Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 24 IUNIE 2020. Simți schimbarea?

Luna este in Leu si iti da sansa sa te mai linistesti putin dupa furtuna emotionala cauzata de influenta zodiei Rac, dar si de intrarea lui Neptun in stationare retrograda. Mai ai un motiv de bucurie. Venus, acum retrograda in Gemeni, va reincepe miscarea directa maine. Ai obosit sa vezi lumea numai in alb si negru? Venus iti va readuce culoarea! De maine incolo! Pana atunci, rezolva-ti ce e de rezolvat, fii pregatit pentru schimbari majore, mai ales in relatii.

Celebreaza dragostea cu maiestuoasa Luna in Leu!

Luna este in crestere pe cer si pune o oarecare distanta intre ea si Soare. Dupa intensa eclipsa inelara de Soare pricinuita de Luna noua in Rac. Emotiile au fost puternice si ai nevoie acum de putina stralucire. Luna in Leu iti va oferi ceea ce ai nevoie, te poti rasfata, poti testa.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Viata ta este pe punctul de a cunoaste cu turnura pozitiva, pe care o vei primi cu bratele deschise. Incearca, insa, sa nu lasi emotia sa te impinga spre decizii sau actiuni pripite. Exista riscul sa obtii exact contrariul daca nu iti pastrezi calmul. Este pacat sa ratezi o asemenea oportunitate, asa ca este indicat sa te gandesti bine inainte de a actiona.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti faci timp sa-ti analizezi viata si s vezi cat de departe ai ajuns. Cat ti-ai dorit si cat ai realizat pana acum. Aceasta introspectie este un pas spre maturitate si spre obtinerea unui fel de autoritate. Tot ce trebuie sa faci este sa mergi mai departe cu planurile tale. Inainteaza fara teama. Astrele sunt de partea ta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Flexibilitatea este cea mai buna cale de actiune azi. Nu insista ca tu le stii pe toate. Foloseste-te de diplomatie pentru a evita dezamagirile. Incearca sa nu minti. Onestitatea te ajuta ca ceilalti sa stie exact cu cine au de-a face, mai ales daca incepi o relatie noua. Acest lucru te va feri de certuri si tensiuni inutile.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Te simti bine azi si esti in forma de zile mari. Transformarile din ultima vreme iti aduc energie rejuventanta. Te odihnesti mai mult si iti recuperezi vitalitatea. Esti pregatit pentru planuri mari care iti aduc satisfactie emotinala si morala.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Esti pregatit pentru un nou inceput in viata personala? Sau, poate, in viata profesionala? Intri intr-o faza dinamica si esti gata sa-ti folosesti toata energia si creativitatea in rezolvarea unei probleme importante. Nu lasa nimic neterminat, care sa te impiedice sa mergi inainte.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Planetele par sa rasplateasca eforturile tale sustinute de a gasi solutii la problemele ce ti-au aparut in cale. Tinteste sus si actioneaza. Bifeaza cat mai multe lucurri idn lista ta, mai ales ca astrele iti sunt favorabile azi. Asigura-te, insa, ca nu actionezi pripit sau fara sa gandesti bine inainte.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Te poti astepta la cateva dificultati azi, insa nu trebuie sa depui armele. Nu lua decizii importante in aceasta perioada. Asteapta sa se mai ridice putin “ceata”. Persoanele din jurul tau par a avea asteptari mari de la tine. Dar, spre binele tau, ar fi indicat sa nu-ti irosesti energia rezolvand problemele altora, ci sa te ocupi mai mult de tine.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Ai asteptat mereu momentul potrivit sa-ti transformi visele in realitate. Ei, bine, acum este acel moment. Aceasta este ziua in care dorintele iti pot fi indeplinite. Atentie, insa, trebuie sa-ti pastrezi picioarele pe pamant. Nu incerca sa fortezi nota. Eforturile tale vor da rezultate, in cele din urma, si vei simti in curand gustul succesului.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Obstacolele care te tin blocat de ceva vreme incep sa cada unul cate unul. In sfarsit te poti relaxa putin. Insa, incearca a nu iti pierzi concentrarea. Inca mai sunt o multime de lucruri de facut, dar nu mai este asa zor. Nu intra in panica, nu deveni anxios. Poti pierde oportunitati fantastice daca nu ramai ancorat in realitate. Urmeaza-ti logica, pastreaza-ti calmul si actioneaza numai cand esti 100% sigur.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Trebuie sa ramai pozitiv si sa ai incredere in tine. Nu lasa evenimentele negativa sa iti influenteze starea de spirit sau sa-ti scada respectul de sine. Mergi pe drumul tau. In curand vei gasi si solutia la problemele care te-au tinut pe loc pana acum. Accepta situatia asa cum este si infrut-o. Nu mai nega realitatea. Cu cat incerci mai mult sa faci acest lucru, cu atat mai greu iti va fi sa inaintezi.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Esti pe punctul de a-ti atinge obiectivele la care ai visat de multa vreme. Insa, din diverse motive, nu ai ajuns la punctul final pana acum. Colegii si prietenii iti fac galerie, iar sustinerea lor iti da aripi.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Cuvintele cheie ale zilei de azi sunt: optimism si hotarare. Astrele sunt de partea ta sit e ajuta sa reusesti orice iti propui. Ai toate ingredientele pentru o viata de succes, nu lasa pe nimeni sa te deturneze de la drumul tau.