Ce trebuie sa transformi ca sa iti imbunatatesti sanatatea ? Poate ca nu e comod dar nu mai ai alte optiuni acum. Si cu munca cum stai ? Nu are sens sa te mai ascunzi in spatele treburilor x sau y de facut sau a variilor dificultati de pe piata meseriei tale. Sunt acele mici lucruri care pot face o mare diferenta in viata ta si acum mai mult ca oricand. Daca te comiti sa faci ce trebuie in fiecare zi pentru binele tau, in curand vei vedea ca viata si starea de bine se vor transforma in totalitate.

FECIOARA

Iti lasi inhibitiile sa iti conduca viata, draga Fecioara ? Toate talentele tale, forta vietii tale si toata iubirea pe care o ai de dat se strica nefolosite pentru ca pur si simplu nu ai curajul sa iti asumi riscuri ? Daca frica sau respingerea te paralizeaza, ai ajuns la capatul acestui drum. Ti-ai pus inima si dorintele ei in inchisoare de prea mult timp si este timpul sa spargi aceste ziduri ale inimii. Fie iti urmezi inima, fie alt mod nu exista. Cauta iubirea reala. Fa ceva cu talentele tale. Bucura-te de sex. Daca ai copii sau chiar daca nu ai, ei au unele lectii importante sa te invete acum. Daca inima ta se sufoca, ai nevoie de forta noua de viata prin tine. Este vremea sa iti asumi aceste dorinte ale ei si sa nu te temi sa iti asumi responsabilitatea pentru creatiile tale. Pentru copiii tai. Pentru talentele tale. O lume gri fara iubire, fara bucurie si fara forme de distractie si exprimare de sine, este cea mai groaznica lume posibila. Si tie nu ti se (mai) permite sa traiesti in ea sau sa o creezi cu mana ta. Pentru ca meriti altceva.

BALANTA

Anumite situatii pe planul de acasa pot fi destul de dificile, draga Balanta. Orice iluzii pe care le-ai avut despre caminul tau, parintii si familia se topesc. La un anumit nivel, aceasta conjunctie Saturn-Pluto este despre actuala ta casa fizica, de exemplu despre orice proprietate pe care o ai, despre o situatie mai neplacuta in familie despre bani sau despre o proprietate pe care ai vrea sa o cumperi dar nu ti-o permiti. La un nivel mai profund, este vorba despre un sentiment primar fundamental de nesiguranta si soc. Cine esti tu in interiorul tau profund ? Unde iti poti gasi adevaratul adapost in viata ? Esti in momentul in care esti forat sa iti construiesti o forma solida de a te baza pe tine si de a avea in tine insuti sentimentul de securitate pe care nimeni si nimic nu il poate zgudui – nicio tradare in familie, nicio proprietate si nicio suma de bani. Este un punct fara de intoarcere in care tu trebuie sa decizi sa iti asumi raspunderea pentru viata ta, pentru radacinile si trecutul tau, sa te ocupi de probleme de familie cu capul limpede si asumat. Si sa te pui pe primul loc.

SCORPION

Gandurile tale poate ca au devenit asa de toxice, draga Scorpionule, incat sunt aproape otravitoare. Poate ca esti obsedat de unele idei si nu te poti gandi la nimic altceva. Sau poate ganduri negative iti intuneca sufletul ? Este timpul sa cureti orice asemenea balarii din materia ta cenusie si sa devii constient si de cuvintele dure si aspre pe care le rostesti fata de altii si fata de tine insuti. Nu ajuta la nimic sa te lasi dominat de cele mai rele temeri si suspiciuni. Nu poti controla totul in viata si toate incercarile tale de a face asa ti-a lasat asa de putin spatiu de manevra…Este timpul sa darami aceste ziduri ale fricii si sa construiesti structuri noi in locul lor, unele care sa te ajute sa cresti. Este timpul sa iti asumi raspunderea pentru cum influentezi lumea din jurul tau si sa gandesti ganduri de adult asumat si constient. Un contract important, o conexiune sau o relatie cu un frate sau sora, un vecin sau un mediu scolar pot fi catalizatorul pentru schimbarea ta acum.

SAGETATOR

Situatia ta financiara cere o reforma totala, draga Sagetator. Pe unele aspecte nu mai ai cum sa mergi mai departe ca pana acum. Poate ca te confrunti cu o perceptie de slaba valoare de sine care sa te impinga la schimbare ? Sau poate ca trebuie sa devii mai responsabil cu banii tai ? Grijile financiare te-au dus intr-un drum infundat dar acest tranzit Saturn – Pluto te impinge sa fii mai bine decat esti. De fapt, nu e vorba despre bani ci despre puterea ta, energia ta si resursele tale fizice. Daca ti-ai irosit vlaga, ai mancat prostii, ti-ai otravit corpul sau ti-ai alungat banii de la tine, a sosit timpul scadentei si reevaluarii. Este in joc insasi supravietuirea ta fizica dar si respectul de sine si valoarea de sine. Este timpul sa accepti si sa imbratisezi acest fapt si sa faci orice este nevoie ca sa iti reconstruiesti rezervele de energie si vitalitate in loc sa te plangi de bani.

CAPRICORN

Ai tras biletul norocos, draga Capricorn, pentru ca Saturn si Pluto sunt in conjunctie in zodia ta si nu s-a mai intamplat de 500 ani ! Te-ai aflat intr-o calatorie a puterii pentru aproape toata viata ta ? Sau poate ai tinut cu stoicism si datorie implinita toata greutatea lumii pe umerii tai, mentinand aparentele in timp ce iti construiai ziduri de aparare inalte pana la cer ca nimeni sa nu iti vada cumva vreodata chipul ? Este timpul ca aceasta fatada sa cada. Este timpul sa iti schimbi atitudinea. Nu ai de ce sa te ascunzi in spatele necesitatii – nevoia de a face bani sau de a-ti proteja reputatia – ca sa iti justifici comportamentul. Asuma-ti alegerile de pana acum dar si greselile. Vechile cai nu mai functioneaza si poti avea o criza de identitate. Ce vrei de fapt TU ? Cine esti de fapt TU ? Si cum este, de fapt, comportamentul tau responsabil pentru felul in care altii te trateaza ? Nu mai ai cum sa negi. Se construieste un nou look pentru tine.

VARSATOR

Pentru tine se anunta o perioada de schimbare spirituala, draga Varsator. Daca ti-ai construit viata in preajma idealurilor umanitare sau slujind cu munca ta marile institutii in care crezi, vei vedea cat de repede acestea cad si poate chiar si peste tine. Poti descoperi cum intregi organizatii financiare pe care te bazai candva sunt de fapt putrede si corupte. Mai rau, poti vedea ca in timp ce tu credeai ca actionezi din responsabilitate sociala, de fapt erai condus de proprii tai demoni psihologici pe care ii protejai, creand mecanisme de control exterior ca sa nu ii vezi cumva pe ei. Este timpul sa privesti onest la tot ce ai evitat pana acum si ai bagat sub pres. Examineaza-ti tiparele subconstiente, cele mai mari frici despre tine insuti si asuma-ti responsabilitatea pentru ele. Este singurul mod prin care poti sa iti construiesti o lume mai buna. Puternice vindecari vor avea loc.

PESTI

A sosit timpul sa iti dezvolti o constiinta sociala, draga Pesti. Poate ca ai crezut ca ai una dar poate ca, de fapt, doar incercai sa iti faci prieteni in locuri puternice la urma urmei. Ai gasit putere in cantitate. Vei descoperi ca idealurile tale politice, implicarile de grup, prieteniile si alianele sunt la un pas de disparitie asa cum sunt ele acum. Nu mai are sens sa te ascunzi in spatele lor. In loc sa visezi la o lume mai buna, este cazul sa iti asumi propria contributie in comunitatile de care apartii. Saturn si Pluto sunt aici ca sa taie tot si sa curete tot din cercurile tale pana cand vezi exact care iti sunt adevaratii prieteni. Si acum intreaba-te : Vrei sa fii parte din problema sau parte din solutie ? Vrei sa lasi vechile moduri de relationare sa se darame ca sa construiesti o lume mai buna ? Care va fi contributia ta unica la ea ?

