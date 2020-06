Horoscopul zilei de azi, JOI 4 IUNIE 2020. Profită de oportunități acum!

Luna calatoreste din Scorpion in Sagetator, iar in curand va intra in eclipsa. Un portal se deschide… Vei vedea viata dintr-o alta perspectiva. Vei vedea imaginea de ansamblu. Pluto, Jupiter si Saturn sar in ajutor ca tranzitia sa fie mai usoara. Profita de toate oportunitatile aparute!

Mai e o zi pana la eclipsa de Luna

Eclipa de Luna din Sategator deschide o noua serie de schimbari in ceea ce priveste viziunea ta asupra lumii. Asteapta-te la schimbari de filosofii in ceea ce priveste banii, iubirea, carierea, prietenii sau casa. Dar, pana atunci, Luna este inca in Scorpion si iti cere sa fii curajos. Dar eclipsa incepe sa-ti faca simtite efectele. Simti? Traim vremuri tulburi. Ai nevoie de mai multa stabilitate, de mai multa siguranta.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cheltuieli neasteptate pot aparea azi la orizont. Acestea sunt semne clare ca te pregatesti pentru o calatorie sau iesire fara prea mari planuri facute din timp. Orice drum vei face, va fi confortabil si fara incidente. Chiar si daca nu pleci nicaieri, in ciuda recomandarilor astrale, tot vei calatori, insa o vei face mental prin amintiri si locuri dragi tie.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi, mintea iti sta la bani ! Daca vrei sa clarifici aspecte financiare, astazi este o zi excelenta. Sunt sanse mari sa ai o seara relaxanta cu prietenii pe seara. Vei realiza cat de mult te pretuiesc prietenii si de respectul de care te bucuri in cercul tau social. Mentine asta acum, este important pentru drumul tau.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Practic si creativ, esti in stare sa iti utilizezi talentele in maniera cea mai buna posibila. Vei rezolva inteligent si intelept aspecte de familie fara sa favorizezi sau ranesti pe nimeni. Iti place sa joci rolul aducatorului de pace si armonie pentru ca simti satisfactie in interiorul tau. Iti si place azi sa ajuti cat de mult poti oameni dragi tie.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ziua este stralucitoare si marile si oceanele sunt calme azi pentru tine. Vei petrece timp cu partenerul de viata, te vei putea implica in activitati din locuinte, cel putin asta ti-ar prinde bine. Chiar si activitati de rutina precum gatit si curatenie va crea o legatura puternica intre voi doi.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Probabil ca vei realiza azi faptul ca a vedea inseamna a crede. Invata sa ai incredere in proprii tai ochi mai mult decat in ce auzi de la altii ca ar fi adevarat. Nu te lasa ratacit in multime. Tanjeste sa iesi in evidenta prin ce ai tu unic si sa fii sub lumina reflectorului.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Fiecare om are propriile sale abilitati naturale, spunea Aristotel. Si pentru tine aceste vorbe sunt astazi adevar. Talentele tale naturale vor fi recunoscute la locul de munca. Cei egali tie te vor privi ca fiind deasupra lor si superiorii tai te vor incuraja sa atingi si mai multe rezultate. Dar, ca mereu, fii atent sa te asiguri ca succesul nu vine mana in mana cu aroganta. Ramai cu picioarele pe pamant si tine minte ca egoul ridicat este inaintea unei caderi.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi, astrele iti recomanda si te vad stand departe de o anumita asociere. Retine ca esti suficient de capabil sa te descurci de unul singur cu proiecte mari profesionale. Esti foarte bun sa conduci si sa coordonezi echipe mari si sa extragi munca facuta de ei dupa vointa ta.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Esti o persoana pe care oricine se poate baza. Azi iti vei reconfirma aceasta trasatura prin miscari curajoase ce iti afirma implicarea in munca si dedicarea pentru familie. Compania ta nu poate gasi o persoana mai buna ca tine pentru ce faci. Chiar si acasa, eticheta de familist(a) perfect(a) va fi evidenta.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi poti fi extrem de impulsiv si spontan. Ai face bine sa scapi de ganduri negative sau credinte distructive si sa iti asumi raspunderea pentru tot ce iti trece prin mana. Nu te mai focusa asa de mult pe capcane sau probleme si incepe sa faci treburile de facut. Asculta muzica draga inimii tale si vei ajunge la pace cu tine.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Azi ai incredere foarte buna in tine. Vestea buna despre bani iti poate face familia sa sarbatoreasca. Ai putea fi obosit dar tot merita sa te bucuri de orice motiv ai avea alaturi de cei ce te sustin zilnic. Asteapta-te la complimente de la cei dragi sau de la altii pe care ii poti intalni peste zi.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Nu tot ce va fi astazi va fi perfect, dar sunt si asemenea zile. Desi vei naviga usor prin intreaga zi, tot pot aparea diverse probleme inerente. La nivel profesional nu esti dispus sa faci fata acum obstacolelor sau dificultatilor. Relatiile cu parintii pot avea o ciudatenie sau tensiune in ele. Respecta-le punctul de vedere si dorintele si la nevoie cere-ti scuze.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Este bine sa fii foarte prudent astazi, ti se recomanda. Rezultatele unei munci sustinute si intinse pe o lunga perioada de timp ar putea fi anulate de o singura decizie impulsiva. Dupa o dimineata stresanta, tot ce ti-ai dori este sa petreci timp cu copiii, jucand jocurile lor copilaresti sau sa te relaxezi departe de orice sursa de agitatie.