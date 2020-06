Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 20 IUNIE 2020. În așteptarea solsțitiului și a eclipsei

Evenimente majore sunt pe cale sa se petreaca. Solstiul de vara, intrarea Soarelui in Rac, o majestuoasa Luna noua in Rac care genereaza o spectaculoasa eclipsa inelara de Soare. Marte in Pesti completeaza tabloul, in timp ce face sextil cu Jupiter in Capricorn si cu Pluto! E vreme de reinnoire.

Bun venit vara!

Marte a facut conjunctie cu Jupiter in ziua echinoctiului de primavara. Acum face sextil in timpul solstiului de vara. Asta da sincronizare! Cosmosul te tine ancorat in prezent pentru a vedea oportunitatile prezente. Chiar daca urmeaza pasi mici spre viitor.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pentru aceia dintre voi care sunt interesati de o promovare la locul de munca, acum este un moment potrivit sa vorbiti despre asta. Cei pe cont propriu pot gasi proiecte interesante ce vin spre ei. Afacerile sunt predispuse la profituri. Nu sunt indicate conflicte in viata personala. Una peste alta, o zi placuta si plina de progrese te asteapta !

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Vei fi intr-un ritm ridicat si cu program fix si strans inca de la inceputul zilei. Oricum, este exact tipul de situatie in care abilitatile iti sunt testate. Pe seara vei primi multe laude pentru performantele excelente. Astrele te binecuvanteaza cu noroc, vei atrage oportunitati noi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Punctul tau forte astazi este logica, dar in jocul vietii uneori inima castiga si alteori mintea. Abilitatile tale analitice te vor ajuta sa intelegi lucrurile mai bine, deci sa devii mai intelept. Poti simti o nevoie puternica sa te conectezi cu muzica, sa cheltui bani pe Cdul de muzica sau pe produse electronice.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi esti predispus sa fii intr-o dispozitie romantica. Poti ajunge sa te indragostesti, desi nu ai vrut. O situatie dificila va activa abilitatile competitionale din tine si te vor seta pe excelenta fizica si mentala. Capacitatile si inteligenta iti vor fi reconfirmate prin munca depusa.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Astazi te vei focusa in mod special pe aspectele financiare si vei face planuri in conformitate cu aceasta prioritate. Comparativ cu ce cheltuieli ai, vei reusi sa economisesti mai bine. Este o zi benefica pentru orice tip de manevrare a banilor cash, a imprumuturilor de bani si a schimburilor comerciale. Munca sustinuta iti va aduce succesul dorit.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Esti puternic inarmat cu abilitati bune de comunicare, si ca mereu ele iti sunt de mare ajutor, la fel si astazi. Exista totusi o mica problema. E posibil sa nu ai claritate cu privire la emotiile tale. Ai grija sa iti identifici trairile si nu lua decizii dezastruoase urmare a acestei confuzii.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi se prea poate sa nu te simti in stare sa iti exprimi trairile ce ies din tine in ciuda faptului ca iti doresti sa o faci. Oricum, tine-le aproape de inima ta. Vei fi foarte serios pe ce muncesti astazi. Exista o posibilitate de intarzieri in programul zilei, din cauza unor probleme neprevazute.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi poti avea una din acele zile care iti mai apar in viata in care te gandesti si vrei sa intelegi care este utilitatea de a face permanent eforturile pe care le faci constant si te poti simti destul de anxios despre ideea de succes care te preocupa in mod constant. Astrele te sfatuiesc sa nu iti pierzi sperantele ci sa iti reenergizezi mintea si sa iti dai o portie de energie pentru curiozitatea ta. Fii atent in continuare la scopurile pe termen lung. Poate esti doar putin obosit.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

In general, astazi ai putea crede si spune ca viata ta este plictisitoare. Dar nu este ceva nefavorabil sau negativ despre asta. Miscarile planetare semnaleaza pentru tine o schimbare, una pozitiva, in viitorul apropiat. Asadar, fruntea sus, barbia ridicata si pregateste-te pentru un viitor si mai bun.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astrele te sustin astazi in cazul in care ai anumite aspecte de ordin legal ce sunt in stare de asteptare. Pot fi rezolvate astazi fie prin intelegere fie pe cale legala. Gradul de incarcare cu munca va fi usurat azi si vei putea sa iti gasesti drumul in afara unor situatii problematice. Esti sustinut si binecuvantat.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Contul tau bancar poate avea de suferit brusc daca te decizi sa dai frau liber cheltuielilor, asa cum simti azi. Esti predispus sa iti rasfeti persoanele dragi cu tot felul de cumparaturi chiar si fara utilitate. Este important sa nu uiti de valoarea banilor. Un ban o data cheltuit nu se mai intoarce. Ai grija de bani cu intelepciune.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Pregateste-te sa stapanesti inimi azi. Inspiratiile tale pline de intelepciune in psihicul altor oameni te poate ajuta chiar si sa scrii o carte despre asta. Pe terenul iubirii, iti vei cuceri jumatatea din nou, poate cu un dans lent din suflet alaturi de o cina minunata la lumina lumanarilor.