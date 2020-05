Horoscopul zilei de azi, LUNI 4 MAI 2020. Căutam răspunsuri! Oare le găsim?

Cu Venus planeta relatiilor si iubirii in cuadratura cu Neptun planeta visarii, se creaza o atmosfera romantica cu multa speranta, multa tanjire. Dar esti realist ? Probabil ca nu, cu Neptun care iti pune un nor peste ratiune. Venus si Neptun se vor reintalni in iunie si iulie, deci unele neclaritati in iubire si bani pot reaparea sau persista pana vara. Exista si deceptie sau confuzie ?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi sunt toate sansele ca un vis de termen lung sa devina realitate. Poate o publicatie respectabila doreste sa te plateasca pentru scris, fotografie sau design. Poate ceva ce credeai ca e dificil reusesti sa faci desi acum cateva luni credeai ca e imposibil. Sau poate tu si partenerul veti fi pe aceeasi lungime de unda. Orice va fi, apreciaza unde te afli si cat efort a presupus sa ajungi aici inainte de a seta noi scopuri curajoase.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Unele vise ciudate pot veni pe calea ta. Ele te pot duce intr-o stare depresiva daca le permiti. Scrie mai bine in ce constau ele si scoate din tine acele emotii dificile. Poate ai o cadere despre bani, deci nu e o zi buna pentru investitii, afaceri noi sau deschideri de conturi bancare. In schimb, fii recunoscator pentru ce ai si cauta forme sa iti folosesti intelept resursele.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O lipsa de comunicare cu un membru de familie care pare nefericit te poate face sa te simti trist azi. Te poti intreba daca ai facut ceva sa ofensezi persoana insa sigur nu. Cel mai bun mod sa gestionezi situatia este sa il/o incurajezi sa comunice cu tine. Daca nu primesti raspuns, mai asteapta o zi sau doua si intreaba din nou. Starea proasta va trece, deci nu iti pierde mintile din acest motiv. Adevarul va fi revelat la momentul potrivit.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Progresul profesional, creativ sau financiar te pot preocupa mental azi. Poti incerca sa vizualizezi pasii urmatori si sa anticipezi sarcini care presupun efort si concentrare pe care le poti pune la bataie. Nu te panica, e bine totusi sa nu te fortezi prea mult. Mai asteapta cateva zile pana cand se relaxeaza planetele si fa ce vrei sa faci, nici mai mult nici mai putin. Vei avea succes pe termen lung.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Ai putea decide sa petreci o buna parte din zi lucrand la un proiect ce iti solicita multa energie mentala. Daca planifica timp si cu cineva drag, s-ar putea sa nu iasa chiar cum doreai pentru ca prietenul ar putea avea stari pe care nu le poti intelege sau gestiona. O seara relaxanta, poate privind un concert sau un film comic, iti va elibera tensiunea si indeparta gandurile intunecate, inlocuindu-le cu unele mai relaxante.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Un prieten care se afla intr-o stare mentala mai posomorata poate veni spre tine azi si poate avea nevoie de ceva incurajare. Fa tot ce poti mai bine, asculta activ, ofera-i compasiunea ta. Dupa ce se deschide spre tine, puteti vedea ca un joc online impreuna sau un tur virtual la un museu pe care doreati sa il vedeti impreuna va va ridica starea de spirit.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Unele informatii pot veni spre tine care sa iti dea o stare mai apasatoare dar sa stii ca nu sunt asa de rele precum par. Verifica faptele inainte de a lua decizii drastice bazate pe o imagine partiala. Poate ca ai de asteptat cateva zile in plus inainte de a actiona intr-o manifera informata total. Intre timp, incearca sa iti scoti aceste informatii din cap si sa faci ceva placut pentru tine, o baie cu sare de mare, un show cu un comediant pe care il apreciezi si tot asa.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Tristetea pe subiecte de bani te-ar putea prinde la un moment dat azi. Ceva precautie pe subiect poate fi in ordine, in special cu privire la impulsul de a cumpara sau achizitiona produse de lux. Azi e o zi buna sa iti iei la mana serviciile la care esti abonat si sa vezi ce e cu adevarat necesar si la ce sa renunti.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi ai putea avea momente in care sa te simti mai jos dar nu pare sa existe un motiv real pentru asta. Poate ca ai avut o noapte mai proasta si ai nevoie de somn in plus. O veste buna de departe te poate inveseli pe dupa-amiaza. Ai putea primi invitatia de a te reconecta cu un prieten drag. Accepta. Interactionand cu cineva cunoscut si pe care il indragesti demult, care te stie si te iubeste, vei reusi sa revii in contact cu esenta ta si sa simti cum ti se ridica starea de spirit.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Vechi amintiri, traume si fobii din trecut iti pot afecta starea de spirit azi. Ai putea sa te simti deprimat fara sa stii de ce. Un eveniment din viata ta a trezit aceste sentimente la suprafata fara sa ti se releva sursa. Daca ai avut unele vise perturbatoare recent, scrie-le. Ele iti pot oferi un ghid despre ce te supara. Meditatia iti poate aduce si ea raspunsurile si eliberarile de care ai nevoie.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Un prieten s-ar putea simti cam deprimat azi si are nevoie de sustinere. Mai intai, asculta ce il supara fara sa ii minimizeze sentimentele si fara sa ii tii lectii despre cum sa le indrepte. Recunoaste-i trairile ca fiind valide si apoi vezi daca impreuna aveti un plan de actiune ca sa se simta mai bine. Uneori tot ce are nevoie cineva este un contact cu o persoana care il iubeste dar si o portie de ras. Daca simti ca problemele prietenului tau sunt prea mari ca sa le poti gestiona, propune-i ca un ajutor de la cineva profesionist este o solutie cu adevarat buna. Daca tu ai nevoie de sustinere, incearca sa vorbesti cu tine asa cum ai vorbi cu cel mai bun prieten care trece prin asta. Da, nu e simplu, dar exista solutii. Nu suntem meniti sa trecem prin viata singuri si suferind in tacere.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Aspecte importante de cariera pot necesita o abordare sau revizuire azi. Multe pot fi rezolvate de acasa in urmatoarele saptamani. Oricare ar fi sarcinile, ele iti necesita efort mult si concentrare. Poate fi pericolul sa cazi intr-o stare mai joasa si innegurata dar evita aceasta capcana chiar daca e starea multora acum. Probabil ca vei reusi sa realizezi tot ce iti propui, deci agata-te de acest gand. Separa treaba pe bucati daca e nevoie.