Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 28 FEBRUARIE 2020. Dragoste și siguranță până la capăt!

Astazi are loc o cuadratura intre Venus in Berbec si Pluto in Capricorn, transformand ziua in una super intensa si sexy. Daca inima ta isi doreste ceva si exista un monstru in calea dorintei, acesta e alcatuit fie din fricile tale fie din ambitiile egoului tau, gelozie sau lacomie. Dar degeaba incerci sa opui rezistenta pentru ca dragostea invinge, sentimentele sunt mai puternice.



Luna este azi in Taur si ea ne sprijina sa ne lasam imbratisati de vibratia iubirii si in putin lux ; putem face orice ca sa avem parte de asa ceva. Nu ne grabim nicaieri cu Luna in Taur care ne ajuta sa ne consolidam ce e drag inimii noastre ca sa dainuie la nesfarsit. Iar determinarea pana in panzele albe este specialitatea Taurului.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna in pamantescul Taur iti pune o stralucitoare lumina asupra aspectelor de bani si cariera. Vei fi inspirat sa fii mai creativ si sa abordezi aceste zone intr-un mod nod. Daca exista oportunitati, nu alege sa taci. Nu vrei ca binefacatorul tau sa creada ca nu esti interesat sau recunoscator. Pune intrebari si lucreaza mai tarziu asupra detaliilor.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cu Luna in zodia ta, iti e menit sa te simti confortabil in pielea ta. Increderea de sine iti va permite sa faci lucruri pe care altminteri nu credeai ca le poti face. Incepi sa te vezi intr-un fel nou si asta te amuza si incanta. Noi talente se pot descuia si noi posibilitati pentru viitor sunt la orizont. De ce sa nu faci pasi in fata ca sa vezi unde vei ajunge ?

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Oricat de tare ai dori asta azi, nu prea ai sanse sa eviti oamenii. Si afla ca unii dintre ei pot fi si in dispozitii proaste, dorindu-si sa aiba alaturi si pe altii la fel sau sa ii molipseasca pe cei bine dispusi dupa starile lor. Fii parte dintr-o solutie, nu din problema cuiva. Oricat de personal ai simti despre ce se intampla, este o idee buna sa nu te amesteci in emotii care nu sunt ale tale. Astfel vei ramane stabil si cu mintea limpede oricate nebunii se intampla in jur si cati insi vor sa te traga in dramele lor.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Luna in asezatul Taur iti accentueaza camaraderie si spiritul de comunitate. Este o zi pe care posibil sa vrei sa o petreci mai mult cu cei din tribul tau. Tot azi, esti invitat sa fii mult mai mandru de cum arati si de cum te prezinti prin lume. Pune-ti cea mai buna infatisare la inaintare, iata un aspect esential de respect de sine. Simte-te bine in pielea ta si afiseaza asta.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Cu Luna in pamantescul Taur in fruntea hartii tale, oamenii observa miscarile tale. Din fericire, esti in pozitia de a prezenta idei unice pe care altii nu le au. Unii vor adora felul in care gandeste mintea ta. Esti dupa cateva zile intense, deci iti prinde bine spre seara sa te si odihnesti. Citeste ceva spiritual care te incarca cu bine sau fa o meditatie care sa te ajute sa iti improspatezi perspectiva.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Luna in Taur se intalneste aici cu rebelul si vizionarul Uranus iar tu vei culege drept efect dorinta de a vedea cat de departe poti sa mergi. Cerul este limita cand vine vorba de noi posibilitati si idei care te inspira. Este bine sa primesti inspiratie si de la altii. Desi ai grija sa nu revendici ideea cuiva zicand ca este a ta, pentru ca nu te vei simti bine in pielea ta. In schimb, lasa-ti propria creativitate sa straluceasca.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Tu simti lucrurile in profunzime cand Luna e in pamantescul Taur asa cum este acum. Cand emotiile iti sunt asa de puternice, nu poti sa nu actionezi conform a ce simti. Este bine sa fii autentic, fii atent insa ca manifestarea ta emotionala sa nu raneasca pe nimeni. Venus si Pluto azi te pot indemna sa faci unele schimbari drastice in mediul casei tale. Daca traiesti singur, de ce nu ? Daca nu, discuta totusi cu colocatarii imobilului ce idei iti trec prin cap, mai ales daca acestea au scopul de a crea un mediu care sa sustina mai bine iubirea.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Oamenii cu care interactionezi te pot surprinde si inspira astazi. Nu stii niciodata ce pot sa spuna sau sa faca. Luna e in loialul Taur iar tu vei beneficia tinand aproape de oamenii tai preferati. Fii insa atent sa nu exprimi orice gand pe care il gandesti, pentru ca poti revela mai mult decat este prudent sa faci. Ai incredere in acea voce interioara care iti spune cand sa taci.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Luna este in muncitorul Taur si pentru tine este in totalitate despre a face totul bine, in ordine si la timp. Atat acasa cat si la munca, este o zi super productiva pentru tine. Daca ai nevoie de ajutor in proiectele tale, nu ezita sa primesti idei constructive si creative. Implicarea lui Uranus in configuratia zilei iti poate trimite idei geniale despre cum sa abordezi un proiect sau un plan ce tine de casa sau familia ta. Cu inspiratie proaspata, poti vedea noi optiuni pentru vechi problem, deci fii deschis sa gandesti nonconformist.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Starea ta vesela va ridica vibratia peste tot pe unde vei fi azi. Exista un aer de entuziasm in jurul tau pentru ca Luna in Taur se conecteaza aici cu rebelul si excentricul Uranus. Din fericire, vei tine de starea aceasta buna chiar daca vei fi provocat de cineva enervant. Toti vor dori sa se simta bine in compania ta. La fel este valabil si pentru membrii de familie. Bucura-te de timp alaturi de cine vrei, chiar daca nu e totul perfect la tine, la ei, la relatia voastra.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Cu Luna in senzualul Taur azi, vei simti nevoia sa te rasfeti in obiceiurile tale preferate ce iti aduc confort. Este o zi si mai ales noapte perfecta pentru a o petrece intr-o stare relaxanta acasa. Ca stare, vei fi optimist chiar daca intretii si un punct de vedere realist. Nu are nimic daca te uiti mai clar si spre partea foarte stralucitoare a unui aspect sau proiect. De fapt, o abordare pozitiva te va ajuta mai mult sa fii inspirat cu noi idei si solutii decat abordarea pesimista.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Luna in asezatul Taur te va ajuta azi sa dai o structura logica unor impulsuri creative si idei unice rezultate din imaginatia ta de Pesti. Discuta-ti planurile si astfel le poti duce la urmatorul nivel. Feedbackul incisiv al unora poate fi foarte instructiv. Nu te simti vinovat insa daca nu contribui cu ideile tale intr-o adunare de grup. Este in regula daca simti nevoia de a pastra cate ceva doar pentru tine. Ai incredere in instinctele tale pe acest aspect. Poate fi un bun motiv pentru care simti nevoia sa stai in banca ta.