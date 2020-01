În doar câțiva ani, în Moldova, au dispărut 150 de sate

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Numele de Popa este cel mai frecvent în ţara noastră. Cel puţin, asta arată un studiu privind numele de familie cel mai des întâlnite la nivel global, realizat de către o companie şi citat de publicaţia The Sun. La vecinii din Republica Moldova, cel mai comun, poate deloc suprinzător,...

Un automobil de model Dacia s-a rasturnat dupa ce s-a ciocnit puternic cu un Mercedes, in noaptea de Revelion, pe bulevardul Dacia din capitala. Sunt mai multi raniti. Imaginile au fost postate pe retelele de socializare. Potrivit internautilor, totul s-a intamplat dupa miezul...

Cum a apărut calendarul gregorian și anul bisect Anul 2020 este an bisect, cu 366 zile, luna februarie având 29 zile. Din patru în patru ani este nevoie ca lunii februarie să-i fie adăugată o zi. Cum a apărut calendarul iulian În anul 46 î.Hr., la iniţiativa...

Iată predicțiile pentru fiecare zodie în parte: Berbec Cei născuți în zodia Berbec vor avea un an important în cariera lor, cu mari responsabilități. Anul 2020 este pentru ei anul îl care vor cunoaște o creștere profesională, iar eforturile lor vor...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)