Horoscopul zilei de azi, MARȚI 2 IUNIE 2020. Ce mai zi!

Iubaretii Venus si Marte sunt pe cale sa se intalneasca. Si ce imbrastisare pasionala! Venus, in miscare retrograda, nu are magia sa obisnuita. Ii lipsesc toate “accesoriile” si nu ii prea arde de jocuri in dragoste. Insa, Marte in Pesti, asteapta de ceva vreme si nu e pregatit pentru un refuz. Asteapta-te la cateva intalniri intense. Luna in Balanta este sprijinita de Venus, dar apoi intra in Scorpion, unde Marte are cateva planuri. Cine va castigat acest joc de-a soarecele si pisica?

Intalniri amoroase de toate felurile

Dragostea are cai nebanuite azi. Venus, in miscare retrograda in ultimele doua saptamani, este pregatita sa intalnesca Soarele. NU te ingrijora, totul va fi bine. Inclusiv in viata ta amoroasa. Lumina lui Venus va fi acaparata total de pe cer si, practic, nu se va mai vedea. Dar va reaparea cat de curand ca o printesa razboinica pe care o numim Steaua Diminetii. Ce transformare! Trebuie sa fii atent! Asa vulnerabila cum este in acest moment, isi va intalni iubitul. Pe puternicul Marte din Pesti care o provoaca la un duel ce o prinde nepregatita. Dar, totusi, intra in ofensiva.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Loading...

Inima ta poate experimenta niste fluctuatii mari azi. Se pare ca emotiile sunt pe o sina de tren fara nicio directie. Daca este asa, cel mai bun lucru de facut este sa te asezi si sa scrii. Compune orice scris, un mail, o scrisoare, un cantec, o pagina de jurnal. Vei vedea ca devii mai putin confuz decat credeai. Cand esti in dubii, discuta cu cineva pe care iubesti si in care ai incredere. Mergi pe instinct.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ridica-te si fii in priza azi. Nu ai timp de pierdut. Mintea ta rapida va fi ocupata cu multe sarcini, dar acestea ti se potrivesc foarte bine. Esti bine echipat sa te descurci cu situatii provocatoare. Exista multa putere in emotiile tale pe care le poti folosi ca sa te conectezi la altii si sa iti comunici gandurile si intentiile intr-o maniera sanatoasa.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Energia zilei este dinamica si haotica si este posibil sa sari peste tot. nu te ingrijora daca nu poti sa fixezi niciun plan acum. Te poti simti ca si cum vrei sa prinzi un peste alunecos in timp ce ai unt pe maini. Daca este asa, nu iti face probleme. Lasa pestele sa inoate deocamdata si relaxeaza-te. Intotdeauna va aparea alt peste la alt moment. Viata este plina de oportunitati la tot pasul.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi vei primi un extra vant in pupa pentru vaporul tau, deci ai grija sa ai ambele maini bine fixate pe carma. In directia in care iti este carma, intr-acolo vei merge. Dupa ce te fixezi bine pe traiectorie, va fi dificil sa schimbi directia, deci asigura-te ca iti fixezi bine si clar compasul. Continua-ti calatoria cu toate panzele sus.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Emotiile iti pot fi cam haotice azi. Poate sa fie dificil pentru tine sa te focusezi pe orice azi. Poti sari de la un subiect la altul, fara o rezolutie finala pentru niciunul. Altii nu par a fi dispusi sa fie prea empatici cu emotiile tale, deci nu te astepta sa fie. Risti sa fii dezamagit. Este mai bine sa fii focusat azi pe minte, ca sa fii clar si organizat, in loc de inima.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Este o zi excelenta pentru tine, deci traieste-o din plin. Personalitatea iti este puternica si stapana pe situatie si lucruri frumoase vin spre tine. Ar trebui sa te bucuri de o stare buna de spirit care va atrage oameni si situatii favorabile. Nu este o limita a expansiunii pentru tine azi. Ce trebuie insa sa ai grija este sa nu devii prea arogant. Fii mandru dar nu neplacut de ingamfat.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Accepta ajutorul altor oameni azi. Vei vedea ca schimbul de informatii este cheia de a completa un puzzle cu ultimele bucati. A face acest lucru este important si necesar. La un moment dat ai nevoie sa realizezi ca pasul urmator major implica o anumita implicare din partea altora. Aduna date si aplica-le in situatia ta.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi va fi ca si cum joci un joc pe teren propriu. Ai fani care te sustin si iti cunosti teritoriul. Profita de acele mici lucruri care iti sunt favorabile. Exista o forta dramatica la munca care poate parea haotica dar este extrem der puternica, cat timp mentii controlul. Ramai focusat pe ce vrei. Starea de bine e doar la un mic pas distanta.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Dorinta este numele jocului tau acum. Daca vrei ceva, chiar poti obtine dar nu va veni usor. Premiul se va duce spre persoana care si-l doreste cel mai mult. Arata oamenilor din jur ce multe poti realiza. Ii vei impresiona pe altii cu determinarea ta incredibila cand vrei.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

A-ti mentine echilibrul pare sa nu fie cea mai usoara sarcina azi, dar daca cineva o poate face, tu esti acela. Poti vedea ca opiniile puternice ale altora iti agita si solicita egoul. Ai destul de multa munitie la indemana. O sa vezi ca vei invata multe daca accepti aceasta provocare si te lasi angrenat intr-o dezbatere aprinsa. Ai incredere in tine.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Multa atentie se va focusa pe emotiile tale azi, desi cea mai mare provocare va fi sa fii si sa ramai centrat in inima ta. Te-ai putea simti ca esti ca o frunza in vant la bunavointa altei persoane. Nu face greseala sa cazi in capcana victimizarii. Ramai drept si demn chiar daca asta inseamna sa superi pe altii. Esti responsabil pentru propria ta viata, nu pentru ce vor altii de la tine.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Dintr-o data, lucrurile par a fi complicate pentru tine. Sentimentul de drama poate escalada si nu esti sigur pe ce ai de facut si cum sa fii. Ia fiecare lucru pe rand. Rezolva orice pe masura ce apare. Daca te precipiti, risti sa devii coplesit de ce te temi si iti pierzi increderea ca te poti descurca. Ai incredere in tine, chiar poti.