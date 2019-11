Și tu arunci coaja de la lămâie? Iata 4 motive să o păstrezi. Beneficii uimitoare

Lamaile au proprietati curative excelente si tocmai de aceea nimic din ele nu ar trebui aruncat. Aceste fructe sunt folosite in diferite moduri, spre exemplu dand un gust excelent apei, ajuta la curatarea unor obiecte din casa sau ofera un plus de savoare unor preparate din bucatarie.



Multe persoane folosesc doar sucul si pulpa lamailor. Insa in cazul in care esti obisnuit sa arunci coaja, atunci ai putea sa ai de pierdut.



Iata care sunt avantajele folosirii integrale a lamailor, potrivit site-ului MindBodyGreen.com. Atentie, lamaile trebuie sa fie bio!



1. Iti ofera mai multe vitamine

Coaja de lamaie contine de 5-10 ori mai multe vitamine decat sucul. Iata cateva dintre ele: vitamina C, vitamina A, beta caroten, calciu, magneziu si potasiu.

2. Te ajuta sa lupti impotriva cancerului

Coaja de lamaie este excelenta cand este vorba despre distrugerea elementelor toxice din organism. Acest lucru inseamna ca ajuta organismul sa elimine elementele cancerigene. Coaja de lamaie contine componenti precum salvetrol Q40, cunoscut ca lupta impotriva celulelor cancerigene. In plus, flavonidele din coaja sunt recunoscute pentru faptul ca impiedica divizarea celulelor cancerigene.

Asta inseamna ca un consum de coaja de lamaie poate fi un masura preventiva impotriva dezvoltarii unor tipuri de cancer precum cel de san, colon si piele. Un studiu a dezvaluit ca ceaiul fierbinte cu coji de lamai impiedica dezvoltarea celulelor cancerigene.

3. Imbunatateste sanatatea oaselor

Coaja de lamaie contine calciu si vitamina C. In cazul in care consumi coaja de lamaie in mod regulat vei preveni osteoporoza, artrita reumatica, poliatrite inflamatorii si alte afectiuni ale oaselor.

4. Scade nivelul colesterolului

Digestia cojii de lamaie ajuta la scaderea nivelului LDL (colesterolul rau) datorita flanovoidelor polifenoli. Vitamina C si vitamina P ajuta la curatarea vaselor de sange, prevenirea altor afectiuni precum hipertensiunea, boli de inima sau diabet.

