Horoscopul zilei de azi, MARȚI 12 MAI 2020. Noi mișcări astrale într-o săptămâna majoră!

Mercur este proaspat instalat acasa in Gemeni unde va sta pana la finele acestei luni si unde este cel mai comunicativ posibil, deci la fel si noi. Azi, Mercur este in trigon cu Saturn care de ieri este retrograd, iar Marte planeta actiunii si energiei, este in trigon cu Nodul Nord proaspat mutat in Gemeni pentru 18 luni, apoi va intra in zodia Pesti. Sunt vesti mari, miscari importante ce aduc actiuni majore, decizii si vesti.



Mercur si Saturn au astazi, prin trigonul format, un singur scop : sa ne dea ghidari clare, sa comunicam mesaje (Mercur) de responsabilitate (Saturn), despre reguli si reglementari care sa functioneze cel mai bine pentru noi. Avem ocazia sa ne definim niste parametri sau sa ii acceptam pe cei definiti de altii.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Creativitatea ta este in floare si poti participa cu idei bune in activitatea unui grup. Orice faci va fi stimulant de ambele parti, chiar daca stati fiecare in spatele unui ecran si sunteti in parti opuse de oras sau glob. Canalizeaza-ti intreaga energie si entuziasm in aceasta directie. Poate fi forma cea mai apropiata de parterneriat pe care o poti avea acum intr-o lume asa de distantata social. Savureaza senzatia iar recompensele vor veni si ele la un moment dat.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti planifica linistit sa gazduiesti o intalnire sociala la tine in casa, curte, balcon prin zoom sau orice alta aplicatie intrucat astrele favorizeaza aceasta socializare virtuala. Important este sa nu simti dezamagire pentru ca exista aceasta izolare personala. Intr-una din zilele ce vor veni stii bine ca vom putea cu totii sa impartasim imbratisari si mese delicioase in companii minunate.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi ai putea petrece timp socializand placut si efervesent cu prieteni sau vecini atat cat se poate, esti in acea stare buna pentru asa ceva. Si unele cumparaturi de munca pot fi necesare, dar fii prudent cu bugetul. La un moment dat, si comunicarea telefonica cu cineva de care nu mai stiai demult este posibila. Multe conexiuni sunt in carti, bucura-te de ele daca ai ocazia sa le traiesti.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi poate sa iti apara in cale o ocazie de a face ceva pentru a castiga niste banuti in plus, poate cu munca in plus de acasa. Poate afli de la un prieten sau coleg ? Si o discutie sau consultatie telefonica sau online pot fi necesare pentru a pune cap la cap unele informatii, iar aceasta iti este de folos. Se anunta o zi cu oportunitati, cu suficienta stimulare cat sa fii ocupat pana seara.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Asteapta-te la o zi de stimulare intelectuala. Vesti importante pot veni spre tine prin telefon, necesitand actiuni din partea ta ca sa ajungi la un rezultat dorit. Poate vei fi mai mult pleca cu masina, facand varii servicii in cartier, vorbind cu oamenii de care e nevoie. Important este ca activitatea iti creste optimismul, dar tine cont sa ai un ritm suportabil. Epuizarea te face contraproductiv.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Talentele tale creative ar trebui sa ruleze la cote ridicate azi. Poti intra in posesia unei ocazii de a castiga niste bani in plus, deci pune-ti aceste abilitati la treaba de indata. Entuziasmul tau cand muncesti te va sustine sa faci tot ce poti mai bine, sa primesti aprecieri si sa fii inteles. Si intuitia iti merge brici, crescandu-ti imaginatia si interactiunea cu altii.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Daca reusesti sa iesi si sa faci orice forma de activitate fizica este cu adevarat foarte bine azi, chiar daca lumea umbla cu masti si sta departe social. Poti oricand sa faci yoga, aerobic sau alta miscare acasa cu video si profesor online daca nu poti iesi. Insa daca poti, mergi macar cu masina, schimba decorul, scenariul vietii curente. Putin spirit de aventura inseamna aer proaspat de viata pentru tine.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Azi iti poate fi prezentata o oportunitate sau un nou proiect interesant. Poate sa fie vorba inclusiv de o noua iubire sau macar un nou prieten. Ceva la care ai muncit de ceva timp incepe sa se apropie de rezultatul dorit. Iti va creste entuziasmul si sustine sa te uiti spre un nou proiect. Ce mai astepti ? Dupa ce iesim din izolare, vei primi imbratisari si batai pe umar din plin.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Contacteaza-ti prietenii care traiesc sau muncesc mai departe de tine si poti intra in posesia unor oportunitati interesante prin comunicare. Poti si planifica o calatorie pentru altcandva ca sa dai stimul mintii. Si ocazia de a participa la un seminar online poate aparea si iti este la fel de benefica. Multe se intampla si pot veni dar incearca sa ramai focusat. Ce se intampla azi poate fi prea important ca sa iti scape pentru ca ai mintea imprastiata.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Azi pot aparea unele posibilitati de investitie pentru zodia ta. Poate fi vorba de a investi timp, bani sau alte resurse. Poate vei investi energie intr-un nou inceput promitator. Doar nu te entuziasma exagerat ca sa mergi inainte fara sa analizezi pro si contra. Consulta-te cu un prieten sau un partener pentru o inspiratie. Iata o scuza perfecta pentru o noua socializare !

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

In vremuri mai sigure, ai fi putut sa ai oportunitatea de a calatori cu un partener sau coleg, poate pentru munca. Cel putin azi poti face planuri chiar daca nu e acum posibil sa faci acea deplasare. Orice planifici, fa-o cu entuziasm si optimism pentru succesul tau viitor. Relatiile de afaceri si personale vor fi calde, cordiale si stimulatoare. Profita de asta.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Vesti despre posibile cresteri sau surse de bani pot veni azi spre tine, poate de la compania cu care muncesti sau de la cunostinte profesionale. Te simti energic, deci tentat sa accepti sa faci mai multe decat ai face de obicei. Este bine cat timp nu uiti sa iti stabilesti un ritm echilibrat. Daca doresti sa continui pe actuala ta carare, trebuie sa economisesti energie si pentru perioada urmatoare.

