Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 29 FEBRUARIE 2020. La mulți ani o dată la 4 ani!

O data la 4 ani avem ocazia sa sarbatorim Pestii nascuti pe data speciala de 29 februarie iar in acest an ziua aceasta pica foarte bine, sambata, deci sa inceapa petrecerea!



Mercur, planeta comunicarii si gandirii, acum retrograd in Pesti, este intr-un frumos sextil astazi cu rebelul Uranus in Taur. Dupa o saptamana intensa, sextilul ne ofera exact eliberarea de care avem nevoie. E timpul sa rupem putin rutina, sa avem conversatii placute, distractive, sa mergem intr-o scurta iesire, poate undeva unde nu am mai fost. E timpul pentru aer proaspat, sa intampinam startul primaverii calendaristice cu entuziasm si recunostinta. Pot aparea surprize frumoase, fiind vorba de Uranus in joc, deci sa fim flexibili cu planurile noastre pentru ca nu stim ce poate aparea incantator.



Luna e in Taur si de aici nu e foarte incantata de surprize, dar asta pentru ca dragul de Taur este asa de conservator si evita cu multa abilitate schimbarile. Insa Uranus este totusi in Taur, deci combinatia dintre surprize pentru o noua stabilitate este la moda. Cu cat suntem mai adaptabili la ce aduce viata, cu cat avem disponibilitatea de a lua in calcul ceea ce alta data parea de neconceput, cu cat suntem dispusi sa schimbam parti solide si fundamentale din viata noastra, cu atat ne deschidem mai mult spre miracole, abundenta si bine.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna in Taur de azi iti activeaza preocuparile pentru treburile de natura materiala, dandu-ti o oportunitate sa te uiti care iti sunt valorile cele mai de pret si sa le aliniezi cu sistemul tau de credinte. Chiron si Venus sunt in zodia ta si iti activeaza stima de sine si increderea de sine dar iti si arata in mod evident domeniile vietii in care acestea iti lipsesc. Fa acei pasi necesari pentru a vindeca aceste aspecte si elibereaza orice sta in calea de a te iubi complet pe tine insuti.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Luna straluceste puternic in zodia ta unde se intalneste cu surprinzatorul Uranus. Poti fi foarte emotional astazi si totodata intuitiv, chiar paranormal. Daca simti ca trebuie sa te implici intr-o confruntare pentru a-ti restabili dreptatea sau pacea, asigura-te ca ai sabia la tine inainte sa incepi sa te agiti. Retrage-te cand ai nevoie ; grupurile mari de oameni pot sa nu iti priasca intr-o zi ca azi. Ocupa-te de sufletul tau.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Luna este in Taur unde iti activeaza sectorul viselor si viziunilor, deci fii atent ce vise ai, chiar si cele cu ochii deschisi sunt importante si purtatoare de mesaje. Asculta-ti intuitia si sentimentele profunde si nu te teme daca nu au logica. Nu pentru logica exista ele ci sunt purtatoare al unui alt tip de informatie profunda iar ele iti vorbesc puternic acum.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Luna in Taur iti activeaza prietenia si angajamentele sociale precum si planurile si viziunile pentru un viitor mai bun. Pune deoparte timp ca sa il petreci cu cei din tribul tau de bastina si implica-te in conversatii de suflet, mai ales despre cum isi vede fiecare viitorul. Impartasitul viselor cu cei ce gandesc ca tine ajuta ca acestea sa se manifeste mai usor si mai repede.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Planeta ta coordonatoare Soarele se intalneste cu Mercur si cu Neptun in Pesti, creand o combinatie de energii ce iti activeaza zona misterelor ascunse ale vietii. Intuitia iti este, asadar, puternic activata iar idei unice si creative pot sa pluteasca prin mintea ta impreuna cu noi posibilitati pe care le vezi pentru aceasta primavara. Simte-te in largul tau cu aceasta aplecare spre mistic si metafizic si prinde mesajele.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Luna in Taur iti activeaza sectorul calatoriilor si expansiunilor, facand din aceasta zi una ideala sa iesi din casa si sa explorezi noi directii si activitati. Ia in calcul participarea la un curs care sa iti permita sa iti accesezi mai usor creativitatea. Chiar daca nu te consideri neaparat o persoana creativa, vei fi uimit de ce esti capabil dupa ce dai la o parte blocajele si sabotorii ce iti stateau in cale. Ia pe cineva alaturi de tine in aceste calatorii si bucura-te de suportul pe care ti-l ofera.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Luna in Taur se focuseaza pe resursele tale comune in aceasta zi. Asta include conturi comune, proprietati comune imobiliare sau de alta natura si orice fel de resursa pe care o pot avea altii si care iti impacteaza viata. Uneori putem fi total inconstienti ce influenta au acestea asupra vietii noastre insa periodic ele trebuie revizuite si mentinute la zi. Astazi este o zi ideala pentru asa ceva. Cineva drag are un sfat de aur pentru tine ; poti avea incredere in perspectiva pe care ti-o da.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Ia in calcul sa faci o scurta calatorie undeva unde nu ai mai fost. Combinatia dintre stimulare si relaxare este totalmente ceea ce ai nevoie acum. Planeta ta coordonatoare Pluto iti creaza o energie puternica impreuna cu Venus care poate fi coplesitoare sau distrugatoare daca ramane neconstientizata. Fii atent la gelozii, manipulari, obsesii si posesivitati pe care le poti avea sau pe care alt om le poate manifesta fata de tine. Alege independenta, libertatea, aventura, cultiva increderea. Poti primi un sfat minunat despre relatii care vine la momentul potrivit.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Petrece timp de suflet cu familia ta si asigura-te ca le arati iubirea ta intrucat ai fost cam ocupat in ultimul timp ; spune-le ca nu ai uitat cat sunt de importanti pentru tine. Unele lucruri, desi evident, trebuie rostite la momentul potrivit. Luna in Taur pune lumina si spre felul in care ai grija de tine si poti sa iti dai seama cum iti joci jocul iubirii de sine. Uita-te ce mananci, daca te misti suficient, care iti sunt subiectele de stres, cum le poti rezolva. Da-ti seama ca sanatatea si starea ta de bine sunt absolut vitale ca sa te poti bucura de fiecare segment al vietii. Fa orice ajustari iti cere corpul, mintea si sufletul ca acestea sa se simta scaldate in grija si dragoste de sine.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Ia-ti o zi totalmente libera de obligatii, munca, stres. Serios, total pentru joaca. Joaca-te de orice cu oricine, doar joaca-te. Spiritul tau are nevoie ca de aer sa fie reimprospatat. Dupa aceea poti prelua responsabilitatile fara sa simti deloc impovararea. Luna in Taur pune lumina pe creativitatea ta azi, deci scoate-ti jucariile si proiectele creative lasate deoparte si da-i drumul, tot inainte !

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Asigura-te ca astazi ai suficienta solitudine si timp pentru tine de care ai nevoie acum la un nivel mai profund. Planeta ta coordonatoare Uranus este in sextil cu Mercur si te infuzeaza cu o minte brici si profunda. In liniste, te vei trezi umplut de mai multe idei si posibilitati pentru un viitor bun, de nici nu o sa stii ce sa faci cu atatea ! Scrie-le. Nu e nevoie sa actionezi imediat dar categoric fii atent ce apare.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Fa ceva creativ si distractiv azi, ceva ce te relaxeaza si te face sa te simti din nou ca un copil. Joaca si relaxarea sunt la fel de importante ca si munca. Planetele ce sunt in zodia ta acum iti activeaza stima si increderea de sine si te ajuta sa stralucesti ca un unicat ce esti in aceasta lume. Mercur iti trezeste darurile comunicarii empatice iar Uranus iti da un stimulent bun pentru idei, ganduri si pofta de exprimat pe scris, toate fiind umplute cu multa putere acum.