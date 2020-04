Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 1 APRILIE 2020. Ziua păcălelilor în atmosfera sensibilă!

Începe luna aprilie in care vom avea evenimente astrale semnificative, in general aducatoare de un ritm mai uman de viata si de la care avem asteptari, dar multe depind si de noi, de fiecare in parte. Astazi lumea e prea sensibila ca sa ne lansam in glume de 1 aprilie, desi depinde de oameni.



Luna este in Rac, deci sensibilitatea e la ea acasa, insa Racul ne trimite cu atentia emotionala tot spre casa si familie, temele pe care le avem de explorat profund vrem nu vrem in perioada izolarii sociale. Fii atent ce se intampla azi in aceste medii, se pot atinge unele puncte critice in relatii si nu ai unde fugi de ei pana se calmeaza spiritele. Ai grija sa mancati bine, sa fiti bine, sa faceti tot ce puteti in casa, in familie pentru a va mentine starea de spirit ridicata, stiut fiind ca ea sustine o buna imunitate.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ar putea sa iti fie mai dificil sa gandesti cu claritate azi. Mintea poate sa lucreze in valuri scurte si impulsive ce alterneaza cu emotii dictate de Luna in Rac. Evita confuziile zilei centrandu-te periodic si separandu-te de sentimentele tale si de orice situatie conflictuala din jur. Nu pretinde ca intelegi ceva daca nu intelegi. Daca o situatie nu are sens pentru tine, pune intrebari dar nu intra in polemici si in emotii.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Libertatea este un aspect cheie al vietii tale azi, Taurule. Ai putea simti cum creierul doreste sa evadeze si sa gaseasca moduri mai independente de a gandi. Nu te teme daca acestea te vor duce pe teritorii necunoscute pentru ca asa are loc evolutia. Acesta este un semn ca esti acolo unde ar trebui sa fii. Ai putea vira brusc spre o directie care sa te surprinda si pe tine dar si pe cei cu care vorbesti, traiesti, muncesti.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Oamenii pot fi la fel de incapatanati ca tine in gandirea lor azi iar aceasta este calea sigura spre relatii dezastruoase. Fii atent la aceasta tendinta si deschide-te mai mult pentru a lasa sa intre si opiniile altora ce pot contine lucruri valoroase in ele. Nu presupune automat ca altii trebuie sa iti confirme punctul de vedere ca sa se rezolve o situatie. Mai mult ca sigur, fiecare om implicat are ceva de dat dar si de primit, deci practica cooperarea.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ai putea sa te intereseze azi o anumita persoana mai mult decat in mod obisnuit si nu e vorba neaparat de planul sentimental. Tendinta ta spre nou si bizar e mai puternica si de aceea atragi varii directii mentale diferite ce te satisfac. Mergi inainte si documenteaza-te in online despre orice mentor, specialist, guru sau om ce te inspira si de la care simti ca ai ceva de invatat. Aceasta interactiune iti poate aduce multe beneficii in viitor.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Tu lucrezi de fel incet si sigur spre obiectivele tale dar si realizezi ca sunt posibile oricand varii obstacole in cale. Nu ai cum sa planifici totul in avans si sa poti sa le preintampini, nici nu ar fi firesc. Deci nu fii descurajat daca apar unele variabile ciudate in ecuatie, asa, ca de nicaieri. Procesul tau mental poate sa fie dat peste cap si nu e tocmai rau pentru ca improvizatia este benefica. Oricum, exista o lectie valoroasa de invatat acum – rabdarea.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Este destul de clar ca in general nu te temi sa spui oamenilor ce gandesti. Poate ca este timpul sa exersezi sa fii mai expresiv cand spui ce simti. Poate ca procesul tau mental este mai epuizat azi datorita unei situatii sau persoane neasteptate. Nu te baza doar pe minte ca sa ai toate raspunsurile, chiar daca esti condus de mentalul Mercur, ci cauta in intuitie si in emotii calea si indiciul.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Ziua de azi ar putea tot felul de suciri neasteptate care pot duce drumul tau spre ce nu preconizai si poate spre ce nici nu aveai pregatire in prealabil. Aparent, parca cineva a uitat sa puna pe marginea drumului indicator de panta abrupta. Fii atent, asadar, la schimbari neasteptate pe calea ta. Bazeaza-te pe creierul tau care va sti exact cum sa se adapteze ca sa mentina totul cu picioarele pe pamant. Asa sunt vremurile pe care le traversam impreuna acum. Neasteptate.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Ar putea sa iti treaca prin minte tot felul de ganduri bizare azi. Ele te pot duce spre o directie care nu este tocmai aceeasi cu situatia ta curenta. Nu te teme sa explorezi aceste taramuri ciudate pentru ca ele iti pot aduce o inspiratie importanta la care altfel nu puteai ajunge. Intelepciunea poate fi gasita si activata in cele mai neasteptate locuri, deci nu da la o parte ceva doar pentru ca pare atipica la inceput.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Gandirea ta este solida si clara azi, dar alti oameni iti pot provoca puterea mentala. Nu ii lasa pe ceilalti sa puna semintele indoielii in capul tau cu privire la modul de a aborda o problema. Tine mintea deschisa spre solutii alternative dar nu te biciui cu privire la directia ta actuala mentala. Poate ca va fi nevoie la un moment dat sa aduci unele modificari strategiei tale, dar nu iti sacrifica principiile si valorile.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Ai putea sa ai vaga senzatie ca ceva ar fi in neregula cand de fapt nu este asa. Poate ca e doar perspectiva ta ce are nevoie de ajustari. Scoate-ti binoclul si focuseaza-te mai clar pentru a avea puterea de a examina detaliile mai indeaproape. Nu presupune automat ceva inainte de a fi sigur ce e bine si ce nu. Sunt multe umbre de gri intre alb si negru, sa stii.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Natura ta sensibila poate capta anumite perturbari din atmosfera azi. Dintr-o data, anumite informatii neasteptate pot veni in calea ta si te pot baga intr-un intreg proces mental epuizant. Incearca sa nu iti cedezi echilibrul datorita unor impulsuri de moment. Vei vedea ca poti incorpora ceva din noua cunoastere ce vine spre tine intr-un mod care sa iti dea un mai mare avantaj in vremurile ce urmeaza.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Ai putea experimenta unele distrageri mentale care sa te duca in directii difeite azi si se pot da tot felul de batalii in tine intre interiorul si exteriorul tau. A fi la mijloc are avantajele sale intr-o asemenea situatie. Uita-te la tot intr-un mod ca sa inveti ceva despre tine si despre altii. Intelege si punctele de vedere opuse modului tau de a gandi pentru ca asta te ajuta. Incorporeaza vechiul si noul in felul de abordare a vietii in aceasta etapa.