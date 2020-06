Horoscopul zilei de azi, VINERI 5 IUNIE 2020. Deschide bine ochii! Influențele eclipsei de Lună plină

Este ziua marii eclipse de Luna in Sagetator. N-a mai fost una asemanatoare din 2010-2013. Esti Gemeni sau Sagetator? Ai nevoie de actiuni curajoase. Echilibrul se poate pierde usor. Insa toate zodiile se pot simti pe taram nesigur. Mercur si Uranus au idei briliante si te ajuta pe alocuri.

Eclipsa de Luna plina in Sagetator!

Iata un eveniment deosebit iar tu nu trebuie sa te lasi orbit de el. Deschide bine ochii! Ce film ruleaza in fata ta din nou si din nou si nu inveti nimic din el? Ce iti tot spui si ramai pe loc? Ai cam pierdut contactul cu realitatea si ai nevoie de un inceput proaspat.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ziua iti este plina de suprize. Vei primi o veste minunata pe un subiect de care nu stiai si nici nu iti imaginai. Tine pentru tine acum si nu impartasi cu lumea, nu e inca momentul. O atitudine mai circumspecta iti prinde bine pentru viitor.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este o zi foarte buna sa muncesti in a fi din ce in ce mai bine. Emotiile iti sunt stabile, lasandu-ti inima libera sa zburde. Simte-te liber sa visezi. Este un timp bun pentru planuri cu partenerul romantic. Intareste-ti relatia si confirmati-va sentimentele reciproc. Daca esti singur, este un timp bun sa pui la bataie un plan realist care sa te aduca mai aproape de fanteziile tale.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aceasta zi iti poate secatui energia in special la nivel emotional. Incearca sa stai calm si sa nu te implini in certuri si dispute cu oamenii din mediul tau imediat. Adevarul este ca esti deja obosit de la eforturile trecute si asta te-a lasat confuz si incapabil sa gandesti totul limpede. Gandeste de doua ori inainte de a vorbi azi si astfel scapi de complicatii.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ai putea simti o indecizie legata de o persoana iubita azi. Ceva te poate face sa fii mai atent in directia asta. Realizeaza ca este un pas important de facut. Gandeste si analizeaza-ti actuala situatie inainte de a face orice miscare. De fapt, cel mai bine este ca azi sa culegi informatii. Poate trebuie sa astepti inainte de a face orice in aceasta privinta.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Aceasta este o zi in care sa fii curajos. Nu renunta si nu lasa circumstantele sa te infranga. Activeaza-ti puterea interioara infinita si arata tuturor ce poti face. Pot aparea opriri neasteptate in drum azi dar vei gasi un mod de a le depasi si sa iti mentii echilibrul. Oamenii din jur iti sunt aliati acum. Poti avea incredere sa iti asculte problemele pentru a gasi solutii constructive. Evita dramele si mentine o atitudine realista. Totul va iesi bine.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ai lumina atentiei pe tine si te bucuri de respect si admiratie de la oamenii din jurul tau. Altii te adora indiferent ce faci. Profita de acest timp favorabil. Ramai autentic fata de planurile tale si nu te lasa purtat de acest climat general de sarbatoare. Disciplina ta va fi rasplatita in curand.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Rasare o noua zi ! Perspectivele arata bine pentru a-ti realiza dorintele. Cei dragi sunt alaturi de tine, demonstrandu-si iubirea si sustinerea si dandu-ti asigurari noi. Manifesta maturitate si totul va merge bine. Obstacolele minore vor fi depasite si vei ajunge la rezultat. Tine de program si alege optiuni realiste.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Emotiile tale sunt peste tot azi. Te simti suparat despr ceva si energia iti poate scadea. Risti sa ajungi cu energia golita dar nu lasa asta sa te doboare. Tot ce ai nevoie ca sa te refaci este odihna. Zilele ce vin iti ofera oportunitati de crestere si dezvoltare ca sa depasesti tot felul de provocari pe care le ai de ceva timp pe drum. Manifesta rabdare si perseverenta si mai devreme sau mai tarziu vei ajunge acolo.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Trecutul iti bate la usa azi si esti cat pe ce sa ii deschizi usa. Opreste-te. Gandeste. Este cu adevarat ceea ce vrei ? Decide ce vrei de la viata si determina dupa aceea daca aceasta revenire a trecutului iti e de folos sau daunator. Deschiderea acestei usi spre trecut te-ar putea pune intr-un pericol caruia nu ii poti face fata acum. O propunere interesanta de munca poate fi in plan pentru tine.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Atentie, este bine sa fii in alerta totala astazi. Dezvoltari rapide depasesc planurile tale atent facute si poti pierde daca cumva te lasi in haos si confuzie. Nu ignora ce se intampla, decat daca vrei sa strici tot la care ai muncit pana acum. Esti asa de aproape sa iti realizezi vise ambitioase ! Daca iti tii ochii si urechile ciulite, circumstantele si vestile ce vin iti vor arata calea cea mai buna spre succes.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Aceasta este o zi plina de energie si optimism in care vei vedea progresul. Te-ai putea misca relativ incet, dar progresezi cu pasi sigur si ai cate un succes pe rand. Sunt indicatori suficienti pentru efortul tau, urmare a dificultatilor, intarzierilor sau respingerilor din trecut. Mergi tot inainte spre realizarea viselor cu putere si curaj. Norocul este de partea ta si nimeni nu te poate opri in afara de tine. Toti cei ce te iubesc te sustin, te protejeaza si sunt alaturi de tine.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Aceasta zi iti solicita intreaga atentie. Trebuie sa ramai realist si sa nu te lasi cazut in sentimentalism si nerealism care nu te-ar face decat sa te orbeasca in fata a ce se intampla cu adevarat. Ai tendinta sa sucesti lucrurile in capul tau in cautarea dramei si romantismului. Trebuie sa eviti sa fii acum in centrul atentiei si evita si confruntarile. In loc sa iti consumi energia in argumente fara miza, mai bine fa un pas in spate ca sa poti discerne care este adevarul dintr-o situatie.