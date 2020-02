Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 27 FEBRUARIE 2020. Tu ce alegi între dragoste și conflict?

Luna este in Berbec, prima zodie din cele 12, zodia noului inceput, deci o luam de la capat in calatoria celor 28 zile ale ei. In Berbec, Luna se intalneste azi in conjunctie cu Venus. Energia Berbecului taie in carne vie cand e nevoie, deci nu e loc de amabilitati si dulcegarii daca nu este cazul. Este timpul sa iti accesezi curajul, sa actionezi fara ezitare, chiar daca e vorba de o confruntare. Insa din fericire, Venus este activa si ne indeamna sa le .. luptam doar pentru iubire.



Tema zilei oscileaza intre dragoste si razboi.

Iubirea este cea care ne cere sa fim fermi, puternici. Venus vrea pace, frumusete, armonie intelegere. Dar Venus este in Berbec in aceste zile si are un mod atipic de a arata ce vrea, fiind in combinatie cu energia Berbecului. Daca vrei sa iti arati iubirea si afectiunea in moduri stranii sau impulsive, e de explicat. Cu Venus in Berbec, iubirea necesita curaj si initiativa. Uneori nu exista o cale mai simpla de atat.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mesaje din subconstient iti cer sa actionezi azi. Conectandu-te cu motivatiile tale interne iti va permite sa iti reimaginezi drumul carierei tale, in noile circumstante. Doar sa fii atent sa ai toate datele problemei inainte sa pornesti la drum pentru ca reputatia ta poate fi implicata. Tu stii ca ceva trebuie sa se schimbe, deci incepe sa iti analizezi optiunile si sa fii deschis sa faci ajustari. Crede in tine si iti vei cultiva o stare de pace interioara pe care nu credeai ca o poti avea. Poti fi si ambitios si spiritual in acelasi timp.

Loading...

