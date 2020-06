Horoscopul zilei de azi, VINERI 19 IUNIE 2020. Atmosfera fierbinte înainte de solstițiu și eclipsă

Marte face sextil cu Pluto – Wow, ce combinatie de putere! Este ca si cum ai adauga combustibil pe racheta! Iti energizezi visurile, sperantele, nimic nu te poate opri. Este momentul tau de glorie, profita de el! Luna in Gemeni ar prefera sa comenteze ceva, dar ii place toata aceasta agitatie. Luna face conjunctie cu Venus, aflata in miscare retrograda in Gemeni, si parca ai vrea sa revizitezi locuri din trecut, oameni din trecut. Sa vezi daca mai exista acolo vreo scanteie.

Combinatie dinamita!

Te simti in verva? Esti gata sa explodezi? Esti dornic de actiuni profunde, subversive? Ai nevoie de o portita prin care sa-ti manifesti starea? Vei gasi una. Marte in Pesti face sextil cu Pluto in Capricorn si esti gata sa scoti la lumina tot, chiar daca in unele locuri este nevoie sa pacalesti radarul. Dorintele tale sunt puternice si nu le poti tine prea mult timp in frau. Marte si Pluto ofera acea energie care nu poate accepta NU ca raspuns si care poate muta muntii din loc. Mai ales cand virne vorba de amor. Libido in crestere, energie cat cuprinde!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Obiectivul tau principal este sa iti imbunatatesti relatiile din jur. Ai vrea sa fii mai apropiat de cei pe care ii respecti si pretuiesti si vei reusi acest lucru. Fii cumpatat in cuvinte si actiuni ai ai grija la orice neintelegeri ar aparea. Mentine deschis canalul de comunicare dintre tine si ceilalti si astfel vei ramane mai calm si relaxat toata ziua.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Dispozitia ta de azi este foarte energica si asta iti da o alta perspectiva asupra vietii tale. Fa un pas in spate din entuziasm si priveste semnificatia adevarata a alegerilor tale. Dezvoltari neasteptate de natura foarte pozitiva vor fi o sursa de bucurie pentru tine. Vei fi imputernicit sa schimbi acele aspecte ale rutinei zilnice care nu se mai potrivesc cu dorintele tale reale.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te poti simti un pic cam jos astazi. Nu prea ai chef de nimic si nici suficienta energie. Pacat, pentru ca asta inseamna ca sarcinile si obligatiile tale se vor intarzia si ele. Incearca sa te mobilizezi totusi sa faci ce ai de facut, altfel te vor coplesi zilele viitoare treburile.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi, astrele iti cresc starea de spirit si te pun intr-o dispozitie foarte pozitiva. Canalizeaza aceasta energie minunata venind in contact cu prietenii si cei dragi. Asta sigur iti va imbunatati relatia cu ei, ducand-o la un alt nivel. Asta iti va da o stare de pace a mintii de care ai nevoie ca sa te concentrezi pe implinirea dorintelor.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Tinzi sa pui la inima prea repede subiecte minore care te pot dobori si invinge. Trebuie sa iti schimbi imediat aceasta atitudine. Cheia in viata este sa ramai pozitiv. Asta iti poate permite sa gasesti solutii la orice problema, usor si fara effort, in loc sa ajungi sa te ineci si intr-o picatura de apa. Daca te simti pozitiv vei avea si motivatia sa ai grija mai mare de tine, sa iti improspatezi lookul si sa iti implinesti nevoile, deci sa fii in dispozitie mai buna. Sa vezi atunci ce frumoasa poate fi viata.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Te simti zburdalnic si creativ astazi, uitandu-te cu interes pentru noi cai de crestere si dezvoltare. Incearca sa fii mai diplomat in discutiile tale si sa ramai flexibil pentru ca nu vei beneficia de nimic din certuri si discutii contradictorii. Nu fii prea rigid in opiniile tale. Alta persoana chiar ar putea detine solutia pe care o cauti, deci fii atent la tot.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Pregateste-te astazi pentru surprize minunate. Dezvoltari succesive de evenimente iti va aduce o situatie noua care te entuziasmeaza. Incearca sa iti mentii capul rational si sa nu iti pierzi concentrarea. Asta iti va permite sa obtii maximum din proiectele tale viitoare de crestere. Spre finele zilei te vei putea linisti si petrece timp cu cineva foarte drag.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Aceasta zi iti aduce oportunitati dinamice pe calea ta pentru a-ti realiza potentialul, cresterea si dezvoltarea. Acum depinde de tine ce faci din ele. Cei mai inteligent este sa prinzi acest val. Nu ai nimic de temut sau de pierdut. Te simti determinat sa iti cresti increderea in tine. Daca iti vei gestiona bine timpul, te vei ridica la varf.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi poti avea o dificultate sa exprimi tot ce e in mintea ta celor din jur. Aceasta situatie iti cauzeaza o stare de iritare. Ai putea ajunge chiar implicat intr-o cearta fara sa iti dai seama. Chiar incearca sa iti controlezi nervii pentru ca nimic bun nu are ce sa iasa daca te dezlantui.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Faci un efort cam mare sa iti schimbi anumite situatii din viata acum. Dar poate vezi ca anumite strategii si metode nu dau rezultatul dorit. Te poti intreba ce faci gresit. Este o zi buna sa iesi din aceasta intrebare si sa iti revezi tactica. Daca te simti blocat, cere sfat si ajutor celor in care ai incredere. O viziune obiectiva din afara poate fi ce ai nevoie sa te clarifici.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Planificarea potrivita este cheia astazi. Asta te va ajuta sa iti pui treburile in ordine, sa scapi de anumite probleme care ti-au stat in drum si sa iti vezi viata in directia buna. Te simti rebel si dornic sa agiti un pic lucrurile si asta e ceva bun pentru tine. Ai multe oportunitati sa faci schimbarile dorite si sa iti asiguri o viata mai buna.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Tu stii prea bine de cate esti capabil. Asa ca azi asigura-te ca faci maximum din abilitatile tale si iti implinesti ce ti-ai propus. Inarmeaza-te cu motivatie si disciplina, organizeaza-te si asigura-te ca nimeni si nimic nu te scoate din traiectoria ta.