Horoscopul zilei de azi, MARȚI 19 MAI 2020. Acționează acum!

Luna este in Berbec si nu e timp de stat degeaba. Insa, tu esti pregatit pentru acest tur de forta? Esti gata sa preiei initiativa, sa ridici velele si sa iesi in larg? Esti pregatit sa infrunti orice va iesi in calea ta? Actioneaza acum!



Soarele este in Taur, inca, iar Luna in Berbec, doua semne zodiacale emblema ale incapatanarii.



Berbecul nu sta pe loc ca sa te hotarasti ce vrei. Taurul, semn de pamant, incearca sa te convinga ca gresesti. Cam greu se iei decizii rapid sub aceste auspicii.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi poti avea sentimentul ca avansezi impotriva fluxului curentului de apa. Mai mult ca sigur aceasta este rezultatul unor aspecte adanci din tine. Unele din aceste emotii au legatura cu tensiunea constanta dintre vechi si energiile noi ce vin cu asalt in lumea ta. Aceasta este una din acele zile in care lucrurile ies la suprafata. Bucati din fiinta ta interioara iti sar in ochi sa le vezi, accepti, integrezi, vindeci.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ai abilitatea de a face o constientizare si schimbare importanta in oricare proiect lucrezi indiferent de domeniu. Incearca sa nu te lasi prea mult perturbat de emotiile ce te pot lasa cu o stare de greutate. Umple-ti ziua cu o portie de gandire neconventionala. Incearca sa adopti o atitudine proaspata, noua despre orice doresti sa realizezi. O perspectiva noua este tot ce ai nevoie ca sa iti faci ziua minunata.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Evenimente neasteptate pot tasni din senin si te pot da intr-o parte. Ai putea avea sentimentul ca sunt amenintari la tot pasul aparute din neant al caror unic scop este sa te enerveze. Incearca sa mentii o atitudine stabila si gandeste-te sa integrezi aspecte neconventionale in rutina ta zilnica. Morisca nebuna a activitatilor zilei iti pot agita emotiile. Nu te lasa frustrat de lucruri pe care nu le poti controla.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Emotiile tale pot fi oarecum vulnerabile astazi si iti poate fi greu sa iti gasesti un adapost sigur in furtuna. Umbrela pe care o ai este cam subtire si apa pare ca se scurge din varful ei. Linisteste-te prin faptul ca te centrezi si te bucuri de o seara linistita acasa. Nu lasa problemele nerezolvate ale altora sa iti infecteze spatiul. Fa diferenta intre aspectele ce te privesc pe tine si cele care sunt in afara ariei tale de control.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Nu fii surprins daca lucrurile nu vor merge exact conform planului azi. Evenimente neasteptate pot aparea din senin si pot disturba cursul actiunii. Realizeaza ca aceste intreruperi au un loc in viata ta si ca ele apar cu un motiv. Poate ca nu intelegi exact cum sau de ce, dar este in regula. Nici nu trebuie sa stii. Spune Bun venit acestor noi energii in viata ta.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Aceasta este una din acele zile in care poate nu esti in totalitate apreciat pentru aerul proaspat minunat pe care il aduci unui grup in care traiesti. Nu ceda unor forte negative ce te pot tine deoparte din a exprima in totalitate cum esti tu. Ai incredere ca tu ai tot ce este nevoie ca sa ai succes pe oricare drum vei alege sa mergi.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Examineaza-ti emotiile si ai incredere in instinctele tale. Forte neasteptate vor incerca sa perturbe fluxul lucrurilor. Tine minte ca nu ar trebui sa ai nicio problema sa mentii o anumita situatie sub control, cat timp ramai focusat si concentrat. Actiunile pe care le faci azi vor avea efecte pe termen lung, asa ca fii constient cum iti folosesti energia. Incorporeaza si vechiul dar si noul in planul tau de joc.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Te poti simti ca si cum nu ai chimie cu nimeni azi. Este nevoie de unele ajustari facute fie de catre tine fie de oamenii cu care ai de-a face pentru orice rezolutie. Emotiile te fac sa te simti legat de pamant, totusi mintea ta ar dori sa zboare dincolo de stratosfera. Dilemele dintre a actiona sau a sta pasiv te pot face sa te simti blocat. Doar urmeaza fluxul vietii si vezi curios unde te duce.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

s-ar putea sa vrei sa stai in interior si sa nu vorbesti cu nimeni azi. Daca te decizi sa te aventurezi in lume, este posibil sa dai de opozitie pe oriunde intorci capul. Sa nu vezi asta drept ceva negativ. Foloseste-o ca pe o motivatie sa muncesti mai puternic spre obiectivele tale. Exista forte puternice care te sustin, deci actioneaza cu incredere. Fii sigur ca lasi emotiile la o parte. Altfel, ele te vor confuza si vor face mai mult rau decat bine.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Exploreaza-ti partea din tine inovativa dar irationala azi. Emotiile pot actiona impotriva acestui principiu, dar in loc sa le lasi sa fie impotriva progresului tau, foloseste aceasta energie ca sa iti sustii actiunile. Foloseste-te de noua tehnologie si de noile gadgeturi disponibile. Resurse incredibile stau la degetele tale. Nu te teme sa le folosesti puterea in avantajul tau.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Emotiile tale se vor simti stabile astazi, desi poate fi un element neasteptat care incearca sa se bage in ecuatie. Fii atent ca oamenii vor fi ceva mai volatili astazi. Desi situatia poate fi calma si relaxata un minut, ea are potentialul sa devina exploziva in minutul urmator. Incearca sa ramai centrat toata ziua ca sa nu fii destabilizat de emotiile haotice ale altora.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Te poti simti ca si cum mergi pe carbuni incinsi astazi. Cineva ti-a aruncat o minge si tu trebuie sa iti dai seama ce sa faci cu ea. Foloseste-ti mersul elegant ca sa iti feresti picioarele din a calca intr-o capcana in timp ce iti exersezi mintea cum sa gandesti urmatoarea ta miscare. Nu fii prea incapatanat altfel nu vei ajunge nicaieri. Cheia este sa ramai flexibil si sa mergi cu valul atunci cand apar evenimente neasteptate.