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O dezbatere inrte tine si un prieten se poate incinge azi cand te poti implica in confruntari pe intrebari filozofice despre viata. Alege-ti totusi bataliile pentru ca aceste dispute intelectuale se pot amesteca in abilitatea ta de a te conecta cu oamenii in moduri armonioase. Daca poti mentine pacea, poti reconcilia diferente majore de opinii. Fii deschis sa asculti oamenii care sunt experti in domeniul lor. Observatiile lor te pot invata un mod mai bun de a procesa informatiile si a gestiona problemele. In schimb pentru atitudinea ta respectuoasa, si acesti oameni vor manifesta apreciere pentru darurile si calitatile tale.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este o zi buna pentru viata ta sociala pentru ca prietenii si cunostintele aproape ca se aliniaza ca sa petreaca timp cu tine. Ai un sentiment special de conexiune acum si poti fi alaturi de altii la nivele noi si mai profunde. Acum poti vedea si auzi lucruri si informatii pe care inainte nu le putea accesa, iar asta e valabil si pe plan afectiv. Relatiile pot fi incalzite de flirt si intimitate. Tu esti curios de fel, dar ai grija sa gandesti bine inainte de a trece de o granita a prieteniei.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Laude meritate vor veni spre tine pe masura ce altii iti recunosc calitatile, in special pe cele de lider ferm dar delicat. Tu stii sa ii sustii pe altii si generozitatea ta se intoarce la tine in valuri de caldura sub forma de apreciere azi. Cariera ta poate culege beneficii din aceasta atentie pozitiva. Fii insa atent la unele resentimente pe care le poti avea pentru un partener de afaceri sau romantic. Incearca sa nu iei personal furia sa. Daca persoana se simte neglijat sau neinteles, ii poate fi dificil sa sarbatoreasca succesele tale. Ofera incurajare iubitoare.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Faptul ca accepti proiecte provocatoare iti creste entuziasmul si energia ta este molipsitoare fata de colegi, deci ajuta ca moralul tuturor sa creasca. Emotiile tale se vor indrepta ca investitie in munca ta si esti nerabdator sa iti expandezi cunoasterea si sa inveti noi abilitati. Cu cat ai viziunea mai ampla, cu atat mai multe optiuni se vor deschide pentru viata ta, deci nu te limita. Insa nici nu te rasfata exagerat desi sunt tot felul de tentatii la dispozitie. Putina moderare iti va aduce satisfactie mai mare la finele zilei.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ai o constientizare crescuta cu privire la nevoile altora si a starilor lor emotionale azi, ceea ce are un efect pozitiv asupra relatiilor tale. Dragostea, in special una noua, este sustinuta astal acum si poti avea sentimentul unei conexiuni profunde, chiar daca abia ai inceput sa te vezi cu cineva. Fii totusi atent pentru ca poti sa iti asumi mai multe riscuri decat este cazul. Nu este stilul tau dar ai putea fi tentat. Iesirea din zona de confort este un lucru bun cat timp nu iti pierzi capul in acest proces.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Exista un nivel crescut de importanta azi intr-una din relatiile sufletului tau. Cu cat ai mai multa compasiune pentru aceasta persoana, cu atat veti deveni mai apropiati pentru ca afectiunea si caldura date de tine se vor intoarce spre tine. Exista o stare de implinire si siguranta in aceasta uniune si umple zone unde nu te simti complet. Daca exista cineva nou in viata ta, deschide-ti inima si fii cald cu aceasta persoana. Cand altii sunt fericiti, si tu esti fericit.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Esti intr-o dispozitie guraliva si dulce, pregatit sa faci ca unele lucruri bune sa se intample in viata ta. Stilul tau creativ este ajutat de astre si astfel iti consolidezi stilul personal de spirit pasional, cu umor, sarcasm si inteligenta ridicata. Exprima-ti personalitatea vorbind si expune-ti gandurile celor cu care cooperezi. Nu este vorba neaparat azi despre cum te exprimi cat despre a avea un scop pentru care sa vorbesti. Mintea iti este foarte activa si te poate coplesi si frustra daca nu ai spre ce sa o directionezi. Inconjoara-te cu oameni entuziasti ce te inspira si uita-te cum iti infloreste optimismul.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Nu e nicaieri ca acasa si focusul tau azi este sa creezi o stare a caminului care sa te sustina si sa te ridice emotional. Oricat esti tu de amator de starea de aventura, acum iti sunt mai dragi siguranta si familiaritatea ; este bine sa ai radacini solide undeva, nu ? Intre timp, fii atent ca tentatia de a cheltui mult te poate domina si impiedica sa economisesti bani. Este frustrant cand te simti restrictionat din a te simti bine cu tot ce cumperi, dar tu cel din viitor iti vei fi recunoscator pentru prudenta financiara. Daca pui banii spre o tinta mare de viitor, vei culege satisfactii mari in viitor, nu mici in prezent.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Mintea iti este alerta si tanjeste dupa stimuli azi. Nu a fost nicicand un moment mai bun sa iesi, sa fii printre oameni, sa cauti oameni interesanti si oportunitati proaspete. Ai multa energie de investit si esti si foarte asumat acum. Daca starea ta de entuziasm domina pe cineva si ii ia din putere, fa un pas in spate. Pune intrebari si dialogheaza intr-o maniera prietenoasa si receptiva. Incet dar sigur poti cuceri pe oricine. Azi e o zi buna si sa fii gazda pentru cineva alaturi de care conversatia intelectuala este o reala placere.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

A-ti stabili si creste valoarea este prioritate de top pentru tine azi. Abilitatea ta de a creste nivelul de prosperitate este de admirat – ai o intuitie anume sa gasesti oportunitati care sa si functioneze. Foloseste-ti puterile constiente si subconstiente ca sa faci strategii din noile cai de a spori abundenta. Cand te intalnesti azi cu oameni, relationeaza cu ei in moduri profunde si pline de semnificatie. Obtii si dai multa valoare din orice conexiune azi, dar iti si intelegi mai bine calea prin aceste relatii.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Esti in stare sa te pui pe tine pe primul plan acum, ceea ce este un obicei foarte bun de dezvoltat. Uneori tu esti asa de conectat la sentimentele altora incat nu le mai sesizezi pe alte tale. Totusi, astazi esti intr-o stare de spirit sociabila, dornic sa petreci timp cu prietenii sau cu oameni ce gandesc ca tine si te sustin. In loc sa mergi cu turma, implica-te in activitati care iti imbogatesc spiritul si imaginatia. Cand simti ca ai grija de tine, si energia spre relatiile cu ceilalti se improspateaza.

sfatulparintilor.ro