Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 11 APRILIE 2020. Mercur intră, în sfârșit, în Berbec!

Luna in optimistul Sagetator iata ca Mercur intra in Berbec, in sfarsit, dupa doua luni de Pesti iar noi putem sa punem in urma tot acest amestec de confuzie in care am stat. Intr-o forma sau alta, multe aspecte se vor clarifica si se va vedea din gandire si comunicare ce vor fi influentate de stilul direct, impulsiv, abrupt dar orientat pe a face noi pasi al Berbecului. Acest weekend incepe sa aduca claritate si abordari noi la situatii vechi, mai ales ca Sagetatorul ce gazduieste acum Luna este un cautator al adevarului.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Oamenii te pot observa destul de bine azi si asta pentru ca toata lumea capata o perspectiva proaspata gratie lui Mercur in Berbec. In loc sa ai o atitudine de stie tot, mai bine profita de popularitatea ta pentru a transmite acele mesaje bune pentru toata lumea. Acest mod nou si dinamic de a vedea lumea este foarte atractiv pentru cei ce nu provin din modul tau de gandire. Contrastul dintre voi va fi stimulator si stralucitor pentru ambele parti. Sunt oameni captivati de conversatia cu tine, deci foloseste-o ca pe o oportunitate de a invata unii de la altii.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca ai o idee buna, nu e o idee rea sa o tii pentru tine azi. Daca muncesti la ceva e bine sa o faci in privat pentru ca nu ai nevoie de critici care sa iti diminueze entuziasmul. Asteapta pana cand pui amprenta finala pe munca ta si apoi prezint-o lumii. Cand oamenii te intreaba cum iti petreci timpul acesta, ofera un zambet si un raspuns misterios. E suficient deocamdata.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Abilitatile tale de lider sunt puternice azi. In loc sa urmezi un sablon, construieste tu un drum nou. Fie ca inseamna sa creezi un serviciu nou sau un produs inovator, mai putin conteaza ; cheia este sa te gandesti sa oferi ceva de care este nevoie si care vine cu amprenta ta personala pe el. Nu te lasa dat inapoi de carcotasii de serviciu. Vointa ta de a crea noul este un punct forte, nu o slabiciune.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Exploreaza idei neconventionale ce au de-a face cu educatia, legislatia sau spiritualitatea pentru ca sunt stimulante azi si e posibil sa fii dornic sa afli cum este viata altor oameni ce se ocupa de acestea. Afla atitudini si culturi diferite pentru ca astfel nu te limitezi la un singur fel de a gandi. Daca iei in calcul sa te conectezi cu o generatie diferita sau o cultura diferita, tot inainte. Vei culege perspective noi de mare folos.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Mercur, coordonatorul tau, intra de azi in zona finantelor comune pentru tine si in zodia Berbec. Daca ai evitat un subiect ce implica taxele, asigurarile, impozitele, ratele, bugetul comun, acum e o zi buna sa il abordezi. Mai ia in calcul si sa te inscrii la un curs despre bani online in care sa inveti si sa fii imputernicit sa iei decizii financiare mai bune. Descoperind cum sa iti cresti cashul castigat cu truda vei capata stima de sine mai mare si asta valoreaza cat tot aurul.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Ziua de azi te invita sa petreci timp de calitate cu persoana ta favorita. Fie ca inseamna sa iti suni cel mai bun amic sau sa ai o cina virtuala sau reala cu persoana iubita, conversatia voastra va fi constructiva si plina de viata. Va veti da reciproc incurajari pentru pasii urmatori de facut. Fii deschis si sa te conectezi cu cineva ce are o lista impresionanta de realizari si de la al carui farmec si inteligenta ai de invatat.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Daca ai primit recent sfaturi bune de sanatate de la cineva specializat, ai face bine sa le urmezi. O sanatate de fier implica o abordare complexa ceea ce inseamna mai mult decat doar o dieta de bun simt si miscare zilnica ; e vorba si despre a dormi destul si a face acele lucruri care sa iti sustina starea generala de bine. Pune toate acestea in practica si da-ti timp sa iti ajustezi viata in consecinta. Sistemul tau intern te va recompensa cu o vitalitate reinnoita. Va fi o usurare sa ai mai multa energie pentru tot ce ai nevoie.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai putea fi fascinat de un artist avangardist ce te incanta cu viziunea sa. Cu cat studiezi mai mult munca unor asemenea oameni, cu atat mai inspirat devii si plin de admiratie. Nu fii surprins daca devii asa de inspirat incat sa pui mana sa faci si tu ceva artistic sau chiar sa iei legatura cu unul din acestia. Desi pari a fi la mii de kilometri distanta, stii ca prin internet poti comunica cu oricine.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Timpul petrecut cu familia poate fi o idee buna pentru sufletul tau acum. Chiar si un workaholic ca tine are nevoie de o viata personala bogata. Renunta la ore de munca de casa si creaza-ti oportunitatea de a intari acele conexiuni profunde cu cei pe care ii iubesti. Daca ai copii, pune-le intrebari detaliate despre sperantele lor, fricile lor, visele lor. Asculta cu atentie si nu judeca. Daca ai pierdut contactul cu o ruda in varsta, da un telefon. Ceea ce auzi azi nu te invata ceva doar despre altii ci si despre tine.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Daca te deranjeaza comportamentul unui vecin, s-ar putea sa nu mai vrei sa te tot ascunzi dupa tufis ci sa abordezi direct frustrarea ta. Din fericire, aceasta abordare este apreciata si benefica de azi. Dupa ce discuti orice te supara, vei vedea ca veti gasi o intelegere reciproc convenabila. Cel mai bine este ca vorbele sincere si directe intaresc acum relatiile. Spune-ti calm si ferm opinia si asteapta-te la o abordare care sa te incurajeze.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

S-ar putea sa ai idei minunate care sa duca la cresterea veniturilor acum, dar scepticii ar putea sa rada si sa te numeasca un visator. Nu lasa pe nimeni sa ucida visul din tine. O persoana inventiva ca tine nu trebuie sa se astepte sa fie inteleasa de toata lumea ce traieste conventional. Te poti intelege mai bine cu antreprenorii ce apreciaza o abordare aventuroasa. Important este sa nu dai inapoi.

