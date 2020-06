Horoscopul zilei de azi, LUNI 29 IUNIE 2020. Întâlnire majora între Jupiter și Pluto. Transformări și renașteri!

Jupiter si Pluto in Capricorn se apropie foarte mult. Este pentru a doua oara in 2020 cand cele doua planete se intalnesc. Azi sunt intr-o tripla conjunctie care remodeleaza lumea chiar in fata ochilor tai. Jupiter si Pluto se intalnesc foarte rar in timpul unei vieti de om si, iata, ca anul acesta o fac deja de doua ori. Ultima data cand au avut astfel de manifestari a fost in anii ’50, inceputul lumii moderne, am putea spune. Acum au din nou treaba cu reconstructia lumii. Luna in Balanta face cuadratura cu Jupiter si Pluto, pentru ca apoi sa intre in Scorpion, de unde face cuadratura cu Saturn.

Transformari si renasteri, de asta se ocupa Pluto si Jupiter

Lumea se transforma in fata ochilor nostril. In timp ce transformarea este un concet inspirational, nu este niciodata usor de acceptat aceasta provocare. Omul cauta confortul, pacea si linistea. Jupiter si Pluto se intalnesc si din nou in acest an 2020 si nu vor fi fericiti pana cand nu vom renunta cu totul la vechi, la decadent. Nu te concentra pe ce a disparut din vaita ta! Concentreaza-te pe ce urmeaza! Jupiter si Pluto au plantat o samanta in anii ’50. Acum o fac din nou. Suna incitant, nu?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ce zi poate fi azi pentru tine ! Sunt sanse sa ai parte de o crestere in viata ta ce pare a veni de nicaieri. Cum e posibil ? Poate ai de multumit unui bun prieten. El sau ea poate fi persoana responsabila ca tu sa fii la locul potrivit in momentul potrivit. Viata ti se poate schimba dramatic drept urmare a acestei sincronicitati. Tine-te bine pentru ceea ce se anunta a fi o super calatorie pentru tine

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Sa nu te mire daca te izbesti din intamplare azi cu o veche cunostinta din trecut ce a insemnat mult pentru tine. E bine sa iti dedici mai mult timp in zori sa te aranjezi ca sa arati cel mai bine. Se prea poate ca oameni si evenimente din trecut ti-au fost prezenti in minte in ultimul timp. Este bine sa te scufunzi in trairi nostalgice din cand in cand. Doar cand reflectam unde eram si unde suntem putem vedea si aprecia calatoria vietii cu adevarat.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te poti astepta azi sa investesti timp destul de mult gandindu-te la trecut. Ai o minte flexibila care face usor conexiuni intre oameni, locuri si evenimente care au avut loc ani si kilometri departare. Astfel, cand privesti de la distanta, toate bucatile de puzzle se potrivesc perfect si totul capata sens. Este adevarat ca in viata deseori nu realizam pe care carare suntem pana nu privim in urma. Azi vei vedea unele directii semnificative ale vietii tale cum capata sens, fie el si retroactiv.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Este natura vietii ca amenii sa intre si sa iasa unii in vietile altora ca intr-un cerc. Asta include si membrii familiei dar si prietenii. Uneori nu e deloc o mare problema sa poti spune “la revedere” si sa mergi mai departe. Oricum de cele mai multe ori separarile sunt gradate incat nici nu realizezi ca au loc. Astazi priveste-ti viata si vezi daca esti in riscul de a putea pierde pe cineva important pentru tine. Nu este prea tarziu sa faci corectii si sa faci orice vrei sa faci ca sa te asiguri ca persoana ramane in viata ta.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Astazi s-ar putea sa te simti putin coplesit de obligatii si angajamente cu prieteni si organizari. Nu este un moment sa fii total liber pentru tine, nici sa te duci linistit la baie si sa stai si tu mai mult acolo cu gandurile tale. Sigur, ceva pare a fi in dezechilibru aici. Este timpul sa preiei controlul asupra vietii tale. Este minunat ca esti un spirit asa de generos dar nu faci nimanui o favoare daca te epuizezi. Fa-ti timp pentru tine ca sa iti reumpli fantana sufletului.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Astazi s-ar putea sa simti nostalgie pentru oamenii si locurile din trecutul tau. Nu poti evita sa nu reflectezi la cat de mult a pivotat viata unora din oamenii cu care ai petrecut mult timp candva. Poate fi dificil sa crezi sau sa intelegi de ce unii nu mai sunt in viata ta. Putina reflectare si introspectie din cand in cand face bine la suflet. Scufunda-te putin in sentimente nostalgice azi daca asa simti si te vei simti mai bine.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Pune-ti centura de siguranta pentru ca esti pe cale sa calatoresti cu viteza pe aleea amintirilor tale. Ceva tangibil cum ar fi o melodie sau o poza iti trimite mintea in vremuri bune demult apusa. Sigur, au fost clipe placuta, dar nu cumva sa ramai prins in ele fara sa dai ochii roata si sa iti apreciezi viata curenta. Ai realizat multe in ultimii ani deci e bine sa inchei ziua recunoscand toate acestea.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Esti o persoana cu mult mai atractiva decat crezi tu. Nu fii surprins daca azi cineva fermecator flirteaza cu tine. Primul tau instinct ar putea fi sa fugi si sa te ascunzi, dar rezista tentatiei. Propune-ti sa ramai cu picioarele pe pamant fara sa fugi si sa incepi o conversatie. Nu trebuie sa fie ceva adanc sau intelectual. Poti sa discuti banalitati despre job, despre vreme. Dupa ce se sparge gheata, poti descoperi ca dobandesti cel putin o noua cunostinta interesanta.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Dorinta de a incepe sa inveti ceva nou poate sa fie suficient de puterica acum. Problema este ca ai asa de multe directii de interes incat nu esti convins pe care din ele sa o aprofundezi. Da, sigur, este minunat sa te reintorci la statutul de invatacel dar inainte sa mergi mai departe e bine sa fii foarte decis pe ce sa te concentrezi. O data pornit, nu e loc de dat inapoi. Ce iti cer mintea si sufletul acum?

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Se anunta o zi grozava pentru tine intrucat te trezesti energic si optimist. Te simti ca si cum ai putea cuceri lumea. Poate ca asta ti se si cere pentru ca provocarile care sunt plasate spre tine pot parea insurmontabile pentru multi alti oameni. Tu totusi esti mai mult decat capabil. Nu fii surprins daca spre tine vin valuri de recunoastere pentru tot ceea ce realizezi.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi ai putea primi o brusca clarificare legata de un scop al vietii tale. Poate fi ceva ce ai citit intr-o carte sau ai auzit intr-o lectura sau pe internet care creaza o rezonanta in tine si toate acele evenimente care nu aveau sens brusc iti devin clare si coerente. Nu e nevoie sa actionezi inca urmare a acestei noi intelegeri. Ai nevoie de cateva zile sa digeri totul inainte sa iei noi decizii pentru noua ta cale.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Tu ai abilitati extraordinare. Uneori ai nevoie doar de un mic imbold ca sa iti scoti la iveala aceste talente. Nu se pune problema ca ai fi lenes, cat ca uneori esti Cm fatalist despre ce iti poate aduce viata. Astazi este o zi buna sa lasi deoparte indoielile. Vei vedea ca simplul fapt ca iti pui abilitatile in practica iti aduce rezultate uluitoare.