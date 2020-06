Horoscopul zilei de azi, MARȚI 30 IUNIE 2020. Ce mai sfârșit de lună!

Pluto si Jupiter in Capricorn fac conjunctie, in timp ce Mercur este “inghitit” de Soare. Cealalta “drama” a zilei, Chiron, micutul vindecator, face sextil cu Uranus si scoate la lumina rani. Ce mai sfarsit de luna! In timp ce luna iunie paraseste scena cu artificii, aproape ca nici nu mai conteaza ca Saturn intra in Capricorn, iar in weekend va fi eclipsa de Luna plina in Capricorn. Deocamdata, ea este in Scorpion si se pregateste pentru ce va urma. Si pe noi la fel: adica multa pasiune, atmosfera fierbinte si cateva adevaruri scoase la iveala.

Vesti socante? Mercur si Uranus au surprize!

Mercur retrograd in Capricorn face sextil cu Uranus. Da, este o veste buna, excelenta chiar! Te inspira si te motiveaza. Nu sunt excluse informatii noi care sa-ti deschida calea spre un viitor success. Indrazneste mai mult! Da-ti mai mult credit!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este un moment excelent pentru relatiile de toate felurile. Dedica mai mult timp aprofundarii relatiilor cu prietenii, cu rudele. Sau poate vei intalni oameni noi si interesanti care te vor ajuta in plan profesional sau personal.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Haosul si confuzia din jurul tau te impiedica sa vezi lucrurile clar. Nu incerca sa rezolvi nimic, nu lua decizii importante. Astepta linistit sa treaca aceasta perioada agitata. Evita conflictele de orice fel si pastreaza-ti calmul. Orice izbucnire nervoasa poate fi in dezavantajul tau. Cere ajutorul unui prieten ca sa-ti schimbi starea de spirit si sa te relaxezi putin.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

E nevoie de putin mai multa atentie din partea ta. Nu te increde orbeste in oameni, chiar si daca par ca vor sa te ajute. Nu ai nevoie in acest moment de oameni care sa iti puna bete in roate. Pot aparea multe schimbari care sa te dezechlibreze putin, insa, pana la urma, se vor dovedi in folosul tau.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Te simti optimist si ai energie sa lupti pe mai multe fronturi. Fii putin atent la zona finante. E nevoie de putina organizare in acest sector. Limiteaza-ti cheltuielile. De asemenea, este indicat sa renunti la o parte din sarcinile pe care ti le-ai luat in ultima vreme. Cineva apropiat tie are nevoie de tine in acest moment si este intelept sa-i fii alaturi.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

O zi perfecta pentru putina introspectie. Nu vezi lucrurile foarte clar si e nevoie sa depui putin efort pentru a trece de “ceata”. Dar, odata ajuns in inima ta vei vedea adevarul. Evita dramele, excesele de orice fel si comportamentele extreme.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Simti nevoia puternica de a petrece mai mult itmp cu cei dragi tie. Familia are nevoie de tine, dar si tu de ei. Concentreaza-te pe rezolvarea problemelor, indiferent daca sunt ale tale sau ale celorlalti. Gasiti solutiile impreuna. Toate aceste situatii iti vor da un plus de incredere de sine si sa te simti mai stapan pe tine. Nu este exclus sa te gandesti la rearanjarea casei, pentru a-ti da sentimentul de reinnoire.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Tine-ti ochii deschisi si incearca sa eviti conflictele inutile. Ai si asa suficiente lucruri la care sa te gandesti. Poti fi confuz, nu mai stii ce simti. Ar fi bine sa petreci mai mult timp pentru a te redefini.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astrele sunt favorabile rezolvarii unor probleme care te deranjeaza de multa vreme, dar nu ai miscat niciun deget, pana acum, pentru a le remedia. Da-ti timp sa lei iei una cate una pentru a evita extenuarea. Nu te retrage in caparace, caci s-ar putea sa persisti in aceasta situatie care nu-ti este deloc benefica si mai mult timp.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Te simti pregatit pentru actiune, esti dornic sa iti remodelezi viata asa cum iti doresti. Esti gata sa iti iei in propriile maini soarta si sa mergi inainte cu incredere. Stii bine ce vrei si esti hotarat sa pleci in obtinerea acelor lucruri, indiferent de situatie. Esti plin de optimism si esti o placere pentru ceilalti. Aura ta pozitiva atrage oameni noi care te vor ajuta la un moment dat.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Pregateste-te pentru surprize de toate felurile. Este timpul sa-ti pui ordine in prioritati si sa actionezi pe baza noilor planuri. Ai incredere in tine si in abilitatile tale. Vei munci din greu si este indicat sa nu iti neglijezi sanatatea. Pastreaza putin timp si pentru odihna si relaxare.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

S-ar putea sa o moralul scazut din cauza haosoului din jurul tau. Se pot inrautati relatiile cu ceilalti. Atentie, pastreaza-ti calmul si optimismul. Nu reactiona din impuls, ai putea face miscari gresite care sa-ti ingreuneze situatia.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Aceasta este o zi excelenta pentru multe aspecte din viata ta. Esti ancorat in propriile sentimente, in propriile nevoi si actionezi spre a le duce la indeplinire. Fii atent la fiecare miscare pe care o faci pentru ca va avea un impact major asupra vietii tale. Fii realist si ai incredere ca ideile tale vor da rezultate perfecte.