HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 12 AUGUST 2019. JUPITER A IEȘIT DIN RETROGRADARE ÎN ZODIA SĂGETĂTOR

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Numele tinerei este Ester sau prescurtat Stasia. Alena Konstantinova a scris în grupul ГБМ: „Prieteni, am nevoie de ajutor! O adolescentă a dispărut! A dispărut aseară. Poliția a fost anunțată. Preliminar s-ar afla în sectorul Rîșcani. Astăzi (11 august )...

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

Horoscop zilnic Vărsător – Horoscopul zilei de 12 august 2019 Dacă în ultima perioadă au existat neînțelegeri în relațiile de prietenie ale nativilor din zodia Vărsător, de acum aceștia vor observa o reală îmbunătățire la acest capitol. În plus, Jupiter le va scoate în cale persoane noi cu care să lege prietenii de durată și să demareze planuri de viitor. Horoscopul de azi pentru zodia Vărsător le poate aduce o sponsorizare, o susținere puternică din partea cuiva din anturaj.

Horoscop zilnic Săgetător – Horoscopul zilei de 12 august 2019 Sunt fără îndoială vedetele zilei și ale perioadei care urmează, având în vedere că guvernatorul lor, Jupiter, iese din retrogradare întocmai în semnul lor. Entuziasmul, optimismul, buna dispoziție și pofta de viață vor reveni în viața celor care se află sub acest semn zodiacal. Horoscopul de azi pentru zodia Săgetător le va aduce oportunitatea de a-și crește veniturile, dar și de expansiune personală, profesională.

