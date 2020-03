Horoscopul zilei de azi, DUMINICĂ 29 MARTIE 2020. Încă o influență benefică de la Venus azi!

Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 29 MARTIE 2020 ; astazi are loc al doilea trigon al weekendului pentru planeta iubirii si frumusetii Venus. Ii vine randul lui Pluto in Capricorn, dupa Jupiter de ieri, iar Luna intra in Gemeni azi. Ne-am vazut vietile schimbate asa de mult in aceasta luna martie si mai sunt doua zile pana se schimba energia. Luna in Gemeni ne va insoti pana la 1 aprilie si Gemenii sunt buni la tranzitii, deci un bun companion.

Astazi insa, Venus si Pluto ne arata ca nu e nimic ce nu am face pentru iubire si in numele ei!

Dragostea cucereste tot – acesta este mottoul. Si cand Venus acasa la ea in Taur este in trigon cu Pluto asa cum este astazi, esti de neoprit in ceea ce priveste amorul si relatia cu cineva special. Vei face gesturi, vei arata cuiva cat de mult tii la el/ea, vei transforma si regenera o conexiune.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Merg lucrurile minunat pentru tine ? Asa ar trebui, esti in sezonul tau. Ar fi bine sa constientizezi tot ce este bine si sa fii recunoscator in cariera, educatie, romantism, relatii, aspecte spirituale. Toate par sa duca spre o viata cat se poate de buna. Nu iti pierde timpul sa te ingrijorezi cu alte motive sau sa ti se para ca e prea frumos sa fie adevarat. Daca esti preocupat de viitor, sfatul este sa traiesti in prezent ca sa creezi amintiri frumoase.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Expandarea orizonturilor este clar in agenda zilei de azi pentru tine. Creativitate, educatie, calatorii – iata prioritatea preocuparilor tale iar varianta online functioneaza foarte bine pentru toate acestea. Si cu romantismul ar trebui sa stai bine. Un copil poate fi azi o sursa minunata de bucurie. Starea ta de bine creste de fiecare data cand dedici timp pentru activitati care inseamna mult pentru tine. Orice iritare pe subiectele curente ar trebui date la o parte si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa de viata.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Muncesti de acasa sau macar iei in calcul sa o faci ? Daca da, tine minte ca te vei bucura de libertatea pe care acest fapt il ofera. Sa fii pe propriul tau teritoriu printre carti si animale de companie, purtand haine comode de casa se va simti bine pentru tine. Oricum, sub nicio forma sa nu faci compromisuri de la etica ta de munca. Ai sanse sa ai randament mai mare ca pana acum care te va duce spre aurul din viitorul tau.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Un eveniment social online te poate conecta azi cu oameni cu care sa impartasesti inclinatii spirituale si intelectuale similare. Drept rezultat, probabil ca iti vei face prieteni noi si vei petrece mai mult timp pe telefon cu ei in zilele urmatoare. Daca esti singur, una din aceste persoane poate fi un potential interes amoros. Daca esti artist sau scriitor, asteapta-te ca valuri de inspiratie sa te impacteze azi.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Iubirea si romantismul continua sa infloreasca pentru tine. Evenimentele sociale online te pot gasi printre prieteni vechi si noi. Cineva apropiat poate avea un motiv de sarbatoare si o poate face intr-o modalitate inedita, la distanta, prin video. Nu fii surprins de ideile care va vor veni, important este sa mentineti conexiunea. Lasa-te sa visezi ceva mai mult azi, vei aborda realitatea de maine incolo.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Daca esti artist ca fel de a fi, asteapta-te ca azi sa ai parte de un val de inspiratie dar si de o irezistibila nevoie de a incepe un proiect nou sau de a munci pana cand vei vedea rezultate noi favorabile. Daca nu ai inclinatii artistice sa nu te miri daca iti va veni sa incerci ceva in acest domeniu, poate folosind tehnologie pe computer. Orice alegi sa faci, iti va face placere si asta este cel mai important.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Ceva minunat se poate intampla pentru tine azi acasa. O persoana iubita iti poate declara devotamentul sau etern, revelatii spirituale pot veni rapid sau la orizont poate fi o veste buna legata de bani sau cariera. Orice vine iti va aduce o stare de implinire si bine. Poti sa te ciupesti ca sa vezi daca e realitate sau nu. Relaxeaza-te, o meriti. Ai muncit mult si azi e o zi in care sa savurezi asta.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Intamplarile ultimelor zile ti-au dat motive sa te simti optimist cu privire la felul in care evolueaza relatia cu persoana iubita. Comunicarea cu aceasta poate lua azi si forma de poezie sau melodii romantice. Daca doresti sa oferi un cadou cuiva drag, stabileste intentia, comanda online si da adresa sa pentru expediere. Orice se poate daca esti creativ. Totul pare a merge bine azi dar daca dai dovada de o exprimare prea emotionala sau generozitate materiala exagerata, asta poate coplesi persoana iubita. Ai rabdare !

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Daca esti pasionat de orice activitate artistica, asteapta-te azi sa auzi despre o oportunitate de a-ti prezenta public munca, chiar si online. Asteapta-te sa existe reactii foarte pozitive, sa primesti complimente si egoul sa iti fie flatat. O ocazie de a castiga mai multi bani din munca ta poate sa apara, deasemenea. Nu refuza din motive de modestie sau nesiguranta. Tineste mai sus. Tendinta aceasta va continua, deci profita de ea.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Sentimente de entuziasm, optimism si bucurie iti pot umple inima si mintea azi. Viata ti se schimba intr-un mod pozitiv si chiar daca nu esti aparnt pregatit, tu simti intuitiv aceasta tendinta. Romantismul cu cineva cu care vorbesti online iti poate da o stare buna. Daca scrii de fel, continua pentru ca poti scoate bani din asta. Singura problema este ca ai putea simti o panica dar nu e a ta ci e o energie preluata. Scapa de ea fiind focusat pe activitatile tale bune.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Unele vise frumoase sau viziuni, poate cele ce implica ingeri, ghizi spirituali sau alte fiinte de lumina, se pot prezenta in realitatea ta. Asculta cu atentie mesajele pe care le primesti. Fie ca au legatura cu aspecte ale vietii tale materiale, intelectuale sau spirituale, ori sunt despre evenimente viitoare, ele pot pune o lumina benefica pe multe aspecte de care nici nu esti constient acum. Scrie-le de indata ce poti, vei fi multumit ulterior ca o faci.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Un interes crescut pentru sanatate si nutritie pot iesi la suprafata azi. Descoperiri noi despre anumiti nutrienti, programe de exercitii fizice sau alte forme de terapie alternativa iti pot atrage atentia. Poate doresti sa participi la un workshop online pe aceste teme. Te vei prinde probabil de un program nou curand, deci tot inainte. Indrazneste sa tinzi spre sanatate optima pe care o meriti.

sfatulparintilor.ro