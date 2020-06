Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 27 IUNIE 2020. Începe maratonul din a doua jumatate a anului! Pregătește-te!

Luna este in Fecioara, iar Marte in Pesti. Nu pentru multa vreme. Se intampla atat de multe lucruri pe cer incat trebuie sa fii super-flexibil, practic – din cauciuc – pentru a tine pasul cu vremurile. Arborele care se apleaca la vant nu se rupe. Luna in crestere urmeaza sa intre in Balanta, e vreme de socializare.

Nu te impotrivi vantului – Luna in Fecioara are cateva trucuri pentru tine

Fiecare zi care trece pune o anumita distanta intre tine perioada de Venus retrograd din primavara, intre tine si si puternicele schimbari emotionale cauzate de Solstitiul de vara si Eclipsa inelara de Soaare. Au fost doar cateva zile, insa au avut un impact puternic asupra tuturor. Ai fost in profunzimea sentimentelor tale, te-ai confruntat cu demonii tai? Acum e vremea sa iesi la lumina.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este timpul sa fii tu insuti, sa fii mai sigur pe tine si sa nu lasi pe nimeni sa te opreasca din realizarea visurilor tale. Foloseste-ti ratiunea si talentele pentru a obtine ceea ce-ti doresti. Fii sigur ca eforturile tale vor fi incununate de succes. Nu te opri pana nu reusesti!

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

e generala te poate scoate din ritmul tau. Esti total dezorientat si nu stii incotro sa o apuci. Incearca sa revii cu picioarele pe pamant. Fa exercitii de concentrare, meditatie si odihneste-te mai mult. Nu lua decizii importante si asteapta sa depasesti aceasta perioada dificila.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O zi cu un potential fantastic. Vor aparea oportunitati sa rezolvi probleme la care n-ai gasit raspuns pana acum. Renunta la negativitate si vei vedea solutiile si mai usor. Aminteste-ti ca persoanele dragi te pot ajuta oricand. Trebuie numai sa le ceri prezenta si suportul. Indrazneste!

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Pregateste-te sa fii popular. Ideile tale vor fi apreciata si multi vor sa iti devina aliati. Acest lucru iti va da suficienta incredere de sine pentru a continua si a incepe sa-ti pui planurile in aplicare. Respectul si aprecierea dupa care tanjesti. Mai mult, vei descoperi ca multa lume te iubeste vrea sa te vada pe culmile succesului.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

O zi sub auspicii bune. Acum este momentul sa-ti faci planuri sis a stralucesti cu ideile tale. Succesul este aproape. Vibratia pozitiva a zilei iti va da incredere si optimism, asa ca vei putea sa-ti asumi riscuri pe care nu le-ai fi incercat pana acum.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Aceasta nu este o zi potrivita sa ai un comportament nechibzuit. Incearca sa vezi cum stau lucrurile inainte sa actionezi. Risti sa te confrunti cu surprize neplacute. Mai mult, ai grija cu cine duci luptele, caci unele ar putea fi inutile si nu ai nimic de castigat din ele. Controleaza-ti impulsivitatea, pastreaza-ti calmul si fii diplomat. In acest fel vei reusi sa pastrezi cat de cat o atmosfera armonioasa in jurul tau.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

O zi cu suisuri si coborasuri pe care nu le poti ocoli. Infrunta-le cu curaj si accepta ca pot fi si astfel de provocari in viata ta. Poti fi tentat sa faci o criza de nervi, dar nu te ajuta la nimic. Mai mult, iti poate fi total deavantajoasa. Incearca sa te relaxezi, sa iti pastrezi calmul.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Este o zi ideala sa-ti pui ordine in viata, sa te concentrezi mai mult pe modul in care relationezi cu oamenii, sa pui la punct tacticile pe care sa le adopti in anumite situatii. Aceasta noua perspectiva te va ajuta sa eviti greselile trecutului, cand actionai haotic si fara sa cunosti celelalte optiuni.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Lucrurile par sa se desfasoare fara probleme in viata ta si, incet incet, obtii ceea ce-ti doresti. Acest lucru te face sa te simti exclent. Totusi, nu te entuziasma foarte mult si pastreaza-ti realismul. Organizeaza-te, planifica-ti actiunile, actioneaza!

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Esti foarte incapatanat si acest lucru nu este deloc in favoarea ta. Incearca sa-ti rezolvi problemele asa cum incerci sa iti duci la bun sfarsit telurile. Fii mai flexibil, respecta-i pe ceilalti si asculta-le parerea. Poti invata mai multe si mult mai usor, decat atunci cand te opui cu inversunare. Incearca sa fii mai relaxat.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Fii precaut. O abordare frivola te poate costa mult. Esti sociabil, comunicativ, deci nu vei avea probleme in a-i convinge pe ceilalti. Acest lucru ar trebuie sa contribuie la crearea unui mediu proprice pentru crearea si lansarea unor noi proiecte.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Incearca sa fii mai organizat si mai pozitiv. Crede in tine si in capacitatea ta de a-ti indeplini visurile. Nu lasa ambitiile sa te absoarba complet. Fa-ti timp pentru prieteni si pentru cei dragi. Este important sa creezi relatii bune cu toata lumea din jurul tau. Acesti oameni te pot ajuta cand vei avea nevoie.

