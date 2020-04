Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 29 APRILIE 2020. Lumini și umbre printre astre!

Luna este in romanticul Rac si exista o atmosfera minunata disponibila pentru noi azi. Da, sunt vremuri dificile dar si imens de creative. Poti veni cu unele idei de geniu pe masura ce abordezi problemele cu care te confrunti acum.



Deocamdata, presiunea deschide un teren fertil pentru inovatie si schimbare, deci depinde de tine sa faci schimbari pozitive si sa te indrepti in directia dorita. Cand Luna in Rac se interseceaza azi cu Jupiter si Pluto, tu vei fi pregatit sa iti asumi acea provocare. Creativitatea, compasiunea si umorul vor curge usor, facand din aceasta zi una buna si pentru interactiuni placute.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astrele azi vor lucra ca sa iti ilumineze tensiunile curente ce sunt de vazut si rezolvat intre viata de acasa si cea publica. Luna trece prin emotionalul Rac, adancindu-ti nevoia pentru legaturi de familie si timp de refacere departe de lume. Dar exista si multe posibilitati in exterior, gratie lui Pluto si lui Jupiter. Alege pe ce directie vrei sa mergi azi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca baltesti in gandurile tale azi, vei pierde timp si energie pretioasa. Luna in comodul Rac te indeamna mai degraba sa te exprimi cu sinceritate in loc sa faci scenarii in cap si sa te reconectezi cu lumea ta sociala. Luna face niste aspecte provocatoare cu Pluto si Jupiter, creand o atmosfera mentala schimbatoare ce te poate muta oriunde intre gandirea obsesiva la solutionare optimista sau la sobrietate. Lasa-te dus de acest val si nu ii opune rezistenta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In ultimul timp ti-ai construit o zona de siguranta in capul tau. Venus in zodia ta ti-a oferit iubirea si atentia de care ai nevoie din interiorul tau iar Luna in Rac de azi are grija sa te conectezi la abilitatile tale naturale pentru validare in continuare. Luna te poate prinde in niste aspecte provocatoare pe aspecte de relatii si resurse comune cu cineva, surse de conflict dar le poti gestiona linistit.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ca Rac, una din misiunile tale majore in viata este sa construiesti o fundatie sigura bazata pe securitate emotionala. Luna calatoreste prin zodia ta azi si intareste exact aceasta tema a independentei si puterii interioare. Isi pot scoate capul la lumina pentru o reevaluare starile pe care le ai in anumite parteneriate sau faptul ca esti constient de niste dependente care nu sunt tocmai benefice. Ai de lucru.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Ti-ai pus toate resursele de energie ca sa avansezi in cariera si sa o consolidezi. Astrele de azi te cheama insa inapoi la matca macar azi cand Luna e in casnicul Rac. Luna se intalneste si cu Jupiter, Pluto si Saturn de-a lungul intregii zile, lasandu-te tras intre a te implica activ sau a capitula. Iti este recomandat sa lasi armele jos, sa capitulezi tocmai ca sa renunti la control si astfel sa iti vina un nou val de inspiratie productiva.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ziua de azi te poate gasi rupt intre dorintele tale. Luna in Racul care cauta conexiuni te reintegreaza cu un grup de prieteni si iti reintareste nevoia de a apartine de o comunitate. Prima parte a zilei este, asadar, sociala iar starea de bine iti va veni din aceste interactiuni. Insa pe seara se schimba registrul si va domina conexiunea cu spiritualitatea iar o portie sanatoasa de separare devine chiar critica pentru echilibrul tau.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Tu ai o abundenta de energie emotionala sa o aplici spre lucrurile pe care iubesti sa le faci. Planeta ta coordonare, Venus, impreuna cu energicul Marte te-a ajutat in ultimele saptamani ca o viziune creativa sa iti devina realitate si sa fii asistat in constientizari personale majore. Luna danseaza prin Rac dupa-amiaza, ajutandu-te sa impartasesti despre ceea ce faci la o scara mai larga.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Mult din atentia ta in ultimul timp s-a indreptat spre a descoperi care este pentru tine sensul de a fi acasa, de a avea un camin in care sa stai mai mult. Ai si muncit mult in acest sens ca sa creezi aici o fundatie solida care sa te ajute in urmatorii ani. Astazi, Luna in Rac te indeamna, culmea, sa iti muti atentia in zona opusa, anume viata publica si cariera. Pune ceva energie spre a te promova sau spre a munci la lucrurile pe care le iubesti in domeniul tau profesional.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Tu intotdeauna te aventurezi mai adanc in necunoscut in dorinta ta de a descoperi adevaruri universale, Sagetatorule. Astazi, Cosmosul te poate gasi osciland intre doua lumi cand Luna calatoreste prin cautatorul de intimitate Rac inainte de a se muta in creativul Leu. Calatoria Lunii este una intensa azi pentru ca iti muta barometrul emotional de la a fi expansiv si orientat spre schimbare la a fi mai sobru si reflectiv pe seara.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Energia relatiilor iti domina atentia imediata azi, Capricornule. Luna pluteste prin comodul Rac, invitandu-te sa privesti mai aproape o dinamica a unor parteneriate apropiate. Opozitia Lunii cu Jupiter si Pluto creaza conversatii autentice care iti amplifica reactiile emotionale si nevoile personale. Exploreaza-te prin intermediul lentilelor celeilalte persoane ca sa obtii un feedback valoros la capatul acestei zile.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Ai nevoie de un sens structurat de productivitate ca sa te simti confortabil azi, Varsatorule. Luna calatoreste prin Rac si te poate duce in tot felul de aspecte mai agitate care cauta sa fie eliberate gratie unor eforturi focusate facute intr-un proiect important pentru tine. Pe seara, Luna ajunge in Leu si te scoate din aceste stari profesionale pentru a te introduce in constientizari mai profunde despre parteneriatele de suflet pe care le ai si cum merg ele.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Exista semnale mixte ce vin spre tine dinspre astre azi. Luna calatoreste prin cautatorul de confort Rac si te imbie sa faci eforturi creative si sa ai deschiderea pentru intalniri romantice, dar conexiunea sa cu Pluto si Jupiter face sa fie mai dificil sa te distrezi pe cinste in mijlocul unor situatii tensionate. Mai tarziu, Luna ajunge in Leu si iti refocusezi eforturile spre a-ti dezvolta si onora niste talente pe care le ai si de care e bine sa te folosesti din plin in viitor.