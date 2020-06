Horoscopul zilei de azi, MARȚI 23 IUNIE 2020. Avalanșă de emoții

Neptun intra in miscare retrograda de azi si accentueaza emotiile si asa puternice ale eclipsei de Soare din Rac. Cu Neptun retrograd, sentimentele vin din profunzime. Nu lua nicio decizie in aceasta perioada, caci nu este indicat sa hotarasti ceva cand tu esti intr-un roller-coaster emotional. Venus se afla in stationare cateva zile, inainte de a intra in miscare directa. Te bucuri de momente romantice, nostalgice, cu o vibratie spirituala puternica.

Simti avalansa de emotii? Spune ce ai pe suflet!

Neptun este in Pesti si urmeaza sa intre in miscare retrograda. Poti resimti puternice sentimente de nostalgie. Te poti gandi mai mult la visurile tale indeplinite sau nu, abandonate sau nu. Ce vrea inima ta? Sa canti, sa pictezi, sa te petreci mai mult timp in natura? Vrei sa stai mai mult cu persoana iubita? Romantismul este la cote inalte in aceasta perioada.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vechi prieteni ar putea sa iti deschida usi noi si sa iti dea acel sut ca sa faci pasul inainte. Asa ca, ar trebui sa lucrezi si tu mai mult la capitolul incredere de sine, pentru a putea profita de aceste oportunitati care apar in cale. Mergi inainte spre implinirea visurilor si ambitiilor tale.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astrele sunt generoase astazi cu tine si iti planifica o zi foarte placuta. Ai o atitudine optimista si pozitiva si pentru asta aduni complimente usor si ai si o pozitie profesionala buna. Ai si o inspiratie de a naviga printre eventuale dificultati la munca. Aceasta abordare cucereste inimile oamenilor si iti adauga niste nume valoroase pe lista de prieteni.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi in care ti se recomanda sa fii cat mai mult in meditatie si introspectie. Daca nu meditezi, vei fi inconjurat de ganduri negative si amaraciune despre altii. Aceasta stare iti poate diminua progresul si cresterea in cariera. Daca alegi sa traiesti simplist si sa gandesti inalt lucrurile vor iesi mult mai usor pentru tine.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi va fi o zi de neuitat pentru cei implicati intr-o relatie sau poveste de iubire, fie ea noua sau mai veche. Daca esti necasatorit si te gandesti sa propui partenerului, azi este o zi excelenta, mult succes se asterne in calea voastra. Daca esti deja casatorit, vei avea o zi petrecuta in bucurie si stare foarte placuta. Multe binecuvantari sunt abatute asupra ta.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Astazi vei fi purtatorul steagului alb al pacii si prieteniei pentru oamenii din jurul tau, imprastiind speranta si inspiratie. Esti sfatuit sa continui sa fii omul de familie ideal care esti. Facand asta, vei radia afectiune si iubire, spre beneficiul tuturor. In contrapartida, vei cultiva relatii pozitive.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Aceasta zi este mai mult decat pozitiva pentru tine. Si aducatoare de speranta. Multe evenimente vor ajunge sa te surprinda placut si chiar sa te incante. La randul tau, ar trebui sa actionezi cu mai multa incredere in tine si in viitor. Sa privescti cu ochi buni tot ce se petrece in jurul tau. Sa gasesti solutii inovatoare. Stai cu ochii pe oportunitati. Una dintre el ear putea sa iti paveze drumul spre succes!

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Relatii dragi si demult uitate sau neaccesate din lipsa de timp pot fi reinnoite astazi. Vei cunostinte, fosti colegi de camera sau alte persoane din trecutul tau pot da nas in nas cu tine astazi. Vei fi intr-o stare de dispozitie vesela drept rezultat al acestei intalniri. Iar casnicia iti este plina de buna stare.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi ai o dispozitie de a-i ajuta pe altii si de a fi si vesel in acelasi timp. Ii vei inspira si incuraja pe cei din jur. Atitudinea ta generala este una calda si de apropiere ceea ce ii va bucura pe toti. Vei fi atras de o persoana speciala si vei beneficia din aceasta relationare.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai lasat atat de multe usi deschise spre trecut, incat intreaga ta energie se scurge intr-acolo si ramai pe loc. Esti blocat in a te gandi la viitor si la proiecte. Trebuie sa rezolvi o data pentru totdeauna aceste probleme. Inchide cercurile, inchide usile si indreapta-te spre obiectivele tale. Asigura-te ca ai invatat ceea ce trebuie, pentru a nu mai repeta greselile. Nu ezita sa ceri sfatul celor dragi in acest proces. Stii bine ca le pasa de tine si ca te ajuta!

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Iti vei petrece ziua in activitati foarte placute de care iti este drag. Poate vei iesi la cumparaturi cu familia sau te vei reuni cu prieteni de suflet. Vei avea o zi relaxanta si nesolicitanta, umpluta cu momente de distractie si veselie. Bucura-te de ea.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi esti inclinat sa actionezi dur si sa alegi confruntari cu toti cu care te intalnesti. Cei ce te stiu bine nu vor putea sa te calmeze din fata atitudinii tale razboinice si nici nu iti vor putea face fata prea mult. Iti vei face multi dusmani si iti vei strica prietenii daca nu esti constient de aceasta tendinta si nu te potolesti singur. Actioneaza matur si pragmatic, nu iti strica ziua.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi vei petrece clipe foarte placute cu toti cei pe care ii iubesti. Foloseste muzica, fie cantand, fie ascultand, fie interpretand la un instrument ca sa iti exprimi sentimentele. In plus, aceasta este si o forma originala de a atrage oameni. Fa-o spontan inainte ca starea emotionala sa se schimbe.