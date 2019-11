În ce condiții ar putea să cadă Guvernul Sandu, după ce și-a asumat răspunderea pentru noi modificări la Legea procuraturii

Potrivit juristului Ion Creanga, premierul Maia Sandu trebuie sa declare in legislativ ca isi asuma raspunderea pentru noile modificari ale legii. Daca in decurs de trei zile, deputatii nu depun o motiune de cenzura, atunci legea intra in vigoare, iar daca va fi depusa si votata de 51 de deputati in legislativ, atunci guvernul Sandu va cadea.

Ion CREANGA, Seful Directiei juridice: "Daca astazi l-au votat inseamna ca o sa fie transmis Monitorului Oficial si transmis Parlamentului. Maia Sandu va trebui sa vina in fata parlamentului si sa-si asume raspunderea, dupa care trece termenul de 3 zile de depunere a motiunii de cenzura. Daca n-o sa fie depusa motiunea de cenzura, atunci intra in vigoare"

-"Daca este depusa motiunea de cenzura si este votata de 51 de deputati?"

Ion CREANGA, Seful Directiei juridice: "Atunci cade guvernul. Daca nu se voteaza cu 51 de motiunea de cenzura, atunci guvernul ramane, legea e adoptata"

-"Cand trebuie sa vina Maia Sandu in fata Parlamentului?"

Ion CREANGA, Seful Directiei juridice: "Din momentul in care si-a asumat-o, trebuie sa fie transmisa Parlamentului."

Guvernul a facut astazi un pas care pune sub semnul intrebarii viitorul executivului. Cabinetul Sandu si-a asumat raspunderea si a modificat Legea Procuraturii, fara sa mai fie nevoie de votul in Parlament. Conform modificarilor, prim-ministrul va numi cativa candidati la functia de Procuror General. Se intampla dupa ce rezultatul concursului organizat de Ministerul Justitiei a fost anulat.

Premierul a mentionat ca va lua in considerare candidaturile care si-au depus dosarele la precedentul concurs organizat de Ministerul Justitiei, dar asta nu inseamna ca vor fi alesi candidati doar din randurile lor. In acelasi timp, aceasta nu a fost explicita privind modalitatea prin care va alege candidatii. Intrebata daca va organiza un nou concurs, prim-ministrul a spus ca atunci cand va prezenta lista, va explica si cum au fost alesi candidatii.