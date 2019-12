Imagini incredibile în Pakistan: Peste 200 de avocați înarmați au atacat un spital. Trei pacienți au murit în timpul atacului// VIDEO

De la ce a pornit scandalul medici-avocați

Trei pacienți internați într-un spital din Pakistan au murit, după ce peste 200 de avocați au atacat un spital din orașul Lahore, informează BBC.



Clipuri video postate pe rețelele de socializare arată avocați îmbrăcați la costum în timp ce iau cu asalt spitalul din Lahore, distrugând echipamente și luând la bătaie angajații.



Pe măsură ce panica s-a răspândit, personalul medical s-a ascuns, lăsând pacienții neîngrijiți, inclusiv pe cei în stare critică.



Forțele speciale ale poliției pakistaneze au folosit gaza lacrimogene pentru a dispersa mulțimea și a arestat peste 20 de avocați. Poliția a avut nevoie de două ore pentru a opri atacul avocaților și a restaura ordinea.



Avocații au protestat în ultima perioadă cu privire la modul în care au fost tratați mai mulți colegi de-ai lor de către personalul medical, în urmă cu o lună, dar se pare că ceea ce a declanșat scandalul a fost un clip video postat pe o rețea de socializare de către un medic, în care se glumește pe seama avocaților.

Trei pacienți au murit în urma atacului

Potrivit administrației spitalului, peste 200 de avocați înarmați cu bâte au atacat Institutul de Cardiologie din Lahore la mijlocul zilei de miercuri. Avocații au trecut cu forța de personalul de pază și au început să distruge mai multe secții și saloane din spital.

#Breaking: Lawyers have Vandalize Punjab Institute of Cardiology (#PIC), #Lahore

Stormed the emergency of hospital with sticks in hand, break glass,attacked Media,force heart surgery to stop, patients & attendants have run out, holding drips & medicine in hand. CHAOS! #LHEAlerts pic.twitter.com/C3mHzy8fLq — SherY (@SherySyed2) December 11, 2019

Imaginile răspândite pe rețelele de socializare arată avocații îmbrăcați la costum și cravată cum distrug echipamente medicale, sparg geamuri și lovesc medicii și asistentele, printre care se afla și ministrul informațiilor din provincia Punjab, care sosise pentru a calma spiritele.

Avocații au devastat și hostelul asistentelor, spărgând mobila și lovind oamenii întâlniți, se arată într-o plângere oficială depusă de conducerea spitalului.

Avocații au vandalizat și numeroase mașini aflate în fața spitalului și au dat foc la o autospecială a poliției. Se presupune că protestatarii au tras focuri de armă în aer când poliția a intervenit.

Surse din domeniul medical au declarat că cel puțin trei pacienți, o femeie și doi bărbați, au murit pentru că doctorii nu s-au putut îngriji de ei în timpul violențelor.

Poliția a chemat întăriri pentru a putea opri scandalul, iar mai mulți avocați au fost răniți în conflictul cu forțele de ordine. Peste 20 de avocați au fost arestați, iar alți 250 vor fi cercetați pentru acuzații de violențe și agresiune.

Even in WAR you do NOT attack HOSPITALS!! These are the law makers, the providers of justice, the educated ones of our country.. scary scary to see. #Lahore #LawyersBrutality#LawyersAttackedPIC pic.twitter.com/76iMVZPmDq — Zara baloch (@Zarabal26064737) December 12, 2019

De la ce a pornit scandalul medici-avocațiTensiunile între avocați și medici au pornit la finalul lunii noiembrie, când mai mulți avocați și-au însoțit un coleg la spital pentru ca mama sa bolnavă să fie tratată. Avocații s-au certat cu medicii și a izbucnit o bătaie, însă personalul medical a fost mai numeros.

Ambele părți au depus plângeri la poliție, însă nu au existat arestări. Ulterior, ambele părți și-au convins asociațiile profesionale să facă presiuni pentru arestarea rivalilor.

#Lahore What a shame for the state!

Lawyers attacking PIC emergency right now.

ICU and CCU under attack. Lawyers entered even in wards, broke down machinery and windows.

Patients helpless. pic.twitter.com/2Gn2lWOcVY — Muhammad Attiq (@MuhammadAttiqH) December 11, 2019

Autoritățile locale au intervenit și s-a ajuns la o înțelegere prin care medicii au fost de acord să își ceară scuze, iar avocații să își retragă plângerile. Clipul video în care un doctor tânăr râde de avocații bătuți în noiembrie a fost postat pe rețelele de socializare și s-a viralizat, iar imaginile au dus la o întâlnire aprinsă a avocaților în care aceștia au decis să ia spitalul cu asalt.

