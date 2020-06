Horoscopul zilei de azi, VINERI 26 IUNIE 2020. Atenție la riscuri!

Marte in Pesti face cuadratura cu Nodurile Lunare in ultimele grade de Gemeni si Sagetator, marcand un moment critic. Trebuie sa fii foarte atent, deoarece Marte atinge niste puncte de presiune cosmica. Exista o amprenta karmica asupra actiunilor tale. Tot ce faci are repercusiuni. Canalizeaza-ti energia catre ceva foarte important. Este o sansa unica. Totusi, nu este momentul potrivit pentru riscuri inutile. Luna este in Fecioara si nu ii place sa faca acest lucru.

Ultima mutare! Marte in Pesti vrea actiuni rapide

Se simte o energie puternica in aer. Marte face cuadratura cu Nodurile Lunare si te poate speria aceasta presiune. Este un moment prielnic pentru a taia legaturile cu trecutul. Lui Marte ii plac initiativele pentru ca el vrea tot timpul actiune. Lui Marte nu ii place sa stea.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai muncit mult si in sfarsit te bucuri de roadele muncii tale. Este timpul sa respiri putin si sa te bucuri de succesul tau la maximum. Ramai fidel idealurilor tale si nu ii lasa pe ceilalti sa te indeparteze de la cursul pe care singur ti l-ai stabilit.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O zi cu situatii variate care te pot pune sub presiune. Nu-ti pierde cumpatul si cauta solutiile, fara sa te plangi de context. Stii ce ai de facut, doar ca trebuie sa te concentrezi mai mult. Ai grija sa nu fii in situatia de a nu vedea padurea din cauza copacilor. In dragoste, s-ar putea sa apara senzatia ca nu primesti atentia ce ti se cuvine. Pot aparea resentimente si sa respingi persoana iubita. Esti sigur ca este asa? Esti sigur ca nu interpretezi gresit situatia? Concentreaza-te asupra propriilor sentimente inainte sa ceri socoteala celorlalti.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai muncit din greu ca sa ajungi unde esti azi. Nu renunta la drumul tau. Vei primi si recompensa binemeritata. Relaxeaza-te si te vei bucura de roadele muncii tale. In amor, s-ar putea sa pui la indoiala loialitatea partenerului. Nici nu e de mirare. Contextul astral este favorabil incertitudinilor. Nu lua insa nicio decizie drastica. Totul poate fi o simpla aparenta. Dar nu strica, totusi, sa-ti pui sub lupa adevaratele sentimente si angajamente. Sunt ele de natura sa te ridice si sa te dezvolte?

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Atentie la ce spui azi, vorbele iti pot fi interpretate sau intelese gresit. Nu e o zi favorabila comunicarii cu persoane sensibile din acest punct de vedere. Nu vei reusi decat sa creezi conflicte si frictiuni inutile. Nu forta lucrurile. Te poti simti ca o masina fara frane si trebuie sa lucrezi cu frana de mana. Pune STOP si ocupa-te si de tine. Rasfata-te cu activitati care te fac fericit.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Norii grei se ridica, in sfarsit. Daca ai avut probleme nerezolvate, acum este vremea lor. Pune-ti lucrurile in ordine. Foloseste-te de ratiune, calmitate si fa-ti programul in asa fel incat sa le rezolvi pe toate. Evita persoanele certarete si nu intra in jocul lor. Daca ai nevoie de sfaturi, ai incredere in instinctele tale si in oamenii apropiati tie. In amor, foloseste-te de creativitate. Ai multe talente pe care nu le-ai scos la iveala in dormitor. Partenerul va aprecia ingeniozitatea.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ai o stare de spirit buna, iar increderea de sine este atat de mare incat nimic si nimeni nu te pot da in jos. Profita la maximum de acest optimism si dinamism si propune-ti obiective si planuri care necesita curaj. Te-ai mai gandit la ele, dar ai ezitat sa mergi inainte cu desfasuratorul. Concentreaza-te pe cariera ta. Astrele sunt favorabile acestui sector.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Ai nevoie de mai multa atentie pentru a nu rata oportunitatile. In ultima vreme ai fost cam stresat si ai uitat sa te bazezi pe intuitive pentru a gasi cele mai bune solutii. Trebuie sa iei decizii rapid pentru a te descurca cu ce-ti ofera viata. Ai incredere in forta ta. Poti sa faci asta! In amor, nu e vreme de reprosuri si regrete. Treci peste ce a fost si ia-o de la capat. Ai putere de impact asupra oamenilor, la nivel profund. Foloseste-ti cu intelepciune aceasta putere.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Pastreaza-ti capul pe umeri si concentreaza-te pe ceea ce ai de facut. Daca ai planuri care nu se intampla asa cum iti doresti, nu te descuraja. Fii rabdator si da-ti toata silinta. Invata din greselile trecutului si nu ceda la primul hop. Ai tendinta sa te izolezi, sa nu comunici. Iar cand vorbesti cu cineva pare ca tii un discurs, nu o discutie. Poate pentru ca ai senzatia ca nimeni nu te asculta cu adevarat. Nu te ingrijora. Nu e nimic in neregula nici cu tine, nici cu persoana respectiva. E doar o faza ce va trece.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Simti ca te retragi in carapacea ta, iar aceasta situatie este cauzata de faptul ca esti foarte dezamagit de anumite persoane si circumstante din viata ta. Totusi, nu te gandi ca nimeni nu te iubeste si ca nimanui nu-i pasa de tine. Nu te poti insela mai rau de atat. Daca esti realist, fara sa faci vreo scena melodramatica, vei vedea ca esti intr-o eroare totala. Le faci o mare nedreptate persoanelor din jurul tau care te iubesc foarte mult.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Profita de contextual astrologic si distreaza-te. Starea de spirit este la cote inalte, radiezi de fericire si optimism. Lumea din jurul tau de apreciaza. Atentie la decizii! Nu grabi lucrurile. Analizeaza fiecare situatie in amanunt si gaseste argumente solide. Succesul are nevoie de rabdare. In amor esti usor rezervat, nu esti convins ca te poti deschide in fata unei persoane. Daca este asa, analizeaza ce anume te retine? Esti asa din cauza persoanei respective, sau te simti inconfortabil cu ideea de a iubi din nou?

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Trebuie sa ramai alert. Pot aparea situatii de confuzie. Incearca sa-ti mentii capul deasupra apei si sa iti pastrezi calmul. Ai nevoie de obiectivitate si de un plan bine pus la punct. Nu-ti face griji! Vei reusi, chiar daca iti este greu sa iti pui anumite limite. Esti un semn care are nevoie de mai multa libertate. Si, cu toate acestea, poti face fata unei program mai incarcat. Incearca sa evadezi in weekend. Iti va prinde bine o iesire in doi.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Vestile de azi te cam dau peste cap. Trebuie sa iti pastrezi calmul si discernamantul pentru a reactiona cum trebuie la ceea ce vine. Fii rational si actioneaza logic. Te vei adapta cu usurinta daca iti pastrezi optimismul. Fa-ti planuri noi, astrele sunt de partea ta, iar succesul este aproape garantat.