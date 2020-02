Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MARȚI 25 FEBRUARIE 2020. Dans astral armonios în Univers

Soarele, Marte si Nodurile Lunare se reunesc in cel mai armonios dans astazi. Iar Marte, planeta energiei si actiunii, aflat in Capricorn dupa 2 ani, acolo unde se simte foarte bine, se intalneste cu Nodul Sud, deci este timpul sa actionam pe ceva demult amanat. Karma este o scorpie, se spune, dar exista si karma buna.



Vei avea de platit sau de adunat? Oricum ar fi, a sosit timpul sa actionezi dinamic si decis, sa iti asumi initiativa acolo unde este nevoie. Marte ne umple cu incredere si determinare sa ne ocupam de orice situatie. Intrucat e implicat Nodul Sud, al trecutului si karmei, radacina situatiei poate fi foarte veche si adanca insa Universul ne da o oportunitate si o sansa sa ducem lucrurile in directia buna.



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Intotdeauna ai avut abilitati psihice iar astazi este una din acele zile de maxim. Poate ca nu printr-o coincidenta vei fi contactat de un prieten apropiat sau de o persoana iubita din trecutul tau. El sau ea nu te cauta pentru reinnodarea relatiei ci mai degraba pentru un sfat. Abilitatile tale ridicate de azi te fac un confident ideal si asta se simte la nivel de energie. Asculta cu atentie si sfatuieste ce simte inima ta ca este corect.



Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Prosperitatea este chiar dupa colt daca nu cumva deja a sosit. Toate eforturile tale sunt pe cale sa fie rasplatite intr-un mare fel. Poate ca o propunere va fi acceptata la munca sau poate o opera a ta va fi vanduta. Indiferent care e forma pe care abundenta alege sa o ia spre tine, cert e ca talentele tale se combina cu norocul ca sa aduca lucruri minunate pe calea ta. Bucura-te si intampina aceste schimbari de evenimente.



Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Exista pasiune in aer si tu esti convins ca tu esti cel ce electrizezi aerul din jurul tau. Ca sa fie lucrurile clare, se pare ca sexul e tot ce te intereseaza azi. Poate ca e rezultatul muncii prea intense prea mult timp si a faptului ca nu ai dedicat timp si partii senzuale a vietii. Ei bine, nu e clipa mai buna decat clipa prezenta. De ce sa nu inviti pe cineva special la o cina preparata acasa sau sa o faci cu persoana iubita cu care deja locuiesti ? Cu o lumanare si o sticla de vin…vezi ce se intampla.







Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Tu ai abilitati interioare psihice puternice care au nevoie doar de o rafinare si intarire pentru a deveni o putere formidabila. Nu ti se intampla sa poti citi gandurile altor oameni ? Aceasta sensibilitate iti poate aduce belele unoeri, dar de cele mai multe ori functioneaza in avantajul tau. In relatii in special esti capabil sa pui capat unor sentimente dureroase inainte de a evolua in ceva ireparabil

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Te surprinzi pe tine insuti azi prin dorinta de a participa la o lectie de grup in loc de una privata. Nu prea este stilul tau insa acum simti nevoia sa gasesti bucurie din interactiunea sociala. In plus, fie ca inveti sa gatesti sau sa escaladezi muncii, orice alegi sa inveti nou, mereu e mai distractiv cand inveti alaturi de altii. Astfel poti sa inveti din greselile altora si ei din ale tale. Se anunta o zi distractiva si aventuroasa. Bucura-te de ea.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ai muncit mult si sustinut de atata timp si te poti intreba daca tot acest efort se merita. O eventuala reasezare in munca te poate face sa te gandesti care iti este exact locul sau daca ai un loc ori ba. Chiar daca aceste ganduri iti dau batai de cap cateva zile, poti rasufla usurat sa afli ca cei deasupra ta sau partenerii au planuri mari cu tine in compania lor nou organizata.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi ar trebui sa simti cum da pe afara increderea si entuziasmul. Nu e surprinzator, cei din jur raspund si ei la acest stil al tau. Zambetul iti e contagios si exista oameni alaturi de tine ce glumesc si rad. Vei avea succes in tot ce vrei sa faci azi, desi eforturile in grup aduc satisfactii mai mari. Romantismul este pe val pe seara, deci profita de aceasta energie.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Intutia ta naturala si sensibilitatea vor fi accelerate astazi. Esti in stare sa citesti gandurile si sentimentele altora si sa le interpretezi cu precizie. Insa nu poti folosi aceasta abilitate asa de eficient si asupra ta. Unele aspecte vechi pot reaparea, cauzandu-ti mici tulburari. Acestea te pot bloca intr-un anumit fel. Nu vei fi in stare sa mergi mai departe cu viata ta pana cand nu le rezolvi o data pentru totdeauna. Ocupa-te de bagajul din trecut si elibereaza-te.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

O noua relatie este pe cale sa se formeze curand si poate ca este vorba de cineva care deja exista in viata ta. Poate e vorba de cineva din liceu cu care ai reluat legatura sau din facultate ori cineva de la munca iti acorda brusc multa atentie. Iubirea este in aer azi deci fii atent la semnalele subtile de la oamenii din viata ta.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Capul iti poate fi cumva in nori azi. Nu este ceva rau ci doar inseamna ca poate fi dificil pentru tine sa fii la fel de eficient cum esti de obicei. Poate ca ai dori sa fii in alt loc decat esti, dar trebuie sa ramai focusat pe proiectele curente. Planifica-ti o strategie de evadare din rutina uzuala dar nu te astepta ca evadarea sa fie azi.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Inima si intuitia iti vor conduce ziua mai mult decat mintea. Ai incredere in ce iti spun instinctele. Daca lucrezi in domeniul vanzarilor, te poti astepta sa ai multe comenzi azi pentru ca perceptia ta extrasenzoriala te ajuta sa cunosti nevoile clientilor tai aproape inaintea lor. Planifica o intalnire romantica, de suflet, cu cineva drag si pune-ti la treaba aceste calitati si spre aceasta persoana.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Natura ta creativa nu va fi suprimata astazi. Uita-te in jur prin casa si vei simti nevoia de a improspata putin lucrurile. Motivat de o dorinta de a aranja ca pentru o reuniune ca sa inviti membri de familie, te poti apuca de redecorat, zugravit, mutat mobila, rearanjat. Rezultatul final va fi fantastic si vei fi mandru de gusturile tale chiar daca treaba va dura mai mult de o zi.

sfatulparintilor.ro